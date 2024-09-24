Программа долгосрочных сбережений: финансовая помощь гражданам от государства

Tекст: Ольга Никитина

Программа сочетает в себе личные инвестиции граждан, софинансирование со стороны государства и профессиональное управление накоплениями негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Она помогает гражданам копить вдолгую, планировать свое будущее на перспективу пятнадцати и более лет, откладывать на пенсию, высшее образование детей или помощи им в покупке жилья в будущем.

Суть программы долгосрочных сбережений

Как работает ПДС? Добровольно (программа не является обязательной) российские граждане могут вносить средства на свой счет в рамках программы. Причем делается это самостоятельно, никаких автоматических удержаний с зарплаты участников программы не предполагается. Государство, со своей стороны, дополнительно софинансирует эти накопления.

Для этого из числа участников программы можно выбрать негосударственный пенсионный фонд, который будет грамотно инвестировать средства и приумножать их для своих клиентов.

Целью программы является накопление средств в течение длительного срока, за счет эффекта сложного процента граждане могут получить максимальную выгоду для себя. Размер взносов, а также то, как часто они будут вноситься, гражданин может выбрать сам. Кроме того, человек самостоятельно решает, какую цель он преследует, накапливая эти средства.

При помощи государства и участия в ПДС можно:

– накопить средства на образование детей в будущем;

– накопить первоначальный взнос на покупку жилья (газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, что такое первый взнос на покупку квартиры и как его посчитать);

– получить прибавку к пенсии.

Условия программы долгосрочных сбережений:

Заключить договор по ПДС могут россияне в возрасте от 18 лет.

Участник самостоятельно выбирает НПФ, который будет управлять его накоплениями.

Какую поддержку можно получить от государства?

– Софинансирование. Государство дополнительно вносит средства на счет участника программы.

Максимальная сумма ежегодного софинансирования составляет 36 тыс. рублей. И такая мера поддержки действует десять лет (изначально вводили на три года, однако позже президент своим указом увеличил срок софинансирования до десяти лет). Чтобы получить поддержку в максимальном размере, ежемесячная сумма взносов от гражданина должна составлять не менее трех тысяч в месяц (36 тыс. рублей в год).

Таким образом, за десять лет от государства в рамках софинансирования можно дополнительно привлечь 360 тыс. рублей.

Существует три уровня софинансирования со стороны государства. И условия будут зависеть от того, какой у человека, желающего принять участие в программе, ежемесячный доход:

Первый вариант – один к одному . Если гражданин зарабатывает не более 80 тыс. рублей, то на каждый вложенный рубль из личных взносов физического лица государство добавит от себя еще рубль.

Второй вариант – два к одному . Если ежемесячный доход гражданина составляет от 80 до 150 тыс. рублей, то государство на каждый вложенный человеком рубль добавит еще 0,5 рубля.

Иначе говоря, для получения от программы максимального эффекта, человеку с указанным уровнем дохода нужно будет положить на сберегательный счет 72 тыс. рублей. В таком случае государство от себя добавит еще 36 тыс. рублей дополнительно.

Напомним, что осуществлять взносы можно постепенно, разделив платежи на каждый месяц. Либо одним переводом в год. Формат и размер внесения платежей выбирается на этапе составления договора.

Третий вариант – четыре к одному . Распространяется на граждан с уровнем дохода, который превышает 150 тыс. рублей. На каждый вложенный гражданином рубль государство со своей стороны добавит 25 копеек. Тогда для получения 36 тыс. рублей софинансирования нужно сберегать на этом специальном счете по 144 тыс. рублей в год.

– Налоговый вычет. На сумму до 400 тыс. рублей, которые были внесены на счет за год, можно заявить налоговый вычет. Стандартная сумма к возврату за год составит 52 тыс. рублей для тех, кто платит налоги по ставке 13%.

Таким образом, ежемесячно в сбережения нужно добавлять примерно по 33,4 тыс. рублей, чтобы в результате получить налоговый вычет в максимальном размере.

После начала действия в России пятиступенчатой системы налогообложения меняется и максимальный размер такого вычета. Те, кто платит НДФЛ по ставке 22%, смогут получить 88 тыс. рублей в качестве налогового вычета. При этом база к возврату средств у них не меняется и составляет все те же 400 тыс. рублей.

– Страхование средств. Сумма, которую вы храните на счете в рамках ПДС, застрахована в Агентстве по страхованию вкладов. Причем лимит страхования в данном случае увеличен вдвое в сравнении с обычными банковскими вкладами и составляет 2,8 млн рублей. Так государство гарантирует сохранность накоплений даже в случае, если у НПФ, который вы выбрали, возникнут трудности.

Использование замороженных пенсионных накоплений в ПДС

Эта опция – одно из главных преимуществ ПДС. Накопления, сформированные у граждан 1967 года рождения и моложе за счет взносов со стороны работодателей в период до 2014 года, можно передать в негосударственный пенсионный фонд. Программа сбережений дает возможность получить доступ к этим средствам в пенсионном возрасте или использовать их как часть накоплений, например, к 18-летию ребенка. (Впрочем, в контексте ПДС чаще целью ставят 15-летие ребенка, ведь таков срок участия в программе на стандартных условиях – для не предпенсионеров).

По состоянию на сентябрь 2024 года, в реестре Банка России значилось 48 зарегистрированных НПФ, из которых гражданин может выбирать. Дополнительные условия по программам НПФ могут публиковать на своих сайтах.

Участие в программе долгосрочных сбережений предлагают в том числе Сбербанк и ВТБ. На своих сайтах они публикуют калькуляторы, которые позволяют спрогнозировать уровень дохода гражданина, принимающего участие в ПДС.

Вот пример расчета доходов по программе долгосрочных сбережений от ВТБ (при условии ежемесячных взносов от участника в три тысячи рублей):

Фото: скриншот с сайта vtbnpf.ru





А вот какие доходы от ПДС прогнозирует Сбер:

Фото: скриншот с сайта npfsberbanka.ru





Такие выплаты указаны в прогнозе Сбербанка:

Фото: скриншот с сайта npfsberbanka.ru





Перейти в НПФ можно по заявлению. Накопления тех, кто не писал никаких заявлений, инвестируются управляющей компанией ВЭБ (Внешэкономбанка).

На переведенные накопления также распространяется государственное софинансирование, что позволяет еще больше увеличить сумму накоплений.

Когда можно получить деньги?

Договор об участии в ПДС заключается не менее чем на 15 лет. При этом установлены исключения. Так, получение выплат становится доступно 55-летним женщинам и 60-летним мужчинам. Возможность распоряжаться накоплениями для них никак не связана с тем, назначена ли уже страховая пенсия по старости или нет.

Кроме того, закон определяет перечень экстренных ситуаций, в случае которых человек сможет воспользоваться сбережениями, не потеряв при этом доход. Речь идет, в частности, о потере кормильца (например, дети или жена, если она не работала, заботясь за несовершеннолетними детьми) или необходимости оплачивать большие счета на лечение.

Снять личные средства с этого сберегательного счета владелец может, когда захочет. Их объем определяется договором. При этом в случае снятия средств досрочно НПФ вправе установить понижающие коэффициенты.

А вот накопительную часть пенсии, помощь о государства (то самое софинансирование), а также инвестиционный доход, который на эти средства был получен благодаря усилиям НПФ, забрать внезапно или внепланово не получится. Доступ к ним откроется при выполнении основных условий: достижение определенного возраста (напомним, это 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин), а также когда истечет пятнадцатилетний период с момента открытия договора.

Четыре варианта получения выплат

В зависимости от ваших жизненных обстоятельств и финансовых целей, вы можете выбрать один из четырех вариантов того, как будете получать выплаты по ПДС:

1. Единовременная выплата. Все накопления разом можно получить либо при выполнении возрастных условий, либо когда пройдет 15 лет с момента присоединения к программе.

Получить средства сразу возможно, если в пересчете размер назначаемых пожизненно выплат будет меньше 10% от прожиточного минимума пенсионера. Обратимся снова к тем двум примерам на основе приблизительных подсчетов от Сбербанка и ВТБ, которые мы рассмотрели выше. Размер пожизненных выплат, согласно расчетам, которые представлены на их сайтах, составлял более 5 тыс. рублей в одном случае и 3,6 тыс. рублей в другом случае. Федеральный прожиточный минимум пенсионера на 2024 год составляет 13 тыс. 290 рублей, а 10% от этой суммы – 1329 рублей. Таким образом, если бы мы говорили про день сегодняшний, оформить единовременное получение всех сбережений не удалось бы. Но нужно не забывать, что прожиточный минимум увеличивается государством ежегодно, и мы пока не знаем, каким он будет через 15 лет.

2. Регулярные выплаты. Срок их получения можно выбрать самостоятельно, но минимальным будет пять лет.

3. Пожизненные выплаты. Можно получать определенную сумму каждый месяц с учетом индексации.

4. Досрочная выплата. Возможна, если есть основания, предусмотренные законодательством. Перечень видов лечения, дающих право на досрочную выплату, утверждается правительством России.

Наследуются ли долгосрочные сбережения?

За вычетом средств, которые уже были выплачены, сбережения по программе ПДС могут быть переданы по наследству правопреемникам, указанным в договоре. Если их имена в договоре не указаны, то наследниками станут ближайшие родственники. На денежные средства будут распространятся общие правила наследования.

При этом если участнику программы уже назначили периодические выплаты, сбережения не становятся наследством.

Копилка не только для пенсионеров

Как заявляли в Минфине России, программа долгосрочных сбережений может представлять интерес не только для граждан предпенсионного возраста (о том, кто такие предпенсионеры и какие им положены выплаты, газета ВЗГЛЯД писала здесь), но и молодым людям. Подчеркивалось, что ПДС является универсальным способом в том числе накопить на первоначальный взнос на покупку жилья или получение детьми высшего образования.

Сколько можно получить благодаря ПДС-копилке в пользу детей?

Также в финансовом ведомстве приводили следующие подсчеты для тех, кто хочет открыть сберегательный счет в пользу ребенка. После заключения договора ПДС родитель будет вносить на счет по 3 тыс. рублей в месяц. В таком случае к 15-летию ребенка на счету появится 1,9 млн рублей, причем только 540 тыс. рублей из этой суммы будут вложены со стороны родителя.

Распоряжаться накопленными средствами ребенок сможет с 15 лет. При этом при заключении договора можно выбрать так называемые настройки доступа. То есть можно ограничить срок, в течение которого лицо, на которого открыт договор, не сможет получить полный доступ к деньгам. Когда выбранный срок истечет, ПДС-копилка будет считаться заполненной, и следующим шагом она перейдет к ребенку.