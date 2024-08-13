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    13 августа 2024, 18:30 • Справки

    Кто такие предпенсионеры и что дает этот статус

    Кто такие предпенсионеры и что дает этот статус
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Предпенсионный возраст наделяет российских граждан особым статусом, который предусматривает ряд преимуществ и гарантий. Государство предоставляет определенные меры социальной поддержки тем, кто в скором времени выйдет на пенсию. Расскажем о том, какие права имеют предпенсионеры, какие льготы они могут получить и как воспользоваться ими.

    Кто является предпенсионером

    Этот статус получают российские граждане – и мужчины, и женщины, которым осталось пять лет до выхода на пенсию по старости. Примечательно, что речь в том числе о тех гражданах, которые имеют право на досрочный выход на пенсию: предпенсионерами такие люди становятся также досрочно.

    Так, в 2024 году предпенсионерами из тех, кто готовится выйти на пенсию на общих основаниях, становятся женщины, которые родились в 1971 году, и мужчины, родившиеся в 1966 году. О том, кто имеет право на досрочный выход на пенсию, мы писали в отдельном материале.

    Переходный период пенсионных изменений завершится в 2028 году, и тогда возраст предпенсионеров установится на отметках 60 лет для женщин и 65 для мужчин.

    Как получить статус предпенсионера?

    Он присваивается автоматически. Вам не нужно обращаться в какие-либо органы для его получения. Этот статус определяется вашим годом рождения и наличием права на досрочную пенсию (для определенных категорий граждан).

    Как подтвердить статус предпенсионера?

    Для подтверждения обычно достаточно предъявить паспорт. Однако в некоторых случаях может потребоваться дополнительная документация, например, трудовая книжка или справка из Социального фонда России.

    Также необходимую справку можно заказать на «Госуслугах». Получить ее можно бесплатно, никаких пошлин оплачивать не требуется. Время выдачи, как пишут в отзывах, составляет около 15 минут.

    Важно: после перехода в статус пенсионера справку о статусе предпенсионера получить невозможно, а она может потребоваться вам для получения некоторых льгот (например, на уплату имущественного налога) за предыдущие годы. Поэтому лучше позаботиться о получении этой справки заранее.

    Какие предусмотрены льготы предпенсионерам?

    Данный статус предоставляет гражданам ряд значимых льгот, которые помогают улучшить их материальное положение и повысить качество жизни в период приближения к пенсионному возрасту.

    1. Трудовые гарантии

    – Запрет на увольнение по инициативе работодателя без веских причин.

    – Запрет на отказ в приеме на работу по возрастному признаку.

    – Право на два оплачиваемых дня в году для прохождения диспансеризации.

    Остановимся на этом пункте подробнее.

    Комплекс медицинских мероприятий под названием «диспансеризация» направлен на раннее выявление факторов риска и возможных заболеваний, что позволяет предотвратить развитие серьезных патологий. Для предпенсионеров, как и для других категорий граждан, прохождение диспансеризации особенно важно, так как позволяет оценить состояние здоровья и своевременно выявить возможные проблемы.

    Почему диспансеризация важна для предпенсионеров?

    С возрастом риск развития хронических заболеваний увеличивается. Диспансеризация позволяет:

    · Выявить болезнь раньше – лечить ее будет проще.

    · Оценить состояние здоровья и получить рекомендации по профилактике заболеваний.

    · Получить направление на дополнительные обследования при необходимости.

    Какие обследования входят в диспансеризацию?

    Перечень обследований может варьироваться в зависимости от возраста и пола, но обычно включает:

    · Опрос о состоянии здоровья и образе жизни.

    · Измерение роста, веса, артериального давления.

    · Анализ крови (общий, на сахар, холестерин).

    · Электрокардиография.

    · Флюорография.

    · Осмотр терапевта и других специалистов по показаниям.

    Как часто нужно проходить диспансеризацию?

    Частота прохождения диспансеризации зависит от возраста. Для предпенсионеров, как правило, рекомендуется проходить диспансеризацию ежегодно.

    Где проходят диспансеризацию?

    Пройти диспансеризацию можно в любой поликлинике по месту прикрепления. Для записи на прием можно воспользоваться электронными сервисами или обратиться в регистратуру.

    Можно ли пройти диспансеризацию в удобное время?

    Да, многие медицинские учреждения предоставляют возможность пройти диспансеризацию в вечернее время или в выходные дни. Это удобно для работающих людей.

    Все обследования в рамках диспансеризации проводятся бесплатно, по полису ОМС.

    Важно: положенный выходной для прохождения диспансеризации лучше не превращать в дополнительный выходной, а провести в поликлинике, поскольку в противном случае вы рискуете потерять работу.

    Теперь вернемся к остальным льготам, которые предусмотрены для людей предпенсионного возраста.

    2. Социальные гарантии

    – Увеличенное пособие по безработице в течение 12 месяцев.

    – Возможность бесплатного обучения и повышения квалификации.

    3. Налоговые льготы

    – Предпенсионер освобождается от уплаты имущественного налога на одну квартиру, один жилой дом, гараж, хозпостройку.

    – Освобождение от уплаты земельного налога на шесть соток земли.

    4. Региональные льготы

    Помимо федеральных льгот, регионы России могут устанавливать дополнительные меры социальной поддержки для предпенсионеров. К наиболее распространенным относятся:

    – Право бесплатного проезда на городском транспорте.

    – Компенсация стоимости лекарств.

    – Скидки на ЖКУ.

    – Бесплатные путевки в санатории.

    Перечень этих льгот может варьироваться в зависимости от субъекта России. Для получения точной информации необходимо обратиться в органы соцзащиты населения по месту жительства.

    5. Прочие льготы

    – Обязательная доля в наследстве, даже если человек не указан в завещании.

    – При необходимости предпенсионер может в судебном порядке взыскать алименты с других членов семьи.

    – Льготы для ветеранов труда и ветеранов военной службы, если они установлены в вашем регионе проживания, начинают действовать уже в предпенсионном возрасте. Как правило, ветераны получают доплату к пенсии каждый месяц. В Москве, например, размер этой выплаты составляет почти 1 тыс. 150 рублей.

    Накопительная пенсия

    Об этой льготе расскажем подробнее. Право на получение накопительной части пенсии возникает, если соблюдается ряд условий:

    – Возраст: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

    – Страховой стаж должен составлять не менее 13 лет.

    – Пенсионных баллов должно быть накоплено не менее 23,4. Кстати, их можно докупать. О том, как это сделать, мы рассказывали здесь.

    Для получения накоплений необходимо обратиться в либо в СФР, либо в негосударственный пенсионный фонд, куда были переведены ваши средства по вашему заявлению.

    Для оформления выплаты вам потребуется паспорт и СНИЛС. Могут запросить и другие документы.

    Заявление на выплату накопительной части можно подать лично в клиентскую службу СФР или НПФ либо через портал государственных услуг.

    Выплата может быть произведена двумя способами:

    1) Ежемесячно равными долями в течение всей жизни пенсионера.

    2) Единовременно.

    Выбор способа выплаты зависит от нескольких факторов, в том числе от суммы накоплений и возраста пенсионера. С 1 июля 2023 года введен новый критерий для определения способа выплаты – прожиточный минимум пенсионера (ПМП). Если расчетная ежемесячная сумма накопительной пенсии составляет 10% от величины ПМП или меньше, то она будет выплачена единовременно.

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