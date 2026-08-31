В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.11 комментариев
Путин сообщил о росте товарооборота между Россией и Индией
Торгово-экономическое сотрудничество России и Индии демонстрирует уверенную положительную динамику по итогам первых шести месяцев текущего года, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Бишкеке.
Путин на встрече с Моди отметил укрепление двусторонних связей, передает РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что экономические показатели уверенно растут.
«Торговая и экономическая кооперация в целом демонстрирует положительные тенденции. В прошлом году было небольшое снижение, но за первые полгода текущего, 2026 года торговый оборот прибавил уже 2,6%», – сказал российский лидер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и Индии провели двустороннюю беседу на полях саммита ШОС в Бишкеке.
Неделей ранее Владимир Путин обсудил рост товарооборота с индийским министром иностранных дел Субраманьямом Джайшанкаром.
В конце прошлого года российский президент оценил объем взаимной торговли за 2024 год в 64 млрд долларов.