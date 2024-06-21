И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.0 комментариев
Кабмин поддержал проект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам
Правительство России поддержало законопроект депутатов фракции «Единая Россия» о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам. Положительное заключение правительства размещено в думской электронной базе.
Как указывается в документе, правительство Российской Федерации поддерживает законопроект, передает ТАСС.
Ранее глава Минтруда России Антон Котяков сообщил, что в 2025 году индексация пенсий для неработающих и работающих пенсионеров будет осуществляться по единым правилам, с 2025 года индексацию станут проводить дважды в год.