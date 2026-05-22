Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановили после атаки дронов
В Ярославской области сняли ограничения на движение транспорта в сторону Москвы, введенные ранее из-за ночной атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
Движение на перекрестке Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги в Ярославле полностью восстановлено. Ограничения вводились из-за ночной атаки беспилотников, которую успешно отразили силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы, сообщил Евраев в «Максе».
«Отмечу, несмотря на то, что вся область праздновала победу «Локомотива», подразделения министерства обороны и силовые ведомства работали слаженно и качественно», – подчеркнул глава региона.
В результате атаки никто не пострадал.
