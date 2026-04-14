«Локомотив» всухую победил «Салават Юлаев» и прошел в полуфинал Кубка Гагарина

Tекст: Денис Тельманов

Ярославский «Локомотив» всухую выиграл четвертьфинальную серию плей-офф КХЛ у уфимского «Салавата Юлаева» и стал первой командой, вышедшей в полуфинал Кубка Гагарина, передает РИА «Новости».

Четвертый матч, прошедший в Уфе, завершился победой гостей со счетом 4:0. Шайбы забросили Рихард Паник на шестой минуте, Артур Каюмов на 35-й, Александр Радулов на 59-й и Алексей Береглазов, отметившийся на последней минуте.

Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев отразил все 24 броска соперников и оформил «сухарь». Нападающий Александр Радулов провел юбилейный, 150-й матч в плей-офф КХЛ, внес значительный вклад в успех команды.

Счет в серии составил 4:0 в пользу ярославцев, которые продолжают защиту титула обладателя Кубка Гагарина. Ранее «Локомотив» стал победителем турнира прошлого сезона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов получил травму в первом периоде третьего матча плей-офф против ярославского «Локомотива».

