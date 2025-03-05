Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.0 комментариев
Глава Минобороны Германии заявил о нехватке казарм для возобновления призыва
Борис Писториус заявил о недостатке казарм и данных для возвращения призыва в Германии
В Германии обсуждают возвращение всеобщей воинской повинности, но министр обороны Борис Писториус отметил, что для этого не хватает казарм и данных о призывниках за последние десять лет.
В интервью каналу ARD Писториус заявил, что для возвращения всеобщей воинской повинности не хватает казарм, сообщает РИА «Новости». Он пояснил, что в стране отсутствует достаточное количество казарм, чтобы разместить всех призывников одного года рождения. Кроме того, последние данные о призывниках не собирались более десяти лет, что усложняет подготовку к возможному возвращению призыва.
Писториус также подчеркнул, что прежде чем воссоздавать призыв, необходимо развивать добровольческую службу в армии. Министр отметил важность предложения армейской службы тем, кто готов к этому добровольно, и при этом указал на необходимость обсуждения возможного масштаба и модели призыва со своим потенциальным коалиционным партнером – блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.
Депутат бундестага от партии ХСС Флориан Хан ранее предложил вернуть воинскую повинность до конца 2025 года в связи с обострением внешнеполитической обстановки. В ответ на это, Писториус отметил, что такие инициативы легко предложить, но их реализация требует значительных подготовительных работ и инфраструктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии утвердило изменения в законодательстве, вводящие новую необязательную военную службу продолжительностью от шести до 23 месяцев, а противостояние с Россией заставляет немцев возродить армию.