Россиянам рассказали, кому повысят пенсию в сентябре

Депутат Госдумы Говырин сообщил о повышении пенсий некоторым категориям граждан

Tекст: Вера Басилая

Как рассказал депутат Алексей Говырин, с наступлением сентября пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность в августе, начнут начислять пенсию с учетом всех ранее пропущенных индексаций, перерасчет будет произведен автоматически без подачи заявлений, передает ТАСС.

Говырин пояснил, что россияне, которым в августе исполнилось 80 лет, с сентября начнут получать удвоенную фиксированную часть страховой пенсии – 17 815 рублей 40 копеек. Если за пенсионером оформлен уход, к пенсии добавят 1 тыс. 314 рублей ежемесячно, а при начислении государственной пенсии – 1 тыс. 377 рублей, при условии наличия официально установленного ухода.

Для граждан, которым в августе была присвоена инвалидность I группы, с сентября будет установлен двойной размер фиксированной части страховой пенсии. При наличии иждивенцев на каждого нетрудоспособного члена семьи добавят 2 тыс. 969 рублей 23 копейки. Начисления проводятся по сведениям медико-социальной экспертизы и другим официальным реестрам.

Депутат отметил, что система пенсионного обеспечения предусматривает перерасчеты с первого числа месяца, следующего за наступлением юридически значимых обстоятельств, все изменения выполняются в автоматическом режиме.

Ранее сообщалось, что большинство россиян не разбираются в вопросах формирования пенсионных накоплений и не проявляют интереса к этой теме.

Социальный фонд России с 1 августа повысил пенсии работающим пенсионерам. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что со следующего года страховые пенсии россиян будут увеличиваться два раза в год.