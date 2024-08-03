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    3 августа 2024, 16:57 • Справки

    Какие льготы и выплаты положены многодетным семьям в 2024 году

    Какие льготы и выплаты положены многодетным семьям в 2024 году
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Воспитание детей – это большая ответственность. Обеспечить их всем необходимым, от крыши над головой до образования и досуга, – задача не из легких, особенно для семей с несколькими детьми. В России существует система государственной поддержки многодетных, направленная на облегчение финансовой нагрузки на родителей и создание условий для полноценного развития детей. Расскажем о том, какие льготы и выплаты могут получить многодетные семьи.

    Какие семьи признаны многодетными?

    Таковой, согласно указу президента Владимира Путина, принятому в январе 2024 года, признается семья, в которой воспитывается трое и более детей, включая усыновленных. До принятия президентского указа этот статус определялся на региональном уровне и имел разночтения.

    С 2024 года статус многодетной семьи стал бессрочным. Пока старший ребенок не достиг совершеннолетия, будут предоставляться льготы и меры соцподдержки. Более того, помощь будет продлена, если старший ребенок учится очно. В таком случае поддержка продолжается, пока ему или ей не исполнится 23 года.

    Семьи с тремя и более детьми получают удостоверение единого образца.

    В настоящее время в России насчитывается более двух миллионов таких семей.

    Какие меры поддержки предусмотрены для многодетных в России?

    Материнский капитал за третьего ребенка

    Его размер зависит от даты рождения предыдущих детей и того, получала ли семья выплату за второго ребенка.

    · 630 тыс. 380,78 рубля

    Такая сумма выплачивается семьям с двумя детьми, которые были рождены или усыновлены в период с 2007 по 2019 годы. Положена семьям с тремя детьми, до появления которых не возникало права на маткапитал.

    · 202 тыс. 643,39 рубля

    Выплата в таком размере положена за рождение третьего ребенка, если первый был рожден до 2007 года, а на второго ребенка, рожденного после 2020 года, маткапитал уже получен.

    · 833 тыс. 024,47 рубля

    Такая выплата предназначена для семей, в которых второй ребенок появился с 2020 года. Также положена на третьего и любого последующего из детей, если до его рождения права на материнский капитал не было.

    Маткапитал с 2024 года выплачивают за детей, ставших россиянами по рождению. На момент рождения ребенка у родителя должно быть гражданство РФ. Прежде выплата полагалась в том числе родителям, которые прибыли из-за границы со своими детьми и оформили российский паспорт.

    Средства могут быть потрачены по общим правилам:

    · на приобретение жилья;

    · на накопительную пенсию матери;

    · на образование детей.

    Малоимущие могут оформить ежемесячную выплату из маткапитала.

    Сертификат на маткапитал оформляется Соцфондом России в беззаявительном порядке.

    Региональный материнский капитал для многодетных

    РМК – это единовременная выплата, назначаемая при рождении третьего и последующих детей. Размер и условия получения РМК существенно различаются в зависимости от региона.

    Так, например, в Башкирии установлена выплата в 622 тыс. 800 рублей для семей с восемью и более детьми.

    В Дагестане есть выплата за рождение десятого и последующих детей – она составляет 30 тыс. рублей. Кроме того, на пятого ребенка и последующих выплачивается по 10 тыс. рублей, а если родятся сразу двое – положена выплата в 20 тыс. рублей.

    В Белгородской области при рождении третьего ребенка выплачивается чуть более 90 тыс. рублей. А если родится двойня (сразу третий и четвертый), семья получит 400 тыс. рублей. Выплата в 1 млн 200 тыс. рублей положена в случае рождения тройни (сразу третьего, четвертого и пятого ребенка).

    В некоторых регионах, например, в Бурятии, установлена дополнительная региональная выплата за рождение второго ребенка. В частности, в этой республике она составляет 232 тыс. 688 рублей.

    РМК не установлен в Москве, Астраханской, Пензенской областях, в Крыму, в Пермском и Ставропольском краях, Северной Осетии и Чечне.

    Помощь с погашением ипотеки для многодетных

    Субсидия в размере 450 тыс. рублей предоставляется семьям, в которых третий ребенок родился после 1 января 2019 года. Внести платеж можно по кредиту, который был оформлен до конца июня 2031 года.

    Есть нюанс: ипотечный договор должен быть оформлен до получения статуса многодетной семьи.

    Налоговый вычет для многодетных

    Кто может получить?

    · Официально трудоустроенные граждане, платящие НДФЛ.

    · Работающие по договору ГПХ или ИП, за которых налог платит заказчик.

    · Граждане, получившие статус беженца или временное убежище.

    Условия получения налогового вычета:

    · Ребенок младше 18 лет или в возрасте до 24 лет, если обучается по очной форме.

    · Годовой доход семьи не должен превышать 350 тыс. рублей.

    · Гражданство: получатель вычета должен быть резидентом РФ (находиться в стране не менее 183 дней в году).

    Сколько можно получить?

    За первого и второго ребенка размер вычета составит 1 тыс. 400 рублей. Таким образом, на двоих детей его размер достигнет 2 тыс. 800 рублей. В результате на выплате НДФЛ получится сэкономить 364 рубля в месяц.

    За третьего и последующих детей выплата будет больше. Размер вычета составит 3 тыс. рублей. В результате за трех детей суммарный вычет составит 5 тыс. 800 рублей. Семья сэкономит 754 рубля в месяц.

    Подать декларацию можно в любой момент в течение года, но не позднее трех лет после года, за который вы получаете вычет. Деньги перечислят на счет в течение 15 дней после проверки декларации.

    Вычет можно получить не только за своих детей, но и за детей супруга, подопечных, братьев и сестер (при определенных условиях).

    Транспортные льготы для многодетных

    Многодетные освобождаются от транспортного налога и, как практикуется в большинстве регионов РФ, могут не платить налог на один автомобиль. В ряде регионов льгота распространяется и на второй автомобиль, если он используется для перевозки детей.

    Как правило, освобождаются от налога автомобили с мощностью двигателя до 150–200 лошадиных сил.

    В некоторых регионах вместо полного освобождения от налога предусмотрена скидка.

    Кроме того, можно получить скидку в 50% на авиабилеты.

    Такую меру поддержки предоставляют не все авиакомпании и действует предложение не по всем направлениям, а количество льготных мест ограничено.

    Льгот при оформлении билетов на поезд нет, однако РЖД проводит различные акции, которые можно отслеживать.

    Льготы на уплату коммунальных услуг для многодетных

    Многодетным предоставляется 30-процентная скидка на услуги ЖКХ. При этом в ряде регионов действует более высокая скидка. Некоторые виды КУ под эту льготу не попадают, например, оплата капремонта.

    Земельные льготы для многодетных

    Можно уменьшить налог на земельный участок. По закону для многодетных снижается налоговая база на кадастровую стоимость 600 квадратных метров (шесть соток). Это означает, что вы не платите налог за первые шесть соток своего участка: те, у кого участок меньше, полностью освобождаются от уплаты налога, а те, у кого площадь участка превышает указанные шесть соток, платят только за превышающую площадь. Например, под налог попадает только 14 соток земли, если его общая площадь составляет 20 соток.

    При наличии двух и более участков можно выбрать, на какой из них будет применена льгота.

    Кроме того, в некоторых регионах есть возможность безвозмездно получить земельный участок под строительство дома или садоводство. Для этого необходимо встать в очередь и выполнить ряд условий, установленных региональным законодательством.

    Налоговый вычет на квартиру для многодетных

    По аналогии с земельным участком, собственники жилой недвижимости, имеющие трех и более детей, могут оформить дополнительный налоговый вычет на квартиру или дом.

    При расчете налога на квартиру из кадастровой стоимости вычитается 20 квадратных метров – это базовый вычет, доступный всем физлицам. А за каждого ребенка дополнительно вычитается по пять квадратных метров.

    Так, семья с тремя детьми полностью освобождается от налога за квартиру площадью 35 квадратных метров: 20 «базовых» квадратов + 3 х 5 (три ребенка дают еще 15 квадратов к компенсации). А если квартира имеет площадь 60 квадратных метров, то налог уплачивается только с 25 квадратов.

    С частными домами компенсация несколько возрастает. Для жилых домов базовый вычет составляет 50 квадратных метров. Дополнительно вычитается по семь квадратов за каждого ребенка.

    Вычет предоставляется автоматически, никаких заявлений подавать не надо. Применяется только к одному объекту недвижимости (квартире, дому, комнате) по выбору налогоплательщика.

    Льготы для многодетных семей в Москве

    Отдельно расскажем о поддержке, которую получают семьи с несколькими детьми, проживающие в российской столице.

    Так, есть единовременная выплата в размере 19 тыс. 223 рубля при рождении или усыновлении второго и последующих детей. На первого ребенка, кстати, в Москве выплачивают почти 7,3 тыс. рублей.

    Кроме того, есть ряд ежемесячных целевых субсидий, в том числе на одежду для школы и продукты питания, на оплату сотовой связи, компенсации коммуналки, а также на товары детского ассортимента.

    Отдельно ежемесячные перечисления, а также выплаты ко Дню знаний и Международному дню семьи установлены для семей, в которых воспитываются десять детей, а также матерям-пенсионеркам, которые родили более десяти детей.

    Многодетные семьи в Москве имеют право бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси. Также им предоставляется бесплатное парковочное место по месту жительства.

    Помимо этого, для них появляется возможность открыть семейный детский сад, место в котором могут получить дети в возрасте от трех лет. За малышами в таком саду присматривают родители или другие члены семьи.

    Другие льготы и натуральная помощь:

    · скидки на посещение музеев, театров, спортивных и культурных мероприятий;

    · бесплатное питание в школах;

    · первоочередное право на устройство в детсады;

    · бесплатная юридическая помощь;

    · психологическая поддержка.

    Для получения поддержки необходимо оформить статус многодетной семьи в Москве.

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