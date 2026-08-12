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Черноморский флот за сутки уничтожил восемь украинских безэкипажных катеров
Силами Черноморского флота в акватории Черного моря за прошедшие сутки уничтожены восемь безэкипажных катеров военно-морских сил Украины.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожен патрульный катер военно-морских сил Украины, говорится в канале Max Минобороны.
Было нананесено поражение военным аэродромам, используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, местам хранения ударных БПЛА и комплектующих к ним.
Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159 районах.
Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиабомб, пять снарядов американской РСЗО HIMARS, пять управляемых ракет большой дальности «Нептун» и 1061 беспилотник.
Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 205 017 беспилотников, 669 ЗРК, 30 551 танк и других бронемашин, 1769 боевых машин РСЗО, 36 127 орудий полевой артиллерии и минометов, 69 080 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, утром в среду российские военные уничтожили базу горючего в порту Одессы.
Накануне российские войска также поразили украинский патрульный катер в Черном море.
Ранее ВС России поразили объекты энерго-транспортной инфраструктуры ВСУ.