Как выйти на пенсию в 2024 году: возраст, стаж, размер выплат

Tекст: Ольга Никитина

Что такое пенсия по старости?

Пенсия по старости – это система регулярных выплат, предназначенных для замещения утраченного дохода от трудовой деятельности.

Истоки пенсионного обеспечения в России берут начало в далеком 1720 году. Именно тогда, в Уставе морского русского военного флота, подписанном Петром I, впервые были зафиксированы положения о содержании военных, ставших нетрудоспособными из-за преклонного возраста или полученных травм.

Первый российский Пенсионный фонд был создан в 1827 году.

В советский период, в 1932 году, был зафиксирован возраст выхода на пенсию по старости: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Современная пенсионная система зародилась в 1956 году, когда на законодательном уровне были введены выплаты по старости, потере кормильца, инвалидности. С тех пор система пенсионного обеспечения претерпевала многочисленные изменения, но ее основная задача – обеспечение граждан достойным уровнем жизни после завершения трудовой деятельности – остается неизменной.

Виды пенсий

При достижении определенного возраста или при выработке необходимого трудового стажа российский гражданин получает право на регулярные выплаты. Они частично компенсируют доход, который человек получал во время трудовой деятельности.

Пенсия по старости в России бывает нескольких видов:

· Страховая, формируемая за счет отчислений с зарплаты.

· Социальная – назначается, если не хватило стажа.

· Накопительная, образованная из взносов в период 2002–2014 годов.

· Государственная – для отдельных категорий граждан.

Кто выходит на пенсию в 2024 году?

Женщины 1966 года рождения по достижении 58 лет и мужчины 1961 года рождения по достижении 63 лет.

Сейчас пенсионная система России претерпевает изменения. До 2028 года продолжается переходный период, в рамках которого меняются требования к возрасту получателя выплат.

Так, в 2026 году смогут выйти на пенсию женщины 1967 года рождения (59 лет) и мужчины 1962 года рождения (64 года). С 2028 года женщины будут становиться пенсионерками в 60 лет (1968 год рождения и далее), а мужчины пенсионерами – в 65 лет (1963 год рождения и далее).

Как устроена пенсионная система в других странах?

Средний пенсионный возраст в мире составляет примерно 64 года. Причем в богатых странах он, как правило, выше, чем в бедных. Так, в США это 67 лет.

В Китае мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 50–55 лет. Выплаты при наступлении этого возраста получает сравнительно небольшая доля жителей – в основном горожане, а забота о родителях преклонного возраста в сельской местности возложена на детей.

В Японии на пенсию выходят в 60–65 лет – в зависимости от того, на какой объем поддержки претендует человек.

В Европе сейчас этот возраст наступает в 65–67 лет и зависит от страны, однако в скором времени там собираются поднять планку до 74 лет. Такие планы вынашивали еще в разгар пандемии коронавирусной инфекции, однако в итоге решили отложить на некоторое время.

В Белоруссии возможность для мужчин и женщин выйти на заслуженный отдых появляется в 63 года и 58 лет соответственно. На Украине, как и в Польше, – в 65 и 60 лет. В Молдавии – в 63 и 61 год. В Чехии – в 65 лет. В Словакии – в 62 года.

Что такое государственная пенсия по старости

Предназначена гражданам, получившим увечья или заболевания вследствие радиационного или техногенного воздействия. Обязательным условием является пять лет трудового стажа.

Сумма выплат составляет 250% от размера социальной пенсии (сейчас – чуть более 7,7 тыс. рублей). Таким образом, получатели государственной пенсии могут рассчитывать на выплату в размере более 19 тыс. рублей.

Перечень категорий граждан, которые могут претендовать на государственную пенсию, опубликован в тексте федерального закона.

Три условия назначения страховой пенсии:

· Возраст.

· Выработка страхового стажа.

· Достаточное число пенсионных баллов (сейчас требуется 28,2).

Что такое пенсионные баллы?

Они же – индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК). Принцип простой: накопили больше баллов – размер выплат будет выше.

В ИПК оценивается каждый отработанный год. Причем на баллы влияет не только работа. Учитываются также срочная служба в армии, уход за маленькими детьми, пожилыми и инвалидами. Число ИПК, которые можно заработать за год, зависит от размера зарплаты.

Как пенсионные баллы влияют на выплаты?

Страховая пенсия по старости включает фиксированную часть (в 2024 году речь идет о сумме чуть более 8,1 тыс. рублей) и надбавку по совокупной стоимости ваших баллов. В настоящее время один балл оценивается в чуть более 133 рубля. Чем больше баллов, тем больше итоговая выплата.

Получить информацию о том, сколько пенсионных баллов у вас накоплено, можно на «Госуслугах». Для этого необходимо заказать соответствующую выписку из СФР.

Что делать, если пенсионных баллов не хватает?

Есть три основных способа добрать недостающие ИПК:

1. Продолжить работать – и копить премиальные коэффициенты. Чем дольше вы будете работать, тем больше баллов сможете накопить. ИПК будут начисляться за каждый отработанный год. Кроме того, коэффициент повышения коснется и фиксированной (первой) части выплаты.

2. Докупить недостающие ИПК могут те, кто уже не работает. Для покупки баллов следует обратиться с заявлением в Соцфонд России.

Сколько стоит один балл? Зависит от МРОТ. В 2024 году МРОТ составляет 19 тыс. 242 рубля, поэтому один балл стоит без малого 51 тыс. рублей. Минимально можно приобрести чуть более одного балла.

Максимальная сумма страховых взносов превышает 406 тыс. рублей. Перечислив эту сумму, можно купить 8,3 балла.

Оплатить взносы можно единовременным платежом или в ежемесячную рассрочку.

3. Высокая зарплата приносит больше ИПК. Максимальное число баллов, которое может заработать россиянин за год, составляет десять. Они будут начислены тому, чья зарплата составит не менее 1 млн 917 тыс. рублей за год, или примерно 160 тыс. рублей в месяц.

Досрочный выход на пенсию

Такое право сохранилось у некоторых категорий россиян. Они смогут оформить получение выплат даже в годы, когда в рамках переходного периода никто не выходит на пенсию (прошедший 2023-й, а также 2025-й и 2027-й).

Кого это касается?

· Россияне, имеющие большой трудовой стаж: 37 лет для женщин и 42 года для мужчин.

· Многодетные матери (об этой категории далее расскажем подробно).

· Родитель или опекун детей-инвалидов. Оформить может кто-то один: для мужчины требования – возраст 55 лет и стаж 20 лет, для женщины – 50 и 15 лет соответственно.

· Инвалиды боевых действий: женщины в 50, мужчины – в 55 лет.

· Работники вредных и опасных производств. В статьях 30–33 ФЗ «О страховых пенсиях» есть полный перечень категорий.

· Инвалиды первой группы по зрению: мужчины 50 лет, женщины – 40 лет.

Пенсия для многодетных матерей

Мамы троих детей могут оформить пенсию в 57 лет – раньше стандартного возраста на три года.

Матери четверых детей выигрывают дополнительно еще год – они вправе выйти на пенсию в 56 лет, то есть на четыре года раньше стандарта.

Многодетные мамы с пятью и более детьми смогут оформить выплаты уже в 50 лет.

Период ухода за детьми учитывается при расчете. В частности, за троих детей можно дополнительно получить 16,2 балла.

Важным условием остается минимальный стаж в 15 лет.

Многодетность не является основанием для выхода на досрочную пенсию для отцов.

Безработные предпенсионеры

Если россиянин за два года до наступления требуемого возраста, то есть находясь в статусе «предпенсионера», встает на учет в центре занятости, он сможет выйти на пенсию досрочно. Для этого нужно соответствовать требованиям по стажу 25/20 лет для мужчин и женщин соответственно, а также набрать необходимые баллы.

Мера поддержки не касается тех, кого уволили по статье или по собственному желанию. Речь идет о попавших под сокращение.

Как оформить? Служба занятости по своей инициативе направляет предложение о досрочном назначении пенсии в СФР. Безработный имеет право согласиться или отказаться от предложения.

При согласии на досрочную пенсию она назначается как страховая по старости, с учетом имеющегося стажа и пенсионных баллов.

Неработающие предпенсионеры могут получать увеличенное пособие, которое составляет почти 12,8 тыс. рублей. Сумма не менялась с 2022 года, но планировалось ее проиндексировать. Для получения пособия не требуется большой трудовой стаж, но учитывается средний заработок.

Сельская надбавка к пенсии

Пенсионеры, проживающие и работавшие в сельской местности, получают доплату в 25% к фиксированной части пенсии. В 2024 году эта сумма чуть превышает 2 тыс. рублей.

Для получения надбавки есть ряд условий:

· Стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет.

· Профессия должна входить в специальный перечень.

Доплату, в частности, смогут оформить водители и агрономы, а вот бухгалтерам она не положена.

· Фактическое проживание в сельской местности.

Подтвердить место жительства нужно будет заявлением. При переезде в город доплата не положена.

· Пенсионер не должен работать.

Сельская надбавка предназначена только неработающим пенсионерам.

Напомним, в России рассматривается законопроект о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам. Требование к сельской надбавке в этой связи в будущем может измениться.

Надбавку оформляют автоматически, а личное обращение в ПФР требуется лишь в отдельных случаях, когда есть расхождения в информации или действительное место жительства с пропиской не совпадает.

Пенсии для жителей Крайнего Севера

Жители районов Крайнего Севера получают пять лет «скидки», которая отсчитывается от нового пенсионного возраста.

Что со стажем? В районах Крайнего Севера нужно наработать 15 лет, а в местностях, к ним приравненных, 20 лет.

Пенсии для учителей, врачей, артистов

Для них сохраняется возможность досрочного выхода на заслуженный отдых. Главное условие – накопление необходимого стажа:

· Учителя начальных классов – 25 лет.

· Врачи – столько же, если речь идет о сельской местности, и на пять лет больше, то есть 30 лет, если трудовая деятельность велась в городе.

· Творческие работники – от 15 до 30 лет в зависимости от профессии (ниже требования к балеринам и гимнасткам, выше – к артистам хора).

Возраст для представителей этих профессий не является определяющим фактором. При этом существует отсрочка начала выплат. То есть, выработав необходимый стаж, можно продолжить работать или уволиться – по желанию, потому что срок начала выплат уже будет точно определен. Так, например, при накоплении стажа в 2023 году отсрочка составит пять лет до начала выплат.

Пенсия для госслужащих

Пенсионный возраст для них растет до 2028 года наравне со всеми другими категориями граждан, а начиная с 2029 года рост продолжится только для женщин – вплоть до 63 лет (женщины 1971 года рождения в 2034 году).

Помимо пенсии по старости, у госслужащих есть пенсия за выслугу лет.

Беззаявительные доплаты к пенсии

С 2024 года круг автоматически оформляемых доплат к пенсии существенно расширился. Теперь ряд выплат назначается без необходимости сбора и подачи документов со стороны пенсионера. Социальный фонд получает все необходимые сведения из других ведомств.

Так, автоматически оформляются доплаты к пенсии по старости или инвалидности за иждивенца, за трудовой стаж в регионах Крайнего Севера, сельская надбавка.

Кроме того, автоматически может производиться перевод со страховой пенсии по случаю потери кормильца на пенсию по инвалидности, если это происходит в пользу получателя выплат.

С 1 августа 2024 года Соцфонд в беззаявительном порядке произведет перерасчет для работавших в 2023 году пенсионеров. Как пояснили в фонде, итоги перерасчета будут зависеть от того, какую зарплату получал пенсионер и какой у него накопленный коэффициент.

Как начисляется пенсия для индивидуального предпринимателя?

ИП так же, как и наемные работники, имеют право на пенсию по старости. Однако система расчета выплат для них имеет несколько особенностей.

· Страховые взносы:

ИП ежегодно уплачивают фиксированные взносы. В 2024 году их размер составляет 49,5 тыс. рублей. Предельный срок – 31 декабря.

· Пенсионные баллы:

За уплаченные взносы ИП получает пенсионные баллы.

Как ИП может увеличить пенсию?

· Добровольно купить дополнительные баллы (подробнее об этом мы рассказывали в разделе «Что делать, если не хватает баллов?»)

· Отсрочить выход на пенсию.

· Совмещать ИП с работой по найму.

Какой будет пенсия, если работать неофициально?

В таком случае положена только соцпенсия по старости. Выйти на нее с 2028 года смогут 70-летние мужчины и 65-летние женщины.

Размер этой выплаты составляет чуть менее 7,7 тыс. рублей. Плюс к этому есть доплата до прожиточного минимума пенсионера в России. Итоговая сумма с доплатой составит почти 13,3 тыс. рублей.

Как узнать размер будущей пенсии?

В этом поможет специальный калькулятор на сайте СФР.

В начале 2024 года страховые пенсии в России были проиндексированы на 7,5%. В результате средняя пенсия по возрасту увеличилась на 1,6 тыс. рублей в месяц и достигла 23 тыс. 244 рублей.