    Немецкие военные отказываются рисковать жизнью ради Литвы
    Лукьянов: Варданян может стать объектом сделки Баку и Вашингтона
    Британская делегация прибыла к месту проведения переговоров по Украине
    Шеф-повар рассказал, как печь блины по дореволюционным рецептам
    Стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве
    Москалькова заявила о неизвестной судьбе 400 пропавших без вести курян
    Захарова ответила на польские требования о репарациях
    Минобороны заявило о попадании войск ВСУ у Купянска-Узлового в «ледяную ловушку»
    Роскомнадзор заявил, что не блокировал Windows в России
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бороться с лженаукой не менее важно, чем за науку

    В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.

    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Зачем Вашингтону женевский «дуршлаг»

    Упорство США в организации переговоров по Украине похвально, однако на фоне третьего раунда, на этот раз в Женеве, дает пищу для размышлений относительно американских стратегических целей в украинском урегулировании.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Русская зима – наша культурная доминанта

    Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.

    17 февраля 2026, 16:40 • Новости дня

    Хаменеи: Ракеты Ирана - не дело США

    Хаменеи заявил о необходимости сдерживающего оружия для Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Верховный лидер Ирана подчеркнул, что вопрос вооружения и дальности ракет касается только иранского народа и не должен волновать США.

    США не должны волноваться по поводу дальности и типов иранских ракет, это вовсе не их дело, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Он подчеркнул позицию Тегерана в вопросах обороны и вооружения, отметив, что дискуссии о таких ракетах не касаются Вашингтона, передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

    По словам Хаменеи, обладание сдерживающим оружием – это необходимое и обязательное условие для любого народа. Он добавил, что страна, не имеющая подобного оружия, может стать уязвимой для врагов.

    Американское вмешательство в обсуждение типов или дальности иранских ракет, по мнению Хаменеи, не имеет никаких оснований, так как этот вопрос исключительно внутренний и касается только граждан Ирана, передает агентство Fars.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также во вторник аятолла Хаменеи заявил, что даже самая сильная армия может получить удар, от которого не оправится, и президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику.

    Ранее американский президент Дональд Трамп рассматривал возможность личных переговоров с аятоллой Хаменеи при проявлении инициативы со стороны иранского лидера.

    Напомним, что во вторник в Женеве Иран и США перешли к конкретному обсуждению деталей по снятию санкций и развитию ядерной программы.

    17 февраля 2026, 10:01 • Новости дня
    Вертолеты Apache вооружили снарядами для борьбы с дронами
    Вертолеты Apache вооружили снарядами для борьбы с дронами
    @ Cpl. Anna Albrecht/Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные провели испытания новейших 30-миллиметровых боеприпасов с бесконтактным взрывателем для эффективной борьбы с беспилотниками, снаряды предназначаются для вертолетов AH-64 Apache.

    Армия США провела боевые стрельбы новыми снарядами XM1225 APEX на полигоне Юма в штате Аризона, пишет The War Zone.

    В ходе тестов вертолеты Apache отрабатывали уничтожение различных типов дронов с помощью модернизированных боеприпасов. Главной особенностью снарядов стала способность детонировать рядом с целью, создавая плотное облако осколков.

    Такой принцип действия критически важен для борьбы с небольшими маневренными объектами, в которые сложно попасть прямым выстрелом из 30-миллиметровой пушки.

    Новые боеприпасы также эффективны против наземных целей, включая живую силу и легкобронированную технику. Они позволяют накрывать осколками большую площадь по сравнению со стандартными фугасными снарядами.

    «Картридж XM1225 APEX разработан для противодействия современным угрозам, включая БПЛА, открытую живую силу и небольшие лодки, без необходимости модификации системы оружия Apache», – заявили американские военные.

    Боеприпас, по их словам, прошел все проверки безопасности и готов к интеграции в существующие платформы.

    Внедрение снарядов с дистанционным подрывом решает серьезную проблему безопасности при стрельбе по воздушным целям. Обычные снаряды при промахе могут пролететь несколько километров и нанести непредсказуемый ущерб на земле. Новая разработка значительно снижает этот риск благодаря механизму подрыва в воздухе.

    Использование пушечного вооружения станет экономически выгодной альтернативой дорогим ракетам Hellfire, говорится в статье. Вертолеты Apache способны нести боекомплект в 1200 выстрелов, что обеспечивает экипажам возможность длительного ведения огня по множественным целям.

    В феврале Ростех представил на выставке «Иннопром. Саудовская Аравия» модели многоцелевых вертолетов Ми-171А3 и Ка-62.

    17 февраля 2026, 02:25 • Новости дня
    Intelligence Online: Ветераны из США и Нидерландов на F-16 защищают небо на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Пилоты-ветераны из США и Нидерландов, имеющие опыт управления F-16 учат украинцев летать на американских истребителях и защищать небо Украины, узнал французский портал Intelligence Online.

    «Для защиты воздушного пространства Киева сформирована эскадрилья, состоящая из украинских, американских и нидерландских пилотов. Эти опытные ветераны, в частности, призваны помочь в отражении российских крылатых ракет и беспилотников», – пишет портал Intelligence Online (IO).

    В статье отмечается, что среди западных наставников украинских пилотов –  участники операций на Ближнем Востоке и в Афганистане, они на временных контрактах (по шесть месяцев с ротацией) и без каких-либо воинских званий, в штат ВСУ они так же не входят и лишь временно обучают украинцев управлять F-16.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пентагон подписал контракт на обслуживание переданных Украине F-16. Власти ДНР сообщили, что Киев использует оставшиеся F-16 в глубоком тылу. Нидерланды заявили об отправке тренажеров для истребителей F-16 на Украину.

    17 февраля 2026, 14:40 • Видео
    Новый раунд переговоров с Украиной: главное

    Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    17 февраля 2026, 03:55 • Новости дня
    Марочко объяснил, почему освобождение Миньковки – стратегический успех ВС России

    Марочко объяснил, почему освобождение Миньковки – стратегический успех ВС РФ

    Tекст: Катерина Туманова

    Освободив Миньковку в Донецкой Народной Республике, ВС России сократили расстояние до укрепленного ВСУ Краматорска, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Освобождение Миньковки – это стратегический успех наших войск. Прежде всего, сокращено расстояние до Краматорска. <…> В Миньковке украинские боевики сконцентрировали довольно-таки серьезную группировку», – заявил он ТАСС.

    По словам Марочко, в Миньковке много укрепрайонов, тыловых баз, складов материально-технического обеспечения, пунктов временной дислокации, которые теперь оказались в ведении российских бойцов.

    «Сейчас оборонительная линия в районе Миньковки проломлена. Наши войска, двигаясь в западном и северо-западном направлениях, могут серьезно подойти к Краматорску с востока», – сказал он.

    Кроме того, отметил эксперт, освобождение Миньковки улучшит тактическое положение российских бойцов на славянском направлении.

    «Потому что украинские боевики должны теперь что-то предпринимать для стабилизации участка фронта. А, следовательно, ближайший участок, откуда они могут снять свои дополнительные резервы, – это как раз со славянского направления», – пояснил Марочко.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за прошлую неделю ВС России освободили четыре населенных пункта в зоне СВО. Российские войска освободили Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР.

    16 февраля 2026, 18:36 • Новости дня
    В Иране заявили о попытках Израиля сорвать переговоры с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран считает, что Израиль пытается вмешаться в переговоры между Ираном и США с целью сорвать возможную договоренность по иранской ядерной программе.

    Об этом сообщил информированный источник в Иране, передает РИА «Новости».

    По словам собеседника агентства, Израиль, выдвигая различные условия и ограничения, стремится повлиять на позицию США. «Израиль, озвучивая условия или предлагая ограничения, стремится повлиять на американскую повестку. Целью Израиля является создание препятствий на пути к договоренности, а не дипломатический прогресс», – подчеркнул он.

    Ранее Тегеран объявил дату непрямых переговоров с США.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал три обязательных условия для достижения соглашения с Ираном, включая вывоз урана и ликвидацию поддерживаемых группировок.

    17 февраля 2026, 09:05 • Новости дня
    Президент Латвии признал силу российской армии

    Президент Латвии Ринкевич признал силу российской армии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Латвии Эдгар Ринкевич признал, что российская армия очень сильна и получила опыт в ходе военной операции против Украины.

    Как заявил Ринкевич в интервью испанской газете Pais, Латвия, как пограничная с Россией страна, должна относиться к соседу серьезно, передает РИА «Новости».

     «Мы видим, что ее армия очень сильна, что она получила опыт, что ее оборонная промышленность работает хорошо», – заявил Ринкевич.

    Ранее глава МИД Латвии Байба Браже призвала дать ВСУ дальнобойное оружие для ударов вглубь России.

    17 февраля 2026, 14:36 • Новости дня
    Иран и США начали обсуждать детали снятия санкций

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Переговоры между Ираном и США в Женеве перешли к конкретному обсуждению деталей по вопросам снятия санкций и развития ядерной программы.

    Иран и США начали детальное обсуждение вопросов, связанных с ядерной программой и снятием санкций. Как заявил агентству IRNA представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, переговоры проходят в очень серьезной атмосфере, пишет ТАСС.

    «Переговоры очень серьезные. Мы уже приступили к обсуждению деталей по обоим вопросам: и касательно ядерной программы, и снятия санкций», – подчеркнул Багаи. По его словам, стороны настроены на конструктивный диалог, чтобы достичь прогресса по обоим направлениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, второй раунд непрямых переговоров между делегациями Ирана и США проходит в здании дипломатической миссии Омана в Женеве.

    Ранее во вторник сообщалось, что делегация США получила от главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и главы МИД Омана Бадра аль-Бусаиди официальную позицию Тегерана по вопросам ядерной программы и санкций.

    В то же время, верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что даже самая сильная армия может получить удар, после которого не оправится, и что президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику.

    17 февраля 2026, 07:45 • Новости дня
    Швеция захотела построить боевой самолет с Европой и Японией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Швеция изучает вопрос о возможном присоединении к проекту разработки боевого самолета шестого поколения, в котором участвуют Британия, Италия и Япония. Шведский министр обороны Пол Йонсон сообщил об этом в интервью японской газете «Никкэй».

    Швеция рассматривает возможность присоединения к международному проекту по созданию боевого самолета шестого поколения, в котором уже участвуют Британия, Италия и Япония, передает ТАСС.

    Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил в интервью японской газете Nikkei: «Мы подходим к этому с открытых позиций». Он уточнил, что решение о формате участия будет принято к 2027 году, а окончательное слово останется за парламентом страны.

    Сейчас шведские власти анализируют, следует ли разрабатывать новый самолет самостоятельно или объединить усилия с другими государствами. Окончательный выбор будет сделан на основе доклада вооруженных сил и профильных ведомств, после чего обсуждение продолжится в парламенте.

    В феврале министры обороны Британии, Италии и Японии на Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили стремление довести этот проект до конца. Однако сроки уже сдвигаются из-за того, что Лондон не успел выделить необходимые средства, и в конце 2025 года не удалось заключить первые ключевые контракты. Это может нарушить изначальный график передачи новых самолетов войскам к 2035 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия решила участвовать в совместном проекте истребителя с Японией и Британией.

    Европа и Япония ускорили создание истребителя нового поколения для противодействия Китаю.

    ФРГ проявила интерес к международному проекту по разработке современного истребителя.

    17 февраля 2026, 06:55 • Новости дня
    SpaceX и xAI собрались на конкурс Пентагона по разработке автономных дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Компании SpaceX Илона Маска и xAI соревнуются в конкурсе Пентагона на разработку технологии автономного управления роем дронов с помощью голоса, цель конкурса – разработать передовую технологию роевого управления, способную преобразовывать голосовые команды в цифровые инструкции и управлять несколькими дронами одновременно.

    Компания SpaceX Илона Маска и ее дочерняя компания xAI участвуют в новом секретном конкурсе Пентагона по разработке технологии автономного управления роем дронов с помощью голоса, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

    Выход двух компаний Маска, о слиянии которых он объявил в начале февраля, на новый рубеж в разработке оружия с использованием искусственного интеллекта знаменует собой новый и потенциально спорный шаг для Маска.

    Хотя SpaceX является хорошо зарекомендовавшим себя оборонным подрядчиком, и Маск полон энтузиазма в отношении развития ИИ, он также входит в число тех, кто ранее выступал против создания «новых инструментов для убийства людей».

    По словам источников, из-за деликатности темы, компании Маска входят в число немногих, отобранных для участия в конкурсе с призовым фондом в 100 млн долларов, стартовавшем в январе. Об участии SpaceX и xAI ранее не сообщалось.

    В конкурсе Пентагона предусмотрено в пять этапов, начиная с создания программного обеспечения и заканчивая реальными испытаниями. В январском объявлении о конкурсе представитель Минобороны указал, что беспилотники будут использоваться в наступательных целях, так что взаимодействие человека и машины «будет напрямую влиять на смертоносность и эффективность этих систем».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, компания LazerBuzz разработала лазерный комплекс для уничтожения дронов. Армия США объявила конкурс по разработке лазеров против БПЛА. Лазер LOCUST перекрыл небо над Эль-Пасо в Техасе на восемь часов.

    17 февраля 2026, 06:45 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили на аэродроме Конотоп площадку запуска ударных БПЛА ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» продвигаются на Сумском направлении фронта, продавливая оборону ВСУ при поддержке артиллерии и «Солнцепеков».

    «В Сумской области на аэродроме Конотоп ударом ОТРК «Искандер-М» уничтожена площадка запуска ударных дронов дальнего действия. Потери противника составили свыше 80 БПЛА и более взвода личного состава операторов», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Штурмовики «Северян» продвинулись на шести участках в Сумском районе, на трех в Краснопольском и на двух в Глуховском, общее продвижение составило до 750 м. Единственная контратака ВСУ ради попытки вернуть позиции возле Покровки была вскрыта заранее разведкой и пресечена.

    На Харьковском направлении в населенных пунктах и лесопосадках в районе Волчанска продолжаются тяжелые бои. По позициям ВСУ работают российская авиация, «Герани», артиллерия и ТОСы, помогая штурм-группам продвигаться.

    У Старицы продолжается зачистка прилегающих лесопосадок, за сутки продвижение составило до 200 м. В лесу возле Симиновки продвижение на четырех участках составило 300 м, был занят один опорный пункт ВСУ.

    Близ Волчанских Хуторов отражена одна контратака, расчеты ТОС-1А «Солнцепек» и экипажи ВКС РФ работали по скоплениям личного состава ВСУ. На Хатненском участке фронта авиация ВКС РФ уничтожила позиции ВСУ в районе Колодезного. Штурм-группы «Северян» продвинулись на 200 м по лесополосам на двух участках.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 70 в Сумской области и свыше 100 в Харьковской)», – отметили в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские пограничники понесли большие потери на Харьковском направлении. Ошибка проводника привела к гибели группы ВСУ на украинских минах. Военэксперт Марочко объяснил, почему освобождение Миньковки – стратегический успех ВС России.

    17 февраля 2026, 10:03 • Новости дня
    Spiegel сообщил о старте обучения солдат бундесвера украинскими военными

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военнослужащие будут делиться боевым опытом с солдатами Сухопутных сил армии Германии, в частности обучать их использованию беспилотников, сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

    Украинские военные будут делиться своим боевым опытом с солдатами сухопутных войск Германии, сообщает ТАСС со ссылкой на Der Spiegel.

    Соглашение об этом подписали 13 февраля во время встречи министров иностранных дел двух стран на Мюнхенской конференции по безопасности. Представитель армии Германии заявил: «В учебных центрах опыт украинских военных будет использоваться в обучении сухопутных войск».

    Согласно источникам издания, украинские военнослужащие будут обучать немецких коллег практическим навыкам, а также применять свои знания в использовании дронов и организации обороны. В бундесвере отмечают, что ни у одной другой страны НАТО нет подобного боевого опыта, и этот опыт необходимо использовать.

    Начало программы запланировано «как можно быстрее», однако из-за сложностей с мобилизацией на Украине украинские военные смогут находиться в Германии лишь несколько недель. Немецкая армия также проявляет интерес к опыту ВСУ в использовании немецких вооружений, таких как самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000.

    Бундесверу важно изучить и подходы Украины к командованию на поле боя с помощью мобильных приложений. Если немецкие системы создавались в мирное время и зачастую сложны для использования, то украинские решения доказали свою эффективность в реальных условиях и продолжают совершенствоваться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия выделила 500 млн долларов на закупку американского вооружения для Киева.

    Норвегия и Германия решили совместно профинансировать поставку двух зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину.

    В бундестаге предложили вернуть воинскую обязанность.

    17 февраля 2026, 13:33 • Новости дня
    Гросси и глава МИД Омана сообщили США позицию Ирана по ядерной программе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Делегация США получила от главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и главы МИД Омана Бадра аль-Бусаиди официальную позицию Тегерана по вопросам ядерной программы и санкций.

    Делегация США провела переговоры с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и министром иностранных дел Омана Бадром аль-Бусаиди, которые изложили американской стороне позицию Тегерана по ядерной программе и вопросу санкций, передает ТАСС. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    Он отметил: «Сегодня утром американская сторона провела переговоры с министром иностранных дел Омана и генеральным директором МАГАТЭ, и позиция Ирана по ядерной [программе], снятию санкций и рамкам любого [будущего] соглашения была передана американской стороне».

    По словам Багаи, консультации иранской и американской делегаций с главой МАГАТЭ стали отличительной чертой данного раунда переговоров. Этот формат, по мнению дипломата, отличает текущие контакты от предыдущих попыток договориться по иранской ядерной программе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, второй раунд непрямых переговоров между делегациями Ирана и США проходит в здании дипломатической миссии Омана в Женеве. Американский президент Дональд Трамп заявил о готовности к переговорам с Тегераном и пригрозил «травматичными и драматичными событиями» в случае отсутствия сделки.

    Секретарь Совета обороны Ирана Али Шамхани подчеркнул высокую степень боеготовности вооруженных сил страны и предупредил о мощном ответе на любое нападение.

    17 февраля 2026, 11:57 • Новости дня
    Российский фрегат «Маршал Шапошников» прибыл в Индию на учения Milan 2026

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Фрегат Тихоокеанского флота России «Маршал Шапошников» прибыл в Индию для участия в международных учениях Milan 2026, сообщили ВМФ Индии.

    Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» прибыл в индийский порт Вишакхапатнам для участия в международных военно-морских учениях Milan 2026, сообщает РИА «Новости».

    Представитель Военно-морских сил Индии в соцсети X обратил внимание на то, что прибытие российского корабля отражает прочное сотрудничество и давние связи между двумя странами.

    Учения Milan 2026 пройдут у восточного побережья Индии. Всего в маневрах примут участие военно-морские силы 72 государств, включая Россию, Индию и США. В программу входят совместные действия более 60 боевых кораблей и участие военно-морской авиации трех стран.

    В этом году впервые к учениям присоединятся корабли из Германии, Филиппин и ОАЭ. Индию на учениях будет представлять, в частности, новейший авианосец «Викрант».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Индия договорились провести совместные военно-морские учения «Милан-2026» в феврале.

    Патрушев посетил фрегат «Маршал Шапошников», который прибыл в Оман.

    Фрегат «Маршал Шапошников» ранее вошел в Красное море.

    17 февраля 2026, 14:42 • Новости дня
    Иран заявил о готовности перекрыть Ормузский пролив

    Командующий ВМС КСИР Тангсири: Иран готов перекрыть Ормузский пролив

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран в случае необходимости способен быстро перекрыть Ормузский пролив, заявил командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири.

    «Если речь зайдет о закрытии Ормузского пролива, то наши ВМС выполнят эту задачу в кратчайшие сроки», – заявил Тангсири, которого цитирует иранская гостелерадиокомпания, передает ТАСС.

    Накануне иранские военные начали учения по контролю Ормузского пролива.

    Ранее разведывательные аппараты США, включая противолодочный самолет и тяжелый дрон, совершили маневры в небе над Ормузским проливом и Оманским заливом.

    17 февраля 2026, 13:48 • Новости дня
    Хаменеи заявил о готовности ответить США на угрозы ударом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что даже самая сильная армия может получить удар, после которого не оправится, и добавил, что президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику.

    Али Хаменеи прокомментировал угрозы США, подчеркнув, что «иногда самая сильная армия в мире может получить такую пощечину, что не встанет с места», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что американцы часто говорят об отправке кораблей к Ирану, но добавил: «Конечно, флот – опасная вещь, однако страшнее него – то оружие, которое может низвергнуть этот корабль на дно морское». Пресс-служба Хаменеи распространила его слова, а сам лидер выступил с заявлением на встрече с жителями страны, передает ТАСС.

     Хаменеи также заявил, что президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику Иран, как это не смогли сделать и его предшественники. «Президент США сказал, что США уже 47 лет не могут уничтожить исламскую республику. Это хорошее признание. Я говорю, что и ты не сможешь», – подчеркнул он в эфире телеканала IRIB.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, второй раунд непрямых переговоров между делегациями Ирана и США проходит в здании дипломатической миссии Омана в Женеве.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что в случае незаключения сделки с Ираном, страну ждут «травматичные и драматичные события».

    Секретарь Совета обороны Ирана Али Шамхани сообщил о высокой степени готовности военных страны и предупредил о мощном ответе на любые возможные нападения.

    17 февраля 2026, 12:13 • Новости дня
    Второй раунд непрямых переговоров Ирана и США начался в дипмиссии Омана в Женеве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Второй раунд непрямых переговоров между делегациями Ирана и США проходит в здании дипломатической миссии Омана в Женеве, сообщила иранская гостелерадиокомпания.

    В состав иранской делегации вошли министр иностранных дел Аббас Арагчи, его заместитель по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи, замминистра по юридическим и международным делам Казем Гарибабади, а также замминистра по экономической дипломатии Хамид Ганбари. Как отмечено в сообщении, делегацию сопровождают эксперты по техническим, юридическим и экономическим вопросам, передает ТАСС.

    Ранее иранское внешнеполитическое ведомство сообщило, что в Женеве 17 февраля намечены непрямые переговоры между Ираном и США по ядерной программе, при этом посредником выступит Оман.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что будущие переговоры с США по ядерной программе будут вестись в прежнем, непрямом формате. Иран и США провели очередной раунд переговоров по ядерной программе в Омане 6 февраля.

