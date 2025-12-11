В Эстонии лидера «Вместе» приговорили к 14 годам тюрьмы за поездку в Донецк

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает портал национального гостелерадио ERR, Харьюский уездный суд Эстонии признал его виновным после визита в Донецк и обвинения в содействии властям России, пишет ТАСС.

Соратники Петерсона – Дмитрий Роотс и Андрей Андронов, являющийся гражданином России, получили по 11 лет лишения свободы. Суд пришел к выводу, что они поддерживали контакты с представителями российских властей и обсуждали политическое сотрудничество, способное изменить политический курс Эстонии.

Судебная инстанция отклонила доводы защиты о нарушении свободы слова, подчеркнув, что государственная измена угрожает безопасности и конституционному строю, а значит, ограничения выражения мнений в этом случае допустимы. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в окружном суде.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как желание хороших отношений с Россией влечет в Эстонии пожизненное заключение.

Напомним, Петерсон посетил Донецк в феврале 2023 года, подчеркивая, что хотел получить объективную информацию о ситуации на Донбассе. После визита он дал интервью Владимиру Соловьеву и был задержан при возвращении в Эстонию. В 2023 году эстонский политик Петерсон попал в тюрьму за попытку понять Донбасс.

В сентябре 2023 года ему предъявили обвинение в госизмене, а в ноябре начался судебный процесс. По версии обвинения, Петерсон и его соратники якобы выполняли указания от России и помогали российским представителям в действиях, направленных против независимости и суверенитета Эстонии. Они, по мнению прокуратуры, пытались создать политическое объединение, способное угрожать внутренней и внешней политике государства.