СК возбудил уголовное дело после нападения на медика в Петербурге

СК завел дело о нападении на фельдшера скорой помощи в Петербурге

Tекст: Тимур Шайдуллин

Инцидент произошел ночью 30 июня на площади Искусств в Петербурге, передает городское ГСУ СК РФ. Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина напала на фельдшера и нанесла ему удар бутылкой по голове.

Пострадавшему медику оперативно оказали необходимую помощь. Следственный отдел по Центральному району ГСУ СК России по Петербургу возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.

Сейчас следователи проводят комплекс действий для установления всех обстоятельств случившегося.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года агрессивный пациент угрожал пневматическим пистолетом фельдшеру скорой помощи в Петербурге.

Ранее пьяный мужчина обстрелял из ружья машину медиков в Ленинградской области. До этого полиция задержала петербуржца за избиение медработника в автомобиле скорой помощи.