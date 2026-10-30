Создатели Call of Duty извинились за использование кадров давки в Сеуле

Yonhap: Создатели Call of Duty пообещали удалить реальные кадры давки в Сеуле

Tекст: Алексей Дегтярёв

Короткий видеоролик, в котором фельдшер делает искусственное дыхание жертве давки, появился в начале игры Call of Duty: Modern Warfare 4. Кадры использовались для изображения жертв среди гражданского населения во время вымышленной войны с КНДР, пишет Yonhap.

«Мы глубоко извиняемся перед жертвами и их семьями, понесшими утрату, которые, должно быть, пострадали, а также перед всеми, у кого мы вызвали беспокойство», – заявили в компании Activision Publishing.

Кадры удалят в обновлении 12 ноября. Издатель добавил об отсутствии планов напоминать о трагических событиях при использовании новостных кадров в своих играх.

Всего 159 человек погибли в узком переулке в сеульском районе Итхэвон во время празднования Хэллоуина 29 октября 2022 года. Скорбящие семьи жертв раскритиковали издателя игры за отсутствие здравого смысла и потребовали полного удаления клипа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг семьи погибших во время давки в сеульском районе Итхэвон выразили возмущение использованием кадров трагедии в новой части серии видеоигр Call of Duty.