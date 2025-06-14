14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.7 комментариев
В бундестаге предложили вернуть воинскую обязанность
Председатель бундестага Клекнер призвала вернуть воинскую обязанность
Власти Германии рассматривают возможность восстановления обязательной воинской службы из-за необходимости увеличить численность бундесвера до 60 тыс. человек.
Председатель бундестага Юлия Клекнер в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) заявила о необходимости возвращения всеобщей воинской повинности в Германии. По словам Клекнер, страна нуждается в другой численности вооруженных сил для того, чтобы ее воспринимали как серьезного партнера по альянсу НАТО. Она подчеркнула, что поддерживает идею всеобщей воинской повинности, которая должна охватывать и другие сферы жизни общества, передает РИА «Новости».
Клекнер отметила, что если на добровольной основе увеличить численность бундесвера не удастся, вопрос призыва должен быть рассмотрен. По ее словам, возвращение призыва не исключается в коалиционном договоре нынешнего правительства.
Глава фракции блока ХДС/ХСС Йенс Шпан также заявил о необходимости срочного обсуждения возвращения воинского призыва. В интервью изданию Rheinische Post он отметил, что для достижения обороноспособности Германии нужно дополнительно привлечь в бундесвер до 60 тыс. военнослужащих. Шпан считает, что для этого, вероятно, потребуется обязательный призыв.
5 июня премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал начать планирование возвращения воинской обязанности в ФРГ из-за необходимости увеличить штат Вооруженных сил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии обсуждают возможность возвращения всеобщей воинской повинности, но министр обороны Борис Писториус отметил, что для этого не хватает казарм и данных о призывниках за последние десять лет.