СМИ: Большинство россиян не понимают, как управлять замороженной пенсией

«Ведомости»: Большинство россиян не понимают, как управлять замороженной пенсией
Большинство россиян (77%) не разбираются в вопросах формирования пенсионных накоплений и не проявляют интереса к этой теме, следует из совместного исследования НПФ «Достойное будущее» и Финансового университета.
Подавляющее большинство россиян не понимают, как устроены их пенсионные накопления, и не проявляют интереса к этому вопросу, пишут «Ведомости».
Согласно исследованию НПФ «Достойное будущее» и Финансового университета, 77% опрошенных не разбираются в механизмах формирования пенсии. Среди причин такого отношения авторы называют нехватку знаний и низкую мотивацию к самостоятельному управлению накоплениями.
Исследование показало, что 69% россиян слышали о возможности перевода замороженных пенсионных накоплений в ПДС, но лишь немногие воспользовались этим инструментом. Около 45% респондентов сообщили, что не интересуются переводом средств, а 29% отметили, что у них нет времени разбираться в вопросах пенсионных сбережений.
Еще 22% опрошенных признались, что не готовы планировать на длительный срок, а 16% выразили недоверие к цифровым платформам, через которые переводятся накопления. В опросе приняли участие 2 тыс. человек со всей страны летом 2025 года.
Ранее сообщалось, что перевод накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений позволит россиянам начать получать выплаты через 15 лет или по достижении пенсионного возраста.
Программа долгосрочных сбережений (ПДС), стартовавшая в России с 2024 года, позволяет заключить договор с негосударственным фондом, ежегодно получать налоговый вычет до 400 тыс. рублей и софинансирование государства до 36 тыс. рублей в год. Деньги можно получить не ранее чем через 15 лет или по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков инициировал обсуждение возможности автоматического перевода пенсионных накоплений граждан в программу долгосрочных сбережений.
