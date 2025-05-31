Blue Origin успешно отправила туристов за пределы атмосферы Земли

Blue Origin провела суборбитальный полет миссии NS-32 с шестью туристами

Tекст: Мария Иванова

Blue Origin осуществила успешный суборбитальный полет в рамках миссии NS-32 с частного космодрома Launch Site One в Техасе, передает ТАСС.

Старт произошел в 9.30 по времени Восточного побережья США, а общее время полета составило около 11 минут.

Капсула с шестью туристами пересекла высоту в 100 км, обозначающую условную границу космоса, и благополучно вернулась на Землю с помощью парашютной системы. Среди участников были Айметт Медина Хорхе, Гретхен Грин, Хайме Алеман, Пол Джерис, Марк Рокет и Джесси Уильямс.

Запуск стал 12-м пилотируемым и 32-й миссией программы New Shepard. Blue Origin занимается суборбитальными туристическими полетами и конкурирует с Virgin Galactic, стоимость полета у которой составляет 600 тыс. долларов. Цена билета на New Shepard пока не раскрывается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, rомпания Blue Origin 14 апреля отправила в 11-й коммерческий суборбитальный полет полностью женский экипаж из шести человек на корабле New Shepard.

При этом российские космонавты заявили, что суборбитальный полет с участием Кэти Перри на корабле New Shepard нельзя считать полноценным выходом в космос.

Аэрокосмическая компания Blue Origin Джеффа Безоса в начале года осуществила успешный первый запуск ракеты-носителя New Glenn с мыса Канаверал, на борту которой находилась аппаратура для отслеживания параметров полета.