Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.15 комментариев
СК возбудил уголовное дело после нападения на медика в Петербурге
СК завел дело о нападении на фельдшера скорой помощи в Петербурге
Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве после нападения нетрезвой женщины на сотрудника скорой помощи в центре Петербурга.
Инцидент произошел ночью 30 июня на площади Искусств в Петербурге, передает городское ГСУ СК РФ. Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина напала на фельдшера и нанесла ему удар бутылкой по голове.
Пострадавшему медику оперативно оказали необходимую помощь. Следственный отдел по Центральному району ГСУ СК России по Петербургу возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.
Сейчас следователи проводят комплекс действий для установления всех обстоятельств случившегося.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года агрессивный пациент угрожал пневматическим пистолетом фельдшеру скорой помощи в Петербурге.
Ранее пьяный мужчина обстрелял из ружья машину медиков в Ленинградской области. До этого полиция задержала петербуржца за избиение медработника в автомобиле скорой помощи.