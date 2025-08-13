В Госдуме рассказали о новых правилах расчета зарплаты с сентября

С сентября расчет средней зарплаты будет учитывать премии и поощрения

Tекст: Денис Тельманов

Обновленный порядок определения средней зарплаты в России начнет действовать с 1 сентября 2025 года, передает ТАСС. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Среди ключевых изменений – включение в расчет среднего заработка не только премий, но и денежных поощрений.

Ярослав Нилов подчеркнул: «Одно из изменений – это включение в расчет среднего заработка не только премий, но и денежных поощрений работника. Это, конечно, плюс для работника очевидный».

Также вводится отдельное правило расчета средней зарплаты для выплаты выходного пособия: средний дневной заработок умножается на среднее количество рабочих дней в месяце. Для суммированного учета рабочего времени расчет производится путем умножения среднего часового заработка на среднее число рабочих часов месяца в году.

В остальных случаях, например при оплате отпусков и компенсаций за неиспользованные отпуска, правила остаются прежними: средний заработок исчисляется путем деления суммы зарплаты за расчетный период на двенадцать и на среднемесячное число календарных дней 29,3.

Нилов отметил, что новым постановлением отменяются все ранее действовавшие нормативно-правовые акты в этой сфере, что позволяет актуализировать порядок расчета заработка.

