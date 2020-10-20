Суд вдвое снизил срок бывшему вице-президенту «Росгосстраха» Обвинение в терроризме предъявлено генералу СК в окончательной редакции 20 октября 2020, 01:45 Текст: Антон Антонов

Бывшему руководителю следственного управления СК по Волгоградской области Михаилу Музраеву в окончательной редакции предъявлено обвинение, сообщил его адвокат Владимир Семенцов. Как сообщил адвокат, Музраев «вину полностью не признал». Защита считает, что в деле нет объективных доказательств вины Музраева, передает ТАСС. Напомним, генерал СК Музраев является фигурантом уголовного дела о поджоге дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Он обвиняется в терроризме. В Волгограде его называли «ночным губернатором». Источники сообщили, что дело Музраева включает еще ряд поджогов, хищение 3 млн тонн пшеницы, причинение тяжкого вреда здоровью и незаконный оборот оружия.

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