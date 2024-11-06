При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.5 комментариев
Власти Германии собрались ввести «новую военную службу»
Правительство Германии одобрило изменения в законодательстве для введении новой необязательной военной службы
Правительство Германии утвердило изменения в законодательстве, вводящие новую необязательную военную службу продолжительностью от шести до 23 месяцев, сообщил официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт.
«Правительство ФРГ сегодня приняло решение ввести новую военную службу. Исходя из текущей ситуации с угрозами, выносливость личного состава Бундесвера должна быть гарантирована сильным и достаточно укомплектованным резервом», – сказал Хебештрайт.
По словам Хебештрайта, новая военная служба будет необязательной и может длиться от шести до 23 месяцев. Основной целью является увеличение числа резервистов, что позволит повысить устойчивость и боеготовность вооруженных сил Германии, передает ТАСС.
Также представитель кабмина отметил необходимость восстановления и модернизации системы военного учета и контроля. В рамках этой реформы планируется проведение обязательного опроса 18-летних мужчин об их готовности к службе, образовании и квалификациях. Женщины смогут добровольно участвовать в онлайн-анкетировании и изъявлять желание поступить на службу в вооруженные силы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии задумались о возвращении всеобщей воинской обязанности. Обязательный воинский призыв в Германии отменили в июле 2011 года, и с тех пор в стране возможна только служба по контракту. Писториус назвал ошибкой отмену призыва. Весной Писториус озвучил предложения по реформированию военной службы в стране.