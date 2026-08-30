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    30 августа 2026, 18:40 • Общество

    Новые приключения «Смешариков» из Болохово

    Новые приключения «Смешариков» из Болохово
    @ Юрий Васильев/ВЗГЛЯД

    Tекст: Юрий Васильев,
    Тульская область – Москва

    За несколько дней восьмиклассница Ксения Щендрыгина обрела всероссийскую известность в качестве уличной художницы. Сначала – усилиями администрации города Болохово Тульской области, которая пригрозила школьнице уголовным преследованием за детский рисунок на детской площадке. А затем – благодаря губернатору региона, без лишней бюрократии потребовавшему «отстать от ребенка». Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД проанализировал причины и последствия арт-конфликта, вроде бы разрешившегося наилучшим образом.

    – В Питере поаккуратнее, – наставляет Владислав Галкин, глава Киреевского района Тульской области. – Вас на вокзал подвезти?

    – Спасибо, – говорит Любовь Олеговна, мама без пары дней восьмиклассницы Ксении Щендрыгиной. До Петербурга – 14 часов. В городе Болохово, где живут Ксения и ее мама, станции нет. Ближайшая – в областной столице, от Болохова 40 минут езды без пробок. – Мы сами доберемся, все хорошо.

    – Хороших впечатлений, – желает Марина Чуйкина, глава городской администрации. Ксения и Любовь Олеговна столь же вежливо ее благодарят.

    Ничего особенного, короче. Если не знать, что неделю назад здесь разгорался конфликт. Муниципального масштаба, даже не районного – зато на всю страну.

    * * *

    За последние недели лета девятитысячное Болохово – стараниями школьницы Щендрыгиной и мэра Чуйкиной – выдвинулось на передний край актуального изобразительного искусства России. Картина – пусть не маслом, но масляной пастелью – такова. Ксения нарисовала в парке на зеленом резиновом покрытии детской площадки персонажей мультсериала «Смешарики»: «Ну как бы на травке лежат, в небо смотрят, солнышку или тучкам улыбаются», – объясняет концепцию автор.

    В городской администрации, ознакомившись с записями парковых камер, сообщили через официальную страницу в соцсети: «Размещение любых рисунков на резиновом покрытии детских площадок является порчей муниципального имущества, независимо от художественной ценности». Да еще пригрозили сразу двумя статьями УК РФ: «Вандализм» и «Умышленное повреждение» этого самого «имущества».

    Постом не ограничилось: в полицию ушло заявление за подписью Чуйкиной М.И. «У вас есть возможность добровольно устранить последствия – привести покрытие в первоначальный вид», предложила городская администрация, опять же, через сеть. Ксения предложением воспользовалась и масляную пастель оттерла – совсем не до первоначального, но как уж получилось.

    – Не плакала, – говорит Ксения. – Почти нет. Немного боялась, если честно – когда пригрозили полицией и велели отмыть.

    За отмыванием как таковым уже следили не только горожане – посетители парка, но и новостные телекамеры. До закрытия комментариев пост городской администрации собрал две тысячи откликов – на редкость единодушных по отношению не только к болоховскому правящему классу, но и к чиновничеству как таковому. Помог Ксении, однако, именно чиновник. В канале губернатора Тульской области Дмитрия Миляева – обычном сетевом дневнике главы региона: «посетил…», «встретился…», «вместе с гостями осмотрел…», «опасность…», отбой опасности…», «принял участие в…» и т. п. – появилась запись под заглавием «Отстаньте от ребенка!». И в конце – обещание «направить усердие местной власти в нужное русло».

    – Трудно сказать, что произошло. Вряд ли кто-нибудь вынашивал мысль травить девочку, – рассуждает Миляев через несколько дней после того, как страсти улеглись. – Просто сошлись звезды, и ситуация вышла из-под контроля.

    Вскоре губернатор пригласил Ксению и ее мать Любовь Олеговну на встречу – после которой последние сомнения, на чьей стороне региональная власть, исчезли. Впрочем, одними поощрениями и ободрениями Миляев не ограничился:

    - Я и девочке сказал, и маме ее, когда мы встречались: конечно, резиновое покрытие не предназначено для того, чтобы на нем рисовать. Тем более по факту краской. Может, в этом был какой-то нюанс, приведший к конфликту.

    - Если и был, то изрядно преувеличенный…

    - А что [оказалось] не преувеличено? – то ли интересуется, то ли фиксирует губернатор. – Такой конфликт. И так он лег на общественные настроения. Не только наши, тульские – а всей страны.

    Следившие за болоховским противостоянием «художница vs. запреты» немало удивились, когда после всего перечисленного по соцсетям вновь пошли ролики с Ксенией, отмывающей детскую площадку. «Губернатор сказал «отстаньте!», местная власть ответила «сам отстань!» – наиболее доступный для публикации комментарий. Впрочем, довольно быстро выяснилось, что датировка у роликов старая, то есть до «отстаньте». Разброс причин вброса – от чьего-то частного желания сетевой славы до информационно-психологической диверсии – губернатор Миляев обсуждать отказывается. И компетенция не губернаторская, и вообще:

    - Главное, что настоящий конфликт – между человеком и системой – мы урегулировали. Глава администрации с мамой [Ксении] пообщалась, извинения принесла, заявление в полицию отозвано…

    * * *

    - Чистота и порядок, – говорит Чуйкина, глава администрации города Болохово. – Вот за что мы боролись в этой ситуации, как и всегда.

    - И как вам итог?

    - По данной ситуации мы понимаем, что посыл власти надо было более внятно разжевать, разъяснить – чтобы не получить такой реакции, – говорит глава городской администрации. – А в целом правила, которые указаны в том самом посте, взяты из информационных таблиц при входе на детскую площадку. И все запреты там указаны…

    Правила эксплуатации детской игровой площадки «Летний лес», о которых говорит Чуйкина, действительно вполне конкретны. Запрещено, в частности, пользоваться детским оборудованием («фигура Ежик», «фигура Лягушка», «карусель Гнездо» и т.д.) лицам старше 14 лет и весом более 60 кг. Выгуливать домашних животных. Разводить огонь. Совершать акты вандализма.

    А вот отдельного «не рисовать, вне зависимости от художественных достоинств» там нет.

    – Мы с вами опускаемся до какого-то глубокого смысла, – отвечает мэр. – Надеюсь, на верхнем уровне отреагируют. И следующая законодательная редакция правил и запретов позволит нарисовать еще и красный перечеркнутый кружочек «рисовать запрещено», раз это оказалось необходимым.

    Чуйкина приняла родное Болохово в конце 2023 года. До этого работала в той же городской администрации юристом и в сфере ЖКХ. Коммуналка, водоснабжение, водоотведение – все по благоустройству, как и в этом случае. Просто благоустройство, подчеркивает она, бывает разным:

    – Есть позиция человека, есть позиция закона. Надо делать все, чтобы они максимально сближались.

    Фото: Юрий Васильев

    Марина Чуйкина и Ксения Щендрыгина: конфликт признан исчерпанным. Фото: Юрий Васильев


    По одну руку Чуйкиной принимает телефонные поздравления Владислав Галкин: у районного главы день рождения. С другой стороны от нее сидит Ксения Щендрыгина – тоже в праздничном настроении: впереди поездка в Питер, куда художницу пригласили авторы сериала «Смешарики». Радость, у каждого своя – и сближение, максимально возможное на данный момент. Все вместе и укладывается в формулу «конфликт исчерпан».

    * * *

    – Надо более творчески подходить к обустройству тех же детских пространств. Либо исходно, либо донастраивая по ходу, – суммирует Миляев уроки «дела о Смешариках». – Любовь Олеговна даже не знала, что в Болохове есть детская студия изобразительного искусства. С сентября Ксения начнет там заниматься – абсолютно бесплатно, от шести лет до самых старших ребят. Пусть оттачивает мастерство непосредственно в своем городе, и это раз. Второе – учитывая, что волею судеб ребенок стал известен, мы пригласили Ксению в детский общественный совет при [региональном] министерстве строительства. Дети разные, 20 человек – от девяти лет до старшеклассников. Предлагают идеи, как могут выглядеть придомовые территории, дворы, детские площадки. Посмотреть глазами ребенка на то, как сами дети представляют комфорт пространств, которые мы для них обустраиваем – это ведь очень важно.

    Детский совет в Тульской области создан в этом году, то есть недавно. Предложений оттуда поступило уже больше ста.

    – Наш тульский парень – участник аналогичного совета при Минстрое РФ. И неплохо там выглядит, – расшифровывает Миляев. – Посмотрели мы – и решили затеять такое же дело у себя. Мы в начальной стадии, только сформировали, поэтому Ксения легко вольется в этот коллектив.

    – Образ Филипка попросил обдумать, – передает Щендрыгина-младшая суть первого поручения губернатора Миляева. Поручение, если что, самое практическое. Лев Толстой для образа региона – отнюдь не только Ясная Поляна, вовсю догоняет тульский пряник и белевскую пастилу. Что портретами, что цитатами – на поверхностях, на заборах, на кепках-сумках-магнитах. И разумеется, на толстовках.

    – Возьметесь?

    – Только перечитать надо. А так-то да, – кивает Ксения.

    * * *

    – Что значит «ситуация получила всероссийскую известность?» – просит уточнить городской глава Чуйкина. – Как всероссийский пример того, что на уровне законодательства есть пробелы – да, безусловно. Что закон законом, а воспитание должно идти в семье – да, безусловно. Никто никому не враг. Никто не говорит, что данное художество плохо, некрасиво. Вопросы вызваны лишь тем, где оно нанесено.

    Механизм преследования за вандализм как таковой, по словам главы Болохова, в городе отлажен – потому что «случаи, к сожалению, неоднократны». Чаще всего это связано с несовершеннолетними. Тогда, сообщает Чуйкина, как правило, родители приходят в администрацию, и все урегулируется в рамках администрации же.

    – Был случай с теплым павильоном при выезде из города, – вспоминает мэр. – Для ожидания общественного транспорта – остановка, да. Группа детишек ободрала с пола плитку и ее разбила. Все это попало на камеры. Видео было передано в полицию. Родители – достаточно известные в городе люди – пришли в администрацию и сказали: «Мы признаем и все устраним». Действительно, признали и устранили: купили плитку, оплатили работы.

    До нынешних событий вокруг рисунка дочери Любовь Олеговна вряд ли пользовалась известностью. Последнее место ее работы – склад WB в Алексино, пара часов езды от Болохова. В начале августа склад попал под беспилотник; вопрос трудоустройства пока не решен.

    – Зато теперь есть время быть с Ксеней в ее поездках, – говорит она. – Необычно получилось.

    Детский рисунок с детскими персонажами, сделан детскими руками на детской площадке... Мы первые, кому сказали «нельзя» – причем громко, публично.

    За рисунки до нынешнего случая никого не привлекали как раз потому, что «по камерам не было зафиксировано», поясняет Чуйкина.

    – Это же вы раньше нарисовали зайку на дорожке? – спрашивает мэр у Ксении.

    – Было, – кивает художник Щендрыгина. – Кролик, персонаж из «Цифрового цирка» – анимация такая.

    – У меня дети такого не знают, – говорит Чуйкина. – «Смешариков» – да, конечно. А «Цирка» нету…

    Детей у мэра четверо – от четырех до 14.

    – Ну так вот, – продолжает глава городской администрации. – Некрасивые пририсовки появились к кролику. И очень плохие слова.

    Мэр Болохова достает телефон, находит фото, показывает – так, чтобы школьница не видела. Действительно, ничего хорошего.

    – Не у всех есть понимание, что нельзя к добрым рисункам пририсовывать то, что является некультурным. Ведь тогда из добра рождается зло. Зачем? – спрашивает Чуйкина, выключив экран. – Приходится регулировать не само добро, но места его появления.

    Кстати, о месте.

    * * *

    Болохово, как сообщает изданный к юбилею путеводитель, «представляет собой компактное городское образование, вытянутое в направлении с северо-запада на юго-восток. Организующим центром планировочной структуры является парк, посаженный еще в дореволюционное время». Гимн муниципального образования город Болохово Киреевского района Тульской области закрепляет организующий центр в качестве традиционной ценности:  «Ты создан на счастье трудом поколений, \ Твой парк, твои улицы, школы – для нас».

    Фото: Юрий Васильев

    Болохово, городской парк. Фото: Юрий Васильев


    В нынешнем виде – с «Летним лесом» и прочими благами – старый парк вышел в свет прошлой осенью. Годом ранее, в 2024-м, Болохово выиграло всероссийский конкурс на комфортное обустройство малых городов. Выиграли с первого раза, чем в муниципалитете гордятся отдельно.

    – Появились новые асфальтовые дорожки. Новая площадка памп-трек – это для велосипедистов пересеченная местность. Обновление в сфере воркаута – зона для занятий спортом расширилась и оснастилась на все группы мышц. Была зона маленькая, стала хорошенькая, – Чуйкина перечисляет парковые обновления с настоящим интересом и знанием дела. – Понятно, детские площадки для разных возрастов – про одну из них мы с вами и говорим... Собачья площадка – раньше была универсальная для крупных и больших, но провели соцопрос, и население попросило площадку разделить, чтобы разного размера собаки друг друга не грызли. Обновили креативную зону – теперь там небольшая сцена, качели подвесные...

    – В целом как бы мы ни ругали день сегодняшний, – и, разумеется, за дело, – все-таки программа формирования современной городской среды идет довольно неплохо, – оценивает состояние тульского областного благоустройства Миляев. – На всероссийском конкурсе, где отбираются малые города и исторические поселения для дальнейшего благоустройства, тоже выглядим достойно. Мы участвуем везде: четыре заявки по ФЦП поданы – все четыре прошли на следующий год. Парки, обустройство придомовых территорий... Понятно, что везде сразу не успеваем навести красоту – разом во всех парках и дворах. Но движение очень неплохое, и парк в Болохове – от заявки до воплощения – одна из лучших тому иллюстраций.

    Иллюстрация стоит 114 млн рублей, федеральных и областных. Нынешний бюджет Болохова – 27 миллионов.

    – Мы полностью дотационные. Парк в нынешнем виде стоит как городская пятилетка. Целиком и на все. Без других расходов, вроде зарплат служащим, – говорит мэр Чуйкина. – Конечно же, с нас спрашивают за содержание объекта. Чтобы все элементы были целыми. Чтобы никаких надписей не было. И рисунков тоже.

    * * *

    – Жизнь показывает, что мало создать общественное пространство, вложив в него 114 млн рублей, – констатирует Владислав Галкин, глава Киреевского района. – Важно его содержать. Без содержания через два года оно, пространство, приходит в такой упадок, что жители колют [администрации] глаза, причем абсолютно справедливо: разрушены лавки, повреждены сооружения и все такое... Чтобы помогать содержать такие объекты, правительство области объявило конкурс. Даже два.

    Два – потому что есть летнее содержание общественных территорий и есть такое же, но зимнее. Есть, соответственно, правила содержания зимой и летом. Есть комиссия из областного учреждения под названием Жилкомреформа – которая проверяет, соответствуют ли те же парки правилам. И эта комиссия в парке Болохова ожидалась через несколько дней после того, как Ксения Щендрыгина попала со своим рисунком на камеры вокруг «Летнего леса».

    Еще одна деталь: в конкурсе оценивается не каждый объект, а весь район. Киреевский дважды занимал в областном конкурсе второе место. Последний раз – этой зимой. Приз – 4 млн рублей. На три города: райцентр, Липки, Болохово.

    – Краска, кисти для дальнейшего содержания [объектов благоустройства], – перечисляет Чуйкина список покупок за свою часть призовых. – Материалы для спила деревьев и для укоса травы. Дополнительное навесное оборудование для мини-трактора, который нам подарило правительство Тульской области для общественных пространств. Каждый конкурс – дополнительное финансирование, которое вливается в город. Или не вливается в целый район, если тут конкретно проиграть...

    – В ходе обследований, конечно же, обращается внимание на надписи и рисунки. И комиссия, если что, главе администрации укажет: вот у тебя нарисовано на детской площадке,

    – объясняет глава района Галкин. – Но, наверное, как справедливо говорит губернатор, не стоит все доводить до абсурда. Ошибка в том, что выбран неудачный пример для реагирования и вынесения в публичную плоскость…

    Удачный пример Галкин находит в Щекинском районе, где он работал замом главы по ЖКХ. В Щекино парк по федеральной программе обустроился еще до болоховского:

    – Был, помимо прочего, построен модульный туалет со стеклянными дверями. Парень лет 12, максимум 14, умышленно завандалил дверь, разбил ее. Камера это зафиксировала, мы вынесли случай в публичную плоскость – как хороший пример борьбы с вандализмом. Цена вопроса – 90 тыс. рублей. Родители внесли, восстановили. Вот это стоило вынести на публику, согласитесь. А нынешнее – наверное, нет…

    * * *

    – Так-то пишут отовсюду – Россия вся, из Германии, из Штатов, – Любовь Олеговна подводит итоги вынесения на публику «дела о Смешариках». – Я уже считать сбилась, сколько сообщений с поддержкой Ксеня получила. Сотни просто.

    – Из наших одна одноклассница отозвалась, – продолжает Ксения. – Каникулы же, все гуляют, не до новостей никому. Поддержала меня, сказала, что я красиво рисую и талантище.

    – Меня во всем этом другое беспокоило, если честно, – признается глава региона Миляев. – Дети-то в одном классе учатся.

    – Чьи дети?

    – Ксюша и дочка Марины Игоревны, – говорит губернатор. – Одноклассницы. Для меня было очень важно урегулировать конфликт, чтобы у девчонок не возник конфликт на почве конфликта у родителей…

    Ну да, звучит так себе – но а как еще описать? Вот чтобы вам же слова не искать, если не дай бог что, – все для примирения и сделано. Две мамы поговорили, общий язык нашли, конфликт исчерпали.

    – Выяснилось, что да, – улыбается Чуйкина. – Как показали события – в одном классе. До того не знала...

    – Здесь же, наверное, стоило обратить внимание родителей: ребята, этот парк создан для нас, для болоховцев. Давайте как-то все это беречь, – возвращается к теме районный глава Галкин. – Выносить историю в публичную плоскость, обращаться в полицию – по-моему, излишне было. Вот тех негодяев, которые писали и рисовали черт-те что – на том же кролике цирковом, да? – можно было бы, зафиксировав, по полной программе отыграть. Ни у кого бы это не вызвало отторжения, и пример реагирования был бы образцовый.

    – Лучше, конечно, в следующий раз проверять, разрешено ли место [для рисования] или нет, – рассуждает школьница Ксения о предлагаемых методиках муниципального регулирования себя. – Сделала-то я это по незнанию. И даже подозревать не подозревала, что это место запрещено для рисования. В следующий раз я больше такую ошибку не допущу.

    * * *

    – Например, доски для рисования. Меловые, – говорит губернатор Миляев. – Что может быть проще? А их на детских площадках, как правило, нет. Мы уже определились, и на детскую площадку парка Болохова поставим [доски] в ближайшее время. На остальные – в рабочем порядке, но последовательно по всей области.

    Среди более масштабных идей для творчества юных – специальные уличные пространства. Рабочее название «творики» случайно выскочило у губернатора на областном совещании. На окончательном варианте не настаивает, но пока так.

    – Граффити порисовать те же, что угодно – на месте, где любую творческую идею можно легально воплотить в жизнь, воспользовавшись предоставленной поверхностью, – объясняет губернатор. – Дал поручение коллегам, сейчас думаем, чтобы это выглядело органично в каждом конкретном случае.

    Пока же – в любом случае – публичные доски для рисования мелками. Три стационарные для парка в Болохове – около 140 тыс. рублей.

    – Не бог весть какие деньги, – говорит Миляев. – И совсем другая перспектива для творческих детей.

    – Нет [в парках] нормальных мест, чтобы и порисовать, и не попортить ничего, и пешеходам не помешать, – признает районный глава Галкин. – Хотя мы вот все детство на асфальте рисовали – и картинки, и «классики». Ксения же нарисовала на площадке не от того, что хотела именно там. Было бы место, доска та же – она бы там и нарисовала. Если есть такое место специальное, то и похвалиться удобнее рисунками, и детям другим пример показать. Раньше внимания не обращали, теперь всей областью обратим. И в старых, и в новых пространствах – на уровне проектирования.

    Есть, говорит Галкин, и обратная сторона:

    – Поставив доски, можем получить расклейки на них объявлений. Ну переломим и это. Наверное, и расклейщики, и вандалы задумаются: всюду видеокамеры, могут тебя подснять.

    – История-то наша прозвучала не только для добрых людей, но и для них, – возвращается к мысли о педагогическом эффекте мэр Чуйкина.

    – И, может быть, будет меньше неприличных надписей на зданиях и рекламы [запрещенных] веществ через трафареты, – надеется Галкин. – Плюс? Плюс.

    – Главное – обширное информирование о правилах поведения в общественных пространствах. Особенно в зонах отдыха, [предназначенных] не только для детей, но также и для взрослого поколения, – формулирует Чуйкина. – Давайте беречь и правильно относиться к тому, что есть в городе. Чем быстрее мы что-то хорошее сломаем, тем быстрее же ничего хорошего в нашем городе не будет.

    – Рисунок равен поломке?

    – Не равен, конечно, – говорит глава города. – Но ломать можно по-разному.

    * * *

    – Я же помню свой двор, – говорит губернатор Миляев 1975 г. р., уроженец города Киреевска. – Ругать не склонен, просто так тогда было: кривые качели, кривые карусели, которые кто-то как поставил кривыми, так они ими и оставались. Мы были чуть проще, в том числе по отношению к этим вещам. «Кривое – зато есть, а где-то и такого нету»; ведь было же, ведь правда.

    Сегодня мы стали более строгими, более требовательными. И чиновники – к исполнению программ, и люди – в своем полностью оправданном ожидании благоустройства.

    – Абсолютно спокойно теперь ко всему этому отношусь, – уверяет Чуйкина. – Вижу, в чем мы ошибались. И знаю, в чем при этом мы остаемся правы.

    – Чтобы стать главой [городской] администрации – очередь не стоит, мягко говоря, – раскрывает возможный секрет спокойствия коллеги Галкин. – Как во многих малых городах по всей России. Главное, чтобы и нам вынести уроки, и Ксении чтобы не зазвездиться. Учебу не упустить, восьмой класс же.

    – Губернатор меня спрашивал, как учеба, – вспоминает Ксения. – Я сказала правду, что хорошистка.

    – Вот... Это правильно, – говорят руководители города и района.

    На детской площадке «Летний лес» – человек 20, не считая родителей. Последние летние дни – хоть и будни, но солнечные. Потому – беготня, прыжки и прочая активная амортизация прославившегося на всю страну покрытия. Смешарики Ксении Щендрыгиной, несмотря на усилия по удалению и на беготню, на резиновом зеленом видны хорошо. Искусство в этом случае оказалось если не вечным, то несмываемым наверняка.

    Болохово, городской парк. Рисунок Ксении Щендрыгиной после всех событий, вызванных его появлением, выглядит вот так. Фото: Юрий Васильев

    Болохово, городской парк. Рисунок Ксении Щендрыгиной после всех событий, вызванных его появлением, выглядит вот так. Фото: Юрий Васильев


    Если осенью, когда детей на площадке будет поменьше, аккуратно вырезать тот самый кусок и выставить его на аукцион – при этом объявив заранее, что выручку по-братски поделят автор и муниципалитет, по факту предоставивший такой вот холст… И чтобы художнице – к совершеннолетию да к вузу поближе – на ее часть проценты набежали; а город Болохово чтобы пополнил чуть-чуть фонды на поддержание коммунального хозяйства – того же парка, например…

    – А подскажите кому следует. Хорошая ведь идея, – оценивает Любовь Олеговна.

    Ксения удовлетворенно кивает на ходу, не отрываясь от выложенного на руку планшета – и не факт, что толком вникнув. После Питера и студии «Смешариков» на очереди у нее – Елец, что в Липецкой области. Там все лето шел фестиваль современного искусства. В начале сентября – торжественное закрытие, где очень ждут самого актуального уличного художника сезона вместе с мамой. Ну и в Туле на День города, разумеется, их тоже ждут.

    – Короче, готовиться и готовиться, – листает эскизы в планшете Ксения. На экране – переосмысление мультсериалов, наших и импортных. – Свое тоже есть. Еще так не пробовала, чтобы не в набросках. Подучусь, прокачаюсь, прорисую – покажу.

    – Хоть вкратце, что за герой?

    – Девочка, – говорит Ксения. – Обычная, но с приключениями. Еще до всего этого придумала, если что.

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    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил о продвижении российских войск к Славянску, Краматорску и Дружковке и поставленной задаче освободить эти города. Первый оборонительный рубеж укрепрайона уже преодолен, передовые подразделения находятся в нескольких километрах от городов. Как может развиваться наступление и в какой последовательности будет решаться эта задача? Подробности

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    Святой престол заинтересовался Россией

    «Несмотря на существенные разногласия в оценках ряда вопросов, были найдены точки соприкосновения», – заявил архиепископ Пол Ричард Галлахер после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Священник, которого называют министром иностранных дел папы римского, посетил Россию с четырехдневным визитом. С какой целью? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • В Марокко захотели кусок Испании

      Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

    • На смену Макрону готовят русофоба похуже

      О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

    • Что забыл в России директор ЦРУ

      В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить на ночь и кому нельзя

      Кефир – один из самых популярных кисломолочных продуктов в России: он содержит молочный белок, кальций, фосфор, витамины группы B и живые микроорганизмы, а ферментированные продукты, включая кефир и натуральный йогурт, могут поддерживать разнообразие кишечной микробиоты. Но кефир подходит не всем: он может вызывать дискомфорт при лактазной недостаточности, обострении заболеваний ЖКТ, индивидуальной непереносимости и при употреблении слишком поздно или в большом количестве. Рассказываем, чем полезен кефир, кому он может навредить, можно ли пить кефир на ночь, сколько кефира допустимо в день и как выбрать качественный продукт по рекомендациям Роскачества.

    • Открытки с Днем учителя 2026: красивые картинки бесплатно и поздравления

      В понедельник, 5 октября 2026 года, в России отметят День учителя – профессиональный праздник педагогов, наставников, преподавателей и работников сферы образования. В этот день школьники, родители и выпускники поздравляют учителей цветами, открытками, добрыми словами и небольшими подарками. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и поздравления с Днем учителя 2026, которые можно бесплатно скачать, отправить в мессенджере или использовать для подписи к подарку.

    • Сколько калорий сжигается при ходьбе: расход по весу, шаги, скорость и как тратить больше

      Ходьба помогает расходовать калории, поддерживать сердечно-сосудистую систему и повышать ежедневную активность без спортзала. Сколько калорий сжигается при ходьбе, зависит от веса человека, скорости, времени прогулки, рельефа, длины шага и уровня подготовки: за час спокойной ходьбы можно потратить около 180–300 ккал, при быстрой ходьбе – примерно 270–450 ккал, а ходьба в гору или по лестнице увеличивает расход энергии еще сильнее. Рассказываем, сколько калорий сжигается за 30 минут, час и 10 тысяч шагов, какие мышцы работают при ходьбе, как увеличить расход калорий и кому нужно быть осторожнее с интенсивной нагрузкой.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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