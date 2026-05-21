Путин поздравил хоккейный клуб «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму игрокам, тренерскому штабу и поклонникам «Локомотива» после победы ярославского хоккейного клуба в Кубке Гагарина.
«Уважаемые друзья! От души поздравляю вас с ярким триумфом – завоеванием Кубка Гагарина», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин отметил, что «Локомотив» в ходе турнира «демонстрировал динамичную, красивую игру, в честной борьбе взял верх над сильными, достойными соперниками, показал настоящий командный дух и сплочённость».
Также российский лидер подчеркнул, что хоккеисты вписали новую страницу в славную летопись отечественного спорта. Отдельно он отметил преданных болельщиков клуба, которые искренне поддерживают команду.
«Желаю вам новых спортивных вершин и всего самого доброго», – заявил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ярославский «Локомотив» во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. Главный тренер ярославского клуба Боб Хартли сразу после победы объявил о завершении профессиональной карьеры.
Хоккеисты «Локомотива» обыграли казанский «Ак Барс». Казанский клуб уступил в финале в третий раз.