Новые приключения «Смешариков» из Болохово

Tекст: Юрий Васильев,

Тульская область – Москва

– В Питере поаккуратнее, – наставляет Владислав Галкин, глава Киреевского района Тульской области. – Вас на вокзал подвезти?

– Спасибо, – говорит Любовь Олеговна, мама без пары дней восьмиклассницы Ксении Щендрыгиной. До Петербурга – 14 часов. В городе Болохово, где живут Ксения и ее мама, станции нет. Ближайшая – в областной столице, от Болохова 40 минут езды без пробок. – Мы сами доберемся, все хорошо.

– Хороших впечатлений, – желает Марина Чуйкина, глава городской администрации. Ксения и Любовь Олеговна столь же вежливо ее благодарят.

Ничего особенного, короче. Если не знать, что неделю назад здесь разгорался конфликт. Муниципального масштаба, даже не районного – зато на всю страну.

* * *

За последние недели лета девятитысячное Болохово – стараниями школьницы Щендрыгиной и мэра Чуйкиной – выдвинулось на передний край актуального изобразительного искусства России. Картина – пусть не маслом, но масляной пастелью – такова. Ксения нарисовала в парке на зеленом резиновом покрытии детской площадки персонажей мультсериала «Смешарики»: «Ну как бы на травке лежат, в небо смотрят, солнышку или тучкам улыбаются», – объясняет концепцию автор.

В городской администрации, ознакомившись с записями парковых камер, сообщили через официальную страницу в соцсети: «Размещение любых рисунков на резиновом покрытии детских площадок является порчей муниципального имущества, независимо от художественной ценности». Да еще пригрозили сразу двумя статьями УК РФ: «Вандализм» и «Умышленное повреждение» этого самого «имущества».

Постом не ограничилось: в полицию ушло заявление за подписью Чуйкиной М.И. «У вас есть возможность добровольно устранить последствия – привести покрытие в первоначальный вид», предложила городская администрация, опять же, через сеть. Ксения предложением воспользовалась и масляную пастель оттерла – совсем не до первоначального, но как уж получилось.

– Не плакала, – говорит Ксения. – Почти нет. Немного боялась, если честно – когда пригрозили полицией и велели отмыть.

За отмыванием как таковым уже следили не только горожане – посетители парка, но и новостные телекамеры. До закрытия комментариев пост городской администрации собрал две тысячи откликов – на редкость единодушных по отношению не только к болоховскому правящему классу, но и к чиновничеству как таковому. Помог Ксении, однако, именно чиновник. В канале губернатора Тульской области Дмитрия Миляева – обычном сетевом дневнике главы региона: «посетил…», «встретился…», «вместе с гостями осмотрел…», «опасность…», отбой опасности…», «принял участие в…» и т. п. – появилась запись под заглавием «Отстаньте от ребенка!». И в конце – обещание «направить усердие местной власти в нужное русло».

– Трудно сказать, что произошло. Вряд ли кто-нибудь вынашивал мысль травить девочку, – рассуждает Миляев через несколько дней после того, как страсти улеглись. – Просто сошлись звезды, и ситуация вышла из-под контроля.

Вскоре губернатор пригласил Ксению и ее мать Любовь Олеговну на встречу – после которой последние сомнения, на чьей стороне региональная власть, исчезли. Впрочем, одними поощрениями и ободрениями Миляев не ограничился:

- Я и девочке сказал, и маме ее, когда мы встречались: конечно, резиновое покрытие не предназначено для того, чтобы на нем рисовать. Тем более по факту краской. Может, в этом был какой-то нюанс, приведший к конфликту.

- Если и был, то изрядно преувеличенный…

- А что [оказалось] не преувеличено? – то ли интересуется, то ли фиксирует губернатор. – Такой конфликт. И так он лег на общественные настроения. Не только наши, тульские – а всей страны.

Следившие за болоховским противостоянием «художница vs. запреты» немало удивились, когда после всего перечисленного по соцсетям вновь пошли ролики с Ксенией, отмывающей детскую площадку. «Губернатор сказал «отстаньте!», местная власть ответила «сам отстань!» – наиболее доступный для публикации комментарий. Впрочем, довольно быстро выяснилось, что датировка у роликов старая, то есть до «отстаньте». Разброс причин вброса – от чьего-то частного желания сетевой славы до информационно-психологической диверсии – губернатор Миляев обсуждать отказывается. И компетенция не губернаторская, и вообще:

- Главное, что настоящий конфликт – между человеком и системой – мы урегулировали. Глава администрации с мамой [Ксении] пообщалась, извинения принесла, заявление в полицию отозвано…

* * *

- Чистота и порядок, – говорит Чуйкина, глава администрации города Болохово. – Вот за что мы боролись в этой ситуации, как и всегда.

- И как вам итог?

- По данной ситуации мы понимаем, что посыл власти надо было более внятно разжевать, разъяснить – чтобы не получить такой реакции, – говорит глава городской администрации. – А в целом правила, которые указаны в том самом посте, взяты из информационных таблиц при входе на детскую площадку. И все запреты там указаны…

Правила эксплуатации детской игровой площадки «Летний лес», о которых говорит Чуйкина, действительно вполне конкретны. Запрещено, в частности, пользоваться детским оборудованием («фигура Ежик», «фигура Лягушка», «карусель Гнездо» и т.д.) лицам старше 14 лет и весом более 60 кг. Выгуливать домашних животных. Разводить огонь. Совершать акты вандализма.

А вот отдельного «не рисовать, вне зависимости от художественных достоинств» там нет.

– Мы с вами опускаемся до какого-то глубокого смысла, – отвечает мэр. – Надеюсь, на верхнем уровне отреагируют. И следующая законодательная редакция правил и запретов позволит нарисовать еще и красный перечеркнутый кружочек «рисовать запрещено», раз это оказалось необходимым.

Чуйкина приняла родное Болохово в конце 2023 года. До этого работала в той же городской администрации юристом и в сфере ЖКХ. Коммуналка, водоснабжение, водоотведение – все по благоустройству, как и в этом случае. Просто благоустройство, подчеркивает она, бывает разным:

– Есть позиция человека, есть позиция закона. Надо делать все, чтобы они максимально сближались.

Марина Чуйкина и Ксения Щендрыгина: конфликт признан исчерпанным. Фото: Юрий Васильев



По одну руку Чуйкиной принимает телефонные поздравления Владислав Галкин: у районного главы день рождения. С другой стороны от нее сидит Ксения Щендрыгина – тоже в праздничном настроении: впереди поездка в Питер, куда художницу пригласили авторы сериала «Смешарики». Радость, у каждого своя – и сближение, максимально возможное на данный момент. Все вместе и укладывается в формулу «конфликт исчерпан».

* * *

– Надо более творчески подходить к обустройству тех же детских пространств. Либо исходно, либо донастраивая по ходу, – суммирует Миляев уроки «дела о Смешариках». – Любовь Олеговна даже не знала, что в Болохове есть детская студия изобразительного искусства. С сентября Ксения начнет там заниматься – абсолютно бесплатно, от шести лет до самых старших ребят. Пусть оттачивает мастерство непосредственно в своем городе, и это раз. Второе – учитывая, что волею судеб ребенок стал известен, мы пригласили Ксению в детский общественный совет при [региональном] министерстве строительства. Дети разные, 20 человек – от девяти лет до старшеклассников. Предлагают идеи, как могут выглядеть придомовые территории, дворы, детские площадки. Посмотреть глазами ребенка на то, как сами дети представляют комфорт пространств, которые мы для них обустраиваем – это ведь очень важно.

Детский совет в Тульской области создан в этом году, то есть недавно. Предложений оттуда поступило уже больше ста.

– Наш тульский парень – участник аналогичного совета при Минстрое РФ. И неплохо там выглядит, – расшифровывает Миляев. – Посмотрели мы – и решили затеять такое же дело у себя. Мы в начальной стадии, только сформировали, поэтому Ксения легко вольется в этот коллектив.

– Образ Филипка попросил обдумать, – передает Щендрыгина-младшая суть первого поручения губернатора Миляева. Поручение, если что, самое практическое. Лев Толстой для образа региона – отнюдь не только Ясная Поляна, вовсю догоняет тульский пряник и белевскую пастилу. Что портретами, что цитатами – на поверхностях, на заборах, на кепках-сумках-магнитах. И разумеется, на толстовках.

– Возьметесь?

– Только перечитать надо. А так-то да, – кивает Ксения.

* * *

– Что значит «ситуация получила всероссийскую известность?» – просит уточнить городской глава Чуйкина. – Как всероссийский пример того, что на уровне законодательства есть пробелы – да, безусловно. Что закон законом, а воспитание должно идти в семье – да, безусловно. Никто никому не враг. Никто не говорит, что данное художество плохо, некрасиво. Вопросы вызваны лишь тем, где оно нанесено.

Механизм преследования за вандализм как таковой, по словам главы Болохова, в городе отлажен – потому что «случаи, к сожалению, неоднократны». Чаще всего это связано с несовершеннолетними. Тогда, сообщает Чуйкина, как правило, родители приходят в администрацию, и все урегулируется в рамках администрации же.

– Был случай с теплым павильоном при выезде из города, – вспоминает мэр. – Для ожидания общественного транспорта – остановка, да. Группа детишек ободрала с пола плитку и ее разбила. Все это попало на камеры. Видео было передано в полицию. Родители – достаточно известные в городе люди – пришли в администрацию и сказали: «Мы признаем и все устраним». Действительно, признали и устранили: купили плитку, оплатили работы.

До нынешних событий вокруг рисунка дочери Любовь Олеговна вряд ли пользовалась известностью. Последнее место ее работы – склад WB в Алексино, пара часов езды от Болохова. В начале августа склад попал под беспилотник; вопрос трудоустройства пока не решен.

– Зато теперь есть время быть с Ксеней в ее поездках, – говорит она. – Необычно получилось.

Детский рисунок с детскими персонажами, сделан детскими руками на детской площадке... Мы первые, кому сказали «нельзя» – причем громко, публично.

За рисунки до нынешнего случая никого не привлекали как раз потому, что «по камерам не было зафиксировано», поясняет Чуйкина.

– Это же вы раньше нарисовали зайку на дорожке? – спрашивает мэр у Ксении.

– Было, – кивает художник Щендрыгина. – Кролик, персонаж из «Цифрового цирка» – анимация такая.

– У меня дети такого не знают, – говорит Чуйкина. – «Смешариков» – да, конечно. А «Цирка» нету…

Детей у мэра четверо – от четырех до 14.

– Ну так вот, – продолжает глава городской администрации. – Некрасивые пририсовки появились к кролику. И очень плохие слова.

Мэр Болохова достает телефон, находит фото, показывает – так, чтобы школьница не видела. Действительно, ничего хорошего.

– Не у всех есть понимание, что нельзя к добрым рисункам пририсовывать то, что является некультурным. Ведь тогда из добра рождается зло. Зачем? – спрашивает Чуйкина, выключив экран. – Приходится регулировать не само добро, но места его появления.

Кстати, о месте.

* * *

Болохово, как сообщает изданный к юбилею путеводитель, «представляет собой компактное городское образование, вытянутое в направлении с северо-запада на юго-восток. Организующим центром планировочной структуры является парк, посаженный еще в дореволюционное время». Гимн муниципального образования город Болохово Киреевского района Тульской области закрепляет организующий центр в качестве традиционной ценности: «Ты создан на счастье трудом поколений, \ Твой парк, твои улицы, школы – для нас».

Болохово, городской парк. Фото: Юрий Васильев





В нынешнем виде – с «Летним лесом» и прочими благами – старый парк вышел в свет прошлой осенью. Годом ранее, в 2024-м, Болохово выиграло всероссийский конкурс на комфортное обустройство малых городов. Выиграли с первого раза, чем в муниципалитете гордятся отдельно.

– Появились новые асфальтовые дорожки. Новая площадка памп-трек – это для велосипедистов пересеченная местность. Обновление в сфере воркаута – зона для занятий спортом расширилась и оснастилась на все группы мышц. Была зона маленькая, стала хорошенькая, – Чуйкина перечисляет парковые обновления с настоящим интересом и знанием дела. – Понятно, детские площадки для разных возрастов – про одну из них мы с вами и говорим... Собачья площадка – раньше была универсальная для крупных и больших, но провели соцопрос, и население попросило площадку разделить, чтобы разного размера собаки друг друга не грызли. Обновили креативную зону – теперь там небольшая сцена, качели подвесные...

– В целом как бы мы ни ругали день сегодняшний, – и, разумеется, за дело, – все-таки программа формирования современной городской среды идет довольно неплохо, – оценивает состояние тульского областного благоустройства Миляев. – На всероссийском конкурсе, где отбираются малые города и исторические поселения для дальнейшего благоустройства, тоже выглядим достойно. Мы участвуем везде: четыре заявки по ФЦП поданы – все четыре прошли на следующий год. Парки, обустройство придомовых территорий... Понятно, что везде сразу не успеваем навести красоту – разом во всех парках и дворах. Но движение очень неплохое, и парк в Болохове – от заявки до воплощения – одна из лучших тому иллюстраций.

Иллюстрация стоит 114 млн рублей, федеральных и областных. Нынешний бюджет Болохова – 27 миллионов.

– Мы полностью дотационные. Парк в нынешнем виде стоит как городская пятилетка. Целиком и на все. Без других расходов, вроде зарплат служащим, – говорит мэр Чуйкина. – Конечно же, с нас спрашивают за содержание объекта. Чтобы все элементы были целыми. Чтобы никаких надписей не было. И рисунков тоже.

* * *

– Жизнь показывает, что мало создать общественное пространство, вложив в него 114 млн рублей, – констатирует Владислав Галкин, глава Киреевского района. – Важно его содержать. Без содержания через два года оно, пространство, приходит в такой упадок, что жители колют [администрации] глаза, причем абсолютно справедливо: разрушены лавки, повреждены сооружения и все такое... Чтобы помогать содержать такие объекты, правительство области объявило конкурс. Даже два.

Два – потому что есть летнее содержание общественных территорий и есть такое же, но зимнее. Есть, соответственно, правила содержания зимой и летом. Есть комиссия из областного учреждения под названием Жилкомреформа – которая проверяет, соответствуют ли те же парки правилам. И эта комиссия в парке Болохова ожидалась через несколько дней после того, как Ксения Щендрыгина попала со своим рисунком на камеры вокруг «Летнего леса».

Еще одна деталь: в конкурсе оценивается не каждый объект, а весь район. Киреевский дважды занимал в областном конкурсе второе место. Последний раз – этой зимой. Приз – 4 млн рублей. На три города: райцентр, Липки, Болохово.

– Краска, кисти для дальнейшего содержания [объектов благоустройства], – перечисляет Чуйкина список покупок за свою часть призовых. – Материалы для спила деревьев и для укоса травы. Дополнительное навесное оборудование для мини-трактора, который нам подарило правительство Тульской области для общественных пространств. Каждый конкурс – дополнительное финансирование, которое вливается в город. Или не вливается в целый район, если тут конкретно проиграть...

– В ходе обследований, конечно же, обращается внимание на надписи и рисунки. И комиссия, если что, главе администрации укажет: вот у тебя нарисовано на детской площадке,

– объясняет глава района Галкин. – Но, наверное, как справедливо говорит губернатор, не стоит все доводить до абсурда. Ошибка в том, что выбран неудачный пример для реагирования и вынесения в публичную плоскость…

Удачный пример Галкин находит в Щекинском районе, где он работал замом главы по ЖКХ. В Щекино парк по федеральной программе обустроился еще до болоховского:

– Был, помимо прочего, построен модульный туалет со стеклянными дверями. Парень лет 12, максимум 14, умышленно завандалил дверь, разбил ее. Камера это зафиксировала, мы вынесли случай в публичную плоскость – как хороший пример борьбы с вандализмом. Цена вопроса – 90 тыс. рублей. Родители внесли, восстановили. Вот это стоило вынести на публику, согласитесь. А нынешнее – наверное, нет…

* * *

– Так-то пишут отовсюду – Россия вся, из Германии, из Штатов, – Любовь Олеговна подводит итоги вынесения на публику «дела о Смешариках». – Я уже считать сбилась, сколько сообщений с поддержкой Ксеня получила. Сотни просто.

– Из наших одна одноклассница отозвалась, – продолжает Ксения. – Каникулы же, все гуляют, не до новостей никому. Поддержала меня, сказала, что я красиво рисую и талантище.

– Меня во всем этом другое беспокоило, если честно, – признается глава региона Миляев. – Дети-то в одном классе учатся.

– Чьи дети?

– Ксюша и дочка Марины Игоревны, – говорит губернатор. – Одноклассницы. Для меня было очень важно урегулировать конфликт, чтобы у девчонок не возник конфликт на почве конфликта у родителей…

Ну да, звучит так себе – но а как еще описать? Вот чтобы вам же слова не искать, если не дай бог что, – все для примирения и сделано. Две мамы поговорили, общий язык нашли, конфликт исчерпали.

– Выяснилось, что да, – улыбается Чуйкина. – Как показали события – в одном классе. До того не знала...

– Здесь же, наверное, стоило обратить внимание родителей: ребята, этот парк создан для нас, для болоховцев. Давайте как-то все это беречь, – возвращается к теме районный глава Галкин. – Выносить историю в публичную плоскость, обращаться в полицию – по-моему, излишне было. Вот тех негодяев, которые писали и рисовали черт-те что – на том же кролике цирковом, да? – можно было бы, зафиксировав, по полной программе отыграть. Ни у кого бы это не вызвало отторжения, и пример реагирования был бы образцовый.

– Лучше, конечно, в следующий раз проверять, разрешено ли место [для рисования] или нет, – рассуждает школьница Ксения о предлагаемых методиках муниципального регулирования себя. – Сделала-то я это по незнанию. И даже подозревать не подозревала, что это место запрещено для рисования. В следующий раз я больше такую ошибку не допущу.

* * *

– Например, доски для рисования. Меловые, – говорит губернатор Миляев. – Что может быть проще? А их на детских площадках, как правило, нет. Мы уже определились, и на детскую площадку парка Болохова поставим [доски] в ближайшее время. На остальные – в рабочем порядке, но последовательно по всей области.

Среди более масштабных идей для творчества юных – специальные уличные пространства. Рабочее название «творики» случайно выскочило у губернатора на областном совещании. На окончательном варианте не настаивает, но пока так.

– Граффити порисовать те же, что угодно – на месте, где любую творческую идею можно легально воплотить в жизнь, воспользовавшись предоставленной поверхностью, – объясняет губернатор. – Дал поручение коллегам, сейчас думаем, чтобы это выглядело органично в каждом конкретном случае.

Пока же – в любом случае – публичные доски для рисования мелками. Три стационарные для парка в Болохове – около 140 тыс. рублей.

– Не бог весть какие деньги, – говорит Миляев. – И совсем другая перспектива для творческих детей.

– Нет [в парках] нормальных мест, чтобы и порисовать, и не попортить ничего, и пешеходам не помешать, – признает районный глава Галкин. – Хотя мы вот все детство на асфальте рисовали – и картинки, и «классики». Ксения же нарисовала на площадке не от того, что хотела именно там. Было бы место, доска та же – она бы там и нарисовала. Если есть такое место специальное, то и похвалиться удобнее рисунками, и детям другим пример показать. Раньше внимания не обращали, теперь всей областью обратим. И в старых, и в новых пространствах – на уровне проектирования.

Есть, говорит Галкин, и обратная сторона:

– Поставив доски, можем получить расклейки на них объявлений. Ну переломим и это. Наверное, и расклейщики, и вандалы задумаются: всюду видеокамеры, могут тебя подснять.

– История-то наша прозвучала не только для добрых людей, но и для них, – возвращается к мысли о педагогическом эффекте мэр Чуйкина.

– И, может быть, будет меньше неприличных надписей на зданиях и рекламы [запрещенных] веществ через трафареты, – надеется Галкин. – Плюс? Плюс.

– Главное – обширное информирование о правилах поведения в общественных пространствах. Особенно в зонах отдыха, [предназначенных] не только для детей, но также и для взрослого поколения, – формулирует Чуйкина. – Давайте беречь и правильно относиться к тому, что есть в городе. Чем быстрее мы что-то хорошее сломаем, тем быстрее же ничего хорошего в нашем городе не будет.

– Рисунок равен поломке?

– Не равен, конечно, – говорит глава города. – Но ломать можно по-разному.

* * *

– Я же помню свой двор, – говорит губернатор Миляев 1975 г. р., уроженец города Киреевска. – Ругать не склонен, просто так тогда было: кривые качели, кривые карусели, которые кто-то как поставил кривыми, так они ими и оставались. Мы были чуть проще, в том числе по отношению к этим вещам. «Кривое – зато есть, а где-то и такого нету»; ведь было же, ведь правда.

Сегодня мы стали более строгими, более требовательными. И чиновники – к исполнению программ, и люди – в своем полностью оправданном ожидании благоустройства.

– Абсолютно спокойно теперь ко всему этому отношусь, – уверяет Чуйкина. – Вижу, в чем мы ошибались. И знаю, в чем при этом мы остаемся правы.

– Чтобы стать главой [городской] администрации – очередь не стоит, мягко говоря, – раскрывает возможный секрет спокойствия коллеги Галкин. – Как во многих малых городах по всей России. Главное, чтобы и нам вынести уроки, и Ксении чтобы не зазвездиться. Учебу не упустить, восьмой класс же.

– Губернатор меня спрашивал, как учеба, – вспоминает Ксения. – Я сказала правду, что хорошистка.

– Вот... Это правильно, – говорят руководители города и района.

На детской площадке «Летний лес» – человек 20, не считая родителей. Последние летние дни – хоть и будни, но солнечные. Потому – беготня, прыжки и прочая активная амортизация прославившегося на всю страну покрытия. Смешарики Ксении Щендрыгиной, несмотря на усилия по удалению и на беготню, на резиновом зеленом видны хорошо. Искусство в этом случае оказалось если не вечным, то несмываемым наверняка.

Болохово, городской парк. Рисунок Ксении Щендрыгиной после всех событий, вызванных его появлением, выглядит вот так. Фото: Юрий Васильев





Если осенью, когда детей на площадке будет поменьше, аккуратно вырезать тот самый кусок и выставить его на аукцион – при этом объявив заранее, что выручку по-братски поделят автор и муниципалитет, по факту предоставивший такой вот холст… И чтобы художнице – к совершеннолетию да к вузу поближе – на ее часть проценты набежали; а город Болохово чтобы пополнил чуть-чуть фонды на поддержание коммунального хозяйства – того же парка, например…

– А подскажите кому следует. Хорошая ведь идея, – оценивает Любовь Олеговна.

Ксения удовлетворенно кивает на ходу, не отрываясь от выложенного на руку планшета – и не факт, что толком вникнув. После Питера и студии «Смешариков» на очереди у нее – Елец, что в Липецкой области. Там все лето шел фестиваль современного искусства. В начале сентября – торжественное закрытие, где очень ждут самого актуального уличного художника сезона вместе с мамой. Ну и в Туле на День города, разумеется, их тоже ждут.

– Короче, готовиться и готовиться, – листает эскизы в планшете Ксения. На экране – переосмысление мультсериалов, наших и импортных. – Свое тоже есть. Еще так не пробовала, чтобы не в набросках. Подучусь, прокачаюсь, прорисую – покажу.

– Хоть вкратце, что за герой?

– Девочка, – говорит Ксения. – Обычная, но с приключениями. Еще до всего этого придумала, если что.