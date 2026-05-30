Взрыв ракеты компании Blue Origin нанес серьезный ущерб космодрому во Флориде
Взрыв тяжелой ракеты New Glenn компании Blue Origin во время испытаний серьезно повредил космодром на мысе Канаверал в штате Флорида, сообщает Associated Press.
Ракета взорвалась, разрушив часть стартовой площадки. Огромный оранжевый огненный шар был виден на многие километры вокруг, передает Associated Press.
Кадры аэрофотосъемки, сделанные в пятницу, зафиксировали на земле груды искореженных конструкций. На месте происшествия уцелели лишь одна башня и резервуар для воды. В настоящее время компания Джеффа Безоса оценивает масштабы нанесенного ущерба.
Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал конкурентам быстрого восстановления после инцидента.