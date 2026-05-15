Ярославский «Локомотив» обыграл казанский «Ак Барс» в финале КХЛ

Tекст: Катерина Туманова

Третья встреча финала Кубка Гагарина завершилась в Казани уверенной победой гостей со счетом 4:1, передают РИА «Новости». В составе победителей точными бросками отметились Максим Березкин, Рихард Паник, Никита Черепанов и Артур Каюмов. Единственную шайбу у хозяев льда забросил Митчелл Миллер.

Игрок «Ак Барса» Миллер набрал 21 очко в 17 матчах текущего розыгрыша турнира, чем повторил рекорд результативности для защитников в одном плей-офф КХЛ, установленный ранее Крисом Ли. Нападающий ярославцев Каюмов отдал голевой пас и преодолел отметку в 300 набранных очков в лиге.

По словам главного тренера «Локомотива» Боба Хартли, для которого эта победа команды обеда стала 50-й в плей-офф КХЛ, игра была «невероятной».

«Много раз говорил, что у нас опытная команда, много ветеранов, третий финал подряд. Такой опыт не купишь, его надо пережить. Это одна из сильных наших сторон», – приводит словам Хартли портал «ЯрНьюс».

Теперь счет в финальной серии до четырех побед стал 2:1 в пользу действующего обладателя трофея. Следующий поединок между соперниками состоится в Казани 17 мая.

По итогам регулярного чемпионата ярославский клуб занял первое место в Западной конференции, обыграв в плей-офф «Спартак», «Салават Юлаев» и «Авангард». Казанцы финишировали третьими на Востоке. Ранее они выбили из борьбы челябинский «Трактор», минское «Динамо» и магнитогорский «Металлург».

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Локомотив» одолел «Авангард» во втором овертайме полуфинала КХЛ. В четвертьфинале Кубка Гагарина «Локомотив» всухую выиграл серию у уфимского «Салавата Юлаева».




