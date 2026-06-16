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    16 июня 2026, 12:26 • В мире

    Как Украина ворует у ближайших союзников

    Как Украина ворует у ближайших союзников
    @ IMAGO/Zoonar.com/Sirinarth Mekvo/Global Look Press

    Tекст: Станислав Лещенко

    Власти стран Прибалтики «будут подкармливать Зеленского даже в том случае, если он начнет открыто плевать им в лица» - говорят эксперты. Так они комментируют то, насколько смиренно Латвия, Литва и Эстония реагируют на массовый обман собственных граждан со стороны украинских мошеннических колл-центров.

    Эпидемия телефонного и интернет-мошенничества бушует в Европе и особенно странах Прибалтики. Самый свежий пример: живущий в Литве 32-летний гражданин Украины обманом выманил у трёх местных женщин более 159 тыс. евро. Мошенник действовал через мессенджеры и социальные сети. Он утверждал, что женщинам грозят «духовные опасности», проклятия и несчастья – и предлагал «защитные ритуалы». Жертвы отправляли средства – якобы на ритуалы и покупку амулетов. В итоге жулика задержали в окрестностях Вильнюса.

    Подобные случаи давно вошли в систему – в 2025 году мошенники выманили у жителей Литвы 34 млн евро. Для обмана использовались разные методы – телефонные звонки, SMS-сообщения и электронные письма (фишинг). Уже к середине мая 2026 года общая сумма похищенных денег достигла почти 12 млн евро.

    Не так давно преступники начали массово применять ИИ – это позволяет им подделывать голоса родственников жертвы для имитации экстренных ситуаций или генерировать идеально звучащую литовскую речь. Благодаря утечкам информации, мошенники знают о жертве практически всё: имя, фамилию, услуги, которыми она пользуется, а иногда и недавние транзакции. В последнее время в Литве было несколько скандалов, связанных со взломом государственных баз данных – похищенные оттуда сведения оказываются у мошенников, а те используют их в своих целях.

    В Латвии дистанционные мошенники выманили у населения 16 млн евро в 2024 году и около 23,7 млн – в 2025-м. Мошенники представляются сотрудниками банков, полиции, мобильных операторов, а также частных компаний. Эстонская полиция также в прошлом году зафиксировала рекордный ущерб от мошенников – 29 млн евро, все чаще мишенью становятся руководители компаний и бухгалтеры.

    Особенность в том, что данный вид преступности носит отчетливый этнический и государственный признак: среди мошенников главным образом или жители, или граждане Украины. За большинством подобных случаев стоят не одиночки, а хорошо организованные преступные группировки, базирующиеся на Украине. Они управляют целыми сетями колл-центров, работающими конвейерным методом.

    Основные преступные узлы расположены в Киеве, Днепропетровске и Ивано-Франковске. Сети активно вербуют в разных странах Евросоюза сотрудников, владеющих соответствующими языками.

    На рекрутинговых ресурсах можно найти много характерных предложений. Вот, например, вакансия «Оператор колл-центра со знанием немецкого языка» с зарплатой до 940 евро. Или, скажем, некая американская аутсорсинговая компания ищет сотрудника с высоким уровнем немецкого для работы в польском Люблине: однако вакансия размещена киевской фирмой.

    Другое предложение – вакансия менеджера колл-центра, размещённая на румынском языке. Или вакансия «Менеджера по координации со знанием разговорного польского языка», размещённая на украинской платформе. Здесь же ищут и оператора колл-центра со знанием финского языка.

    Отметим, что крышевание мошеннических колл-центров – целенаправленная политика современной Украины; сродни тому, как поступали наполеоновская Франция и гитлеровская Германия, пытавшиеся наводнить экономики вражеских государств поддельными деньгами. Характерно, что вербовщики, набирающие персонал для колл-центров среди украинцев, осевших в других странах и знающих их языки, зачастую апеллируют к «патриотизму» – «вы это будете делать на благо вашей страны», поскольку, как утверждается, собранные мошенническим путем деньги пойдут на нужды ВСУ. И с этой точки зрения им всё равно, кого грабить – в том числе и население стран союзников.

    А ведь страны Прибалтики являются одними из наиболее агрессивных даже внутри НАТО союзников Украины. Иначе говоря, можно сказать, что Украина прямо обворовывает своих ближайших союзников.

    Но самое поразительное, что точно так же, как Прибалтика смиренно терпит атаки украинских БПЛА – настолько же терпимо она относится и к украинским мошенникам. Наиболее показательным стал недавний пример в Эстонии – из местной тюрьмы в конце апреля был отпущен гражданин Украины Артур Ермолаев. Согласно приговору эстонского суда, он был организатором масштабной сети колл-центров, которой только с 2019 по 2022 год мошенникам удалось выманить у людей по всему миру более 100 млн евро (в том числе 5,4 млн у граждан Эстонии).

    Казалось бы, мошенник такого масштаба должен быть наказан длительным тюремным заключением – но нет. Ермолаев заключил сделку со следствием, выплатил штраф в 8,5 млн евро – и на частном самолете улетел в Израиль.

    «Это какая-то наивысшая форма извращения: хапнуть чуток денег и отпустить подонка, который улетает из этой богом проклятой страны на частном самолёте»,

    – негодовал по этому поводу эстонский оппозиционный публицист Эйно Ингерман. При этом политически инакомыслящим эстонское государство присуждает большие тюремные сроки без всякого снисхождения.

    Не менее характерен тот факт, что пресса стран Прибалтики старается не педалировать национальную принадлежность жуликов – как правило, там пишут об абстрактных «телефонных мошенниках». Точно так же местные СМИ никогда не озвучивают подозрений о том, что деятельность украинских жуликов прикрывается украинским государством. За предположения такого рода, публично высказанные, там можно выхватить серьезные неприятности.

    Похожая ситуация, кстати, возникла с украинскими дронами, терроризирующими Прибалтику в последние месяцы. В публичных сообщениях принадлежность этих дронов не указывается – и, если читать местную прессу, не зная контекста, может сложиться впечатление, что регион атакуют российские БПЛА.

    Политолог Максим Рева отмечает, что страны Прибалтики вложили в поддержку киевского режима огромные суммы.

    «Например, Литва оказала Украине прямую военную поддержку, которая к началу 2026-го суммарно превысила 1 млрд евро. Латвия с начала 2022-го и до нынешнего момента выделила для украинской армии 1,13 млрд евро, а 665 млн евро Киев получит от Риги в 2026 году. Эстония утвердила стратегию поддержки Украины с общим бюджетом в 1,41 млрд евро», – отмечает публицист.

    Рева напомнил, что Украина отблагодарила прибалтов регулярными налетами беспилотников, обрушившими местный туризм, а также бесчинствами телефонных жуликов.

    «Украинские мошенники воруют у жителей стран Балтии деньги, суммарно сопоставимые с некоторыми видами целевых дотаций, которые Таллин, Рига и Вильнюс выделяют для Киева.

    Многие эстонцы, латвийцы и литовцы искренне возмущены украинской "благодарностью" и требуют прекратить программы поддержки. Но власти этих стран будут подкармливать Зеленского даже в том случае, если он начнет открыто плевать им в лица», – заключает политолог.

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