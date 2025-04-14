Blue Origin впервые со времен Терешковой отправила в космос женский экипаж

Шесть женщин побывали в космосе на суборбитальном корабле New Shepard

Tекст: Ирма Каплан

Компания Blue Origin американского предпринимателя Джеффа Безоса запустила в Техасе суборбитальный корабль New Shepard с шестью женщинами – членами экипажа. Старт состоялся в 16:30 по московскому времени, видео запуска транслировалось на сайте компании.

В составе первого полностью женского космического экипажа – певица Кэти Перри, телеведущая CBS Mornings Гэйл Кинг, писательница и ученый-исследователь биоастронавтики Аманда Нгуен, гендиректор STEMBoard и бывший ракетный ученый NASA Аиша Боу, кинопродюсер Керианн Флинн и глава миссии Лорен Санчес, которая является невестой Джеффа Безоса.

В ходе полета, который продлится чуть более десяти минут, ракета-носитель отделится от капсулы экипажа через две минуты 40 секунд после старта. Капсула достигнет высоты 100 км, так называемой условной границы между атмосферой Земли и космическим пространством.

Затем экипаж проведет несколько минут в состоянии невесомости, после чего двигатель будет снова активирован для контролируемого приземления на посадочную площадку Blue Origin в нескольких км от старта. В настоящий момент экипаж благополучно приземлился.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Blue Origin в январе совершила первый запуск тяжелой ракеты-носителя New Glenn. Это произошло после того, как первоначально планировавшийся ранее запуск был отменен из-за неблагоприятных погодных условий.