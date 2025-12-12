Верховный суд смягчил срок экс-генералу Музраеву по делу о теракте

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что срок заключения уменьшен на один год шесть месяцев, окончательное наказание составляет 18 лет шесть месяцев, передает ТАСС.

В суде сообщили: «Приговор Южного окружного военного суда и апелляционное определение апелляционного военного суда в отношении Музраева изменены, он освобожден от назначенного ему наказания по ч. 1 ст. 285 УК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования за это преступление».

Музраев окончательно лишен специального звания генерал-лейтенанта юстиции, классного чина государственного советника юстиции 3-го класса, а также государственных наград – медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» І и ІІ степеней и медали Жукова. Его осудили в марте 2023 года по делу о поджоге дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, квалифицированному как теракт.

Напомним, генерал СК Музраев является фигурантом уголовного дела о поджоге дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Он обвиняется в терроризме. В Волгограде его называли «ночным губернатором». Источники сообщили, что дело Музраева включает еще ряд поджогов, хищение 3 млн тонн пшеницы, причинение тяжкого вреда здоровью и незаконный оборот оружия.

В октябре 2020 года генералу СК предъявлено обвинение в окончательной редакции.