Blue Origin запустила корабль New Shepard c человеком на инвалидной коляске
В ходе новой миссии Blue Origin суборбитальный космический корабль доставил экипаж из шести человек, включая первого участника на инвалидной коляске.
Компания Blue Origin успешно завершила коммерческий суборбитальный полет с участием человека на инвалидной коляске, передает ТАСС.
Полет проходил на ракете New Shepard, стартовавшей с космодрома в районе Ван-Хорн, штат Техас, и транслировался на официальной странице компании в социальной сети Х.
Миссия NS-37 длилась около 10 минут, за которые корабль поднялся на высоту 100 км, обеспечив экипажу несколько минут невесомости. «В состав экипажа впервые вошел человек на инвалидной коляске», – отмечается в сообщении. Капсула благополучно приземлилась после завершения полета.
Среди шести участников рейса была инженер Европейского космического агентства Микаэла Бентхаус, потерявшая возможность ходить после аварии в 2018 году. Вместе с ней в полете участвовали инвесторы Джоуи Хайд и Адонис Пурулис, аэрокосмический инженер Ханс Кенигсманн, предприниматель Нил Милч и специалист по IT Джейсон Стэнселл.
Blue Origin, основанная Джеффом Безосом в 2000 году, занимается производством космических аппаратов и ракетных двигателей, а также развивает суборбитальный туризм. Компания конкурирует с Virgin Galactic, предлагающей билеты стоимостью 600 тыс. долларов. За все время действия программы на борту New Shepard побывали более 80 человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Blue Origin 14 ноября посадила многоразовую ступень ракеты на платформу в Атлантике. За день до этого компания прервала запуск ракеты New Glenn в последний момент
В мае Blue Origin отправила туристов за пределы атмосферы Земли.