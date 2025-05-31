Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
Blue Origin успешно отправила туристов за пределы атмосферы Земли
Blue Origin провела суборбитальный полет миссии NS-32 с шестью туристами
Капсула Blue Origin с шестью туристами преодолела высоту 100 км, пересекла линию Кармана и благополучно вернулась на Землю спустя 11 минут после старта.
Blue Origin осуществила успешный суборбитальный полет в рамках миссии NS-32 с частного космодрома Launch Site One в Техасе, передает ТАСС.
Старт произошел в 9.30 по времени Восточного побережья США, а общее время полета составило около 11 минут.
Капсула с шестью туристами пересекла высоту в 100 км, обозначающую условную границу космоса, и благополучно вернулась на Землю с помощью парашютной системы. Среди участников были Айметт Медина Хорхе, Гретхен Грин, Хайме Алеман, Пол Джерис, Марк Рокет и Джесси Уильямс.
Запуск стал 12-м пилотируемым и 32-й миссией программы New Shepard. Blue Origin занимается суборбитальными туристическими полетами и конкурирует с Virgin Galactic, стоимость полета у которой составляет 600 тыс. долларов. Цена билета на New Shepard пока не раскрывается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, rомпания Blue Origin 14 апреля отправила в 11-й коммерческий суборбитальный полет полностью женский экипаж из шести человек на корабле New Shepard.
При этом российские космонавты заявили, что суборбитальный полет с участием Кэти Перри на корабле New Shepard нельзя считать полноценным выходом в космос.
Аэрокосмическая компания Blue Origin Джеффа Безоса в начале года осуществила успешный первый запуск ракеты-носителя New Glenn с мыса Канаверал, на борту которой находилась аппаратура для отслеживания параметров полета.