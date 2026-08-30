30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.0 комментариев
Российские войска освободили два населенных пункта в Сумской области
Минобороны заявило об освобождении Великого Прикола и Садков в Сумской области
Подразделения Вооруженных сил взяли под контроль Великий Прикол и Садки, а также уничтожили склад взрывчатых веществ в Киеве, сообщило Минобороны России.
Армия России за минувшие сутки выбила противника из двух сел приграничья, передает РИА «Новости». Средства противовоздушной обороны сбили 804 вражеских беспилотника и пять реактивных снарядов HIMARS. Потери украинской стороны составили до 1425 человек.
Военное ведомство также отчиталось о поражении места подготовки крылатых ракет «Фламинго».
В Киеве уничтожен комбинат, где хранилась взрывчатка компании, производящей боеприпасы. В ответ на атаки гражданской инфраструктуры готовятся новые массированные удары по украинской энергетике.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил успехи армии. «Россия продвигается по всем линиям фронтов, это продвижение очевидно, динамика позитивная», – заявил представитель Кремля.
Он добавил, что Киев перешел к террору мирного населения из-за неизбежности своего поражения.
За прошедшие сутки Белгородская область подверглась массированным атакам, в результате которых погибли три мирных жителя.
На подлете к Москве силы ПВО уничтожили 50 дронов из полутора тысяч, запущенных за неделю в сторону столицы. В ЛНР из-за удара погибла женщина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные размещали в Великом Приколе и Садках расчеты ПВО и пункты управления беспилотниками.
В середине июля российская армия освободила село Вольное на Днепропетровском направлении.
Чуть ранее подразделения группировки «Север» взяли под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области.