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    27 сентября 2024, 18:10 • Справки

    Как получить накопительную часть пенсии

    Как получить накопительную часть пенсии
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Накопительная часть пенсии является прибавкой к основным выплатам пенсионера, формируемой из взносов работодателя и, при желании, собственных отчислений. Эти средства инвестируются, и полученная прибыль увеличивает размер пенсии. Расскажем, кто и как может получить накопительную пенсию, а также о способе распорядиться этими средствами в рамках программы долгосрочных сбережений.

    Что такое накопительная часть пенсии и чем она отличается от страховой?

    Накопительная и страховая части пенсии – это две составляющие пенсионных выплат в России. Каждая из них имеет свои особенности и формируется по разным принципам. Давайте разберемся в ключевых отличиях.

    Страховая пенсия

    Накапливается и формируется за счет страховых взносов работодателей, которые перечисляются в СФР. Эти средства сразу же идут на выплаты ныне действующим пенсионерам. В обмен на уплату взносов гражданин получает ряд социальных гарантий, в том числе в будущем он также может рассчитывать на выплаты от государства в старости.

    Размер страховой пенсии зависит от количества пенсионных баллов, которые начисляются за каждый год работы. Чем выше заработная плата и стаж, тем больше баллов и, соответственно, выше пенсия. Подробнее о том, как выйти на пенсию, газета ВЗГЛЯД писала здесь.

    Страховая пенсия ежегодно индексируется в соответствии с уровнем инфляции.

    Накопительная пенсия

    До 2013 года на ее формирование направлялись взносы от работодателей. Причем средства эти не тратились сразу (это главное отличие от пенсии по старости), а аккумулировались на специальном личном счете человека, после чего инвестировались – либо Внешэкономбанком (если гражданин оставил накопления в СФР), либо выбранным негосударственным фондом. Полученная прибыль призвана увеличить размер будущей пенсии.

    То есть размер накопительной пенсии зависит, с одной стороны, от объема средств, которые переводил работодатель или сам гражданин по собственной инициативе, а с другой стороны – от работы вашего пенсионного фонда и того, насколько удачно инвестировались ваши средства.

    С 2014 года отдельных отчислений со стороны работодателя на накопительную часть нет. Все взносы направляются на страховые выплаты, а деньги, которые были накоплены в предыдущий период, продолжают инвестироваться. По достижении пенсионного возраста или же предпенсионного, а в некоторых случаях и раньше (в каких, расскажем далее), человек, за которого работодатель осуществлял соответствующие взносы, может получить свои сбережения. И делается это несколькими способами. Но сначала расскажем о том, как можно проверить размер своих накоплений.

    Как узнать накопительную часть пенсии

    1) Самый удобный и быстрый способ – заказать выписку на портале «Госуслуги». Авторизуйтесь (понадобится подтвержденная учетная запись, а также телефон под рукой, если у вас подключена двухфакторная аутентификация, то есть подтверждение личности не только паролем, но и кодом из СМС-сообщения) и запросите в поиске через помощника Робота Макса «Извещение о состоянии лицевого счета в СФР».

    Готовая справка придет в раздел «Уведомления» максимум в течение суток, но обычно это происходит практически мгновенно.

    Пролистайте документ, который вы получите в формате PDF, до строки «сумма средств пенсионных накоплений…» Здесь и можно посмотреть размер вашей накопительной пенсии. Пример:

    Фото: газета ВЗГЛЯД

    Фото: газета ВЗГЛЯД


    2) Обратиться в МФЦ (центр «Мои документы»). Свои данные из СФР можно получить в МФЦ не в каждом регионе, поскольку еще не везде между центрами и ведомствами заключены соответствующие договоры. Потому лучше уточнить возможность получения необходимых вам данных заранее, позвонив на горячую линию. Сам документ изготавливается за десять рабочих дней (таков максимальный срок).

    3) Еще один способ – личное посещение отделения СФР, потребуется взять с собой паспорт и СНИЛС. В самом отделении нужно будет подать соответствующее заявление. Выписку выдадут сразу после обращения.

    4) Получить выписку можно и через НПФ, который работает с вашими накоплениями. Посетите официальный сайт или приходите в отделение лично. Если размещением ваших средств занимается НПФ от банка, то можно посетить ближайшее отделение кредитной организации или получить нужные данные через запрос в мобильном приложении банка.

    Как правило, НПФ ежегодно отчитываются о размещении ваших средств, сообщают, сколько удалось заработать на инвестировании и каков общий баланс. Проверьте свою электронную почту. Вероятно, отчеты приходят именно на нее. Либо можно направить запрос на регулярное получение уведомлений в сам НПФ, если никакой обратной связи от него не поступает.

    Кто и как может получить накопительную часть пенсии

    Возрастные условия – 60/55 лет для мужчин и женщин соответственно. Основных способов получения несколько:

    1) Единовременная выплата

    Все накопления разом получится забрать только в том случае, если, по расчетам, размер назначаемых пожизненных выплат составит менее 10% от прожиточного минимума, установленного для пенсионеров.

    Подсчеты покажутся несложными, если во всем разобраться. Итак, общую сумму, которая у вас отобразилась в выписке, нужно поделить на 264 месяца. Если получившаяся сумма получится меньше 1329 рублей (на 2024 год это как раз те самые 10% от прожиточного минимума для пенсионера), то сбережения можно получить единовременно. Если больше, то одной суммой получить все не удастся.

    2) Срочная выплата

    Для ее назначения должны выполняться условия по накопленному страховому стажу и по размеру накопленных пенсионных баллов. Продолжительность выплат будет не менее десяти лет, при этом гражданин вправе сам решить, сколько лет он хочет их получать.

    3) Пожизненную выплату (прибавку к страховой пенсии) можно оформить по достижении пенсионного возраста. Как и при расчетах, которые мы производили, чтобы определить возможность получения всех накоплений разом, нужно разделить объем своих накоплений на 264 месяца. Такой и будет прибавка к обычной пенсии, назначенной по старости.

    Как оформить выплату

    Направить заявление можно на «Госуслугах», если накопления остались в государственном пенсионном фонде, или обратиться в свой НПФ (в том числе используя онлайн-возможности), если вы в свое время писали заявление на перевод средств туда.

    Пенсионные резервы по договору долгосрочных сбережений

    Программа долгосрочных сбережений (ПДС) дает гражданам возможность самостоятельно накапливать средства на пенсию с дополнительной государственной поддержкой. Она предлагает альтернативную возможность использования накопительной части пенсии тем, кто хочет продолжить сберегать и с помощью государства создать тебе финансовую подушку безопасности в перспективе 10–15 лет. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой программе здесь, в том числе рассказывала, как вложить в ПДС накопительную часть пенсии.

    Расскажем кратко об основных параметрах программы:

    1) В виде прямой господдержки в рамках ПДС можно получить от государства 360 тыс. рублей при условии, что участник программы ежемесячно откладывает в собственную «копилку» по 3 тыс. рублей.

    2) Можно оформить налоговый вычет. Сумма, которую можно получить за год, составит от 52 тыс. до 88 тыс. рублей от ставки налога, по которой облагаются ваши доходы.

    3) Сохранность средств по программе долгосрочных сбережений гарантируется государством. Страхование покрывает вдвое большую сумму, чем средства на банковском вкладе, – 2,8 млн рублей.

    4) Ваши средства инвестируются и с годами они принесут дополнительный доход.

    Помните, что после перевода средств в ПДС вы больше не сможете формировать накопительную часть пенсии.

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