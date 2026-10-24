Индия и Россия запланировали довести товарооборот до 100 млрд долларов

Посол Индии анонсировал рост товарооборота с Россией до 100 млрд долларов

Tекст: Денис Тельманов

Индия и Россия собираются продолжить курс на укрепление двусторонних отношений и существенное наращивание экономического партнерства, передает ТАСС.

«Мы продолжаем курс на углубление наших отношений, стремясь к тому, чтобы к 2030 году объем двусторонней торговли достиг 100 млрд долларов, а объем взаимных инвестиций – около 50 млрд долларов», – отметил Кумар.

Президент Индийской палаты международного бизнеса Манприт Сингх добавил, что товарооборот способен достичь 500 млрд долларов в течение ближайших трех лет. Это станет возможным при условии подписания соглашения о свободной торговле между Индией и Евразийским экономическим союзом.

Заявления прозвучали по итогам II российско-индийского бизнес-форума «Тайм», который прошел в Казани с 15 по 16 октября. Участники мероприятия обсудили пути реализации совместных инициатив, а также возможности технологического и экономического сотрудничества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу индийский посол в Москве Винай Кумар заявил о готовности направить в Россию квалифицированную рабочую силу в соответствии с квотами.

В начале месяца министр финансов Индии Нирмала Ситараман сообщила о переговорах Москвы и Нью-Дели по заключению соглашения о защите инвестиций.

Летом президент Владимир Путин отметил положительную динамику торгово-экономического сотрудничества двух государств.