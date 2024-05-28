Немецкий политик объяснили отказ от всеобщего воинского призыва в армию ФРГ

Экс-депутат Бундестага Гердт: В ФРГ выросло целое поколение антипатриотов

Tекст: Илья Абрамов

«Решение Писториуса отказаться от всеобщего призыва в рамках реформирования армии обусловлено несколькими причинами. Во-первых, министр обороны и руководство ФРГ в целом боятся потерять значительную часть голосов избирателей перед выборами, так как большое число немцев негативно относятся к данной инициативе», – сказал Вальдемар Гердт, экс-депутат Бундестага.

«Кроме того, Писториус опасается провала призыва. Чтобы идти в армию, надо по меньшей мере хотя бы любить свою страну, а в идеале – быть готовым даже погибнуть за будущее государства. В Германии же у населения годами убивали патриотизм. Фактически в ФРГ выросло целое поколение антипатриотов», – отмечает собеседник.

«Поэтому власти вместо призыва решили использовать «привлекалочки»: скидки на языковые курсы или обучение вождению. Данные программы уже существовали ранее, а сейчас Писториус снова о них заговорил. Но и эти меры вряд ли подействуют на немцев, хотя могут быть заманчивыми для беженцев», – подчеркивает он.

«При этом не исключаю, что к идее всеобщего призыва в армию могут вернуться уже после выборов в ФРГ. Руководство страны подождет некоторое время, а потом попробует нагнать страх на население и снова реализовать задумку. Но и тут я не жду успеха. Великая армия, о которой неоднократно говорил тот же Писториус, – это не только военная техника, но и хорошие бойцы. Но этого у Германии нет», – резюмировал Гердт.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус на заседании Социал-демократической партии (СДПГ) озвучил предложения по реформированию военной службы в стране. Однако в качестве меры он не стал упоминать возвращение к всеобщему воинскому призыву, сообщает Der Spiegel.

Писториус сделал акцент на других инициативах, которые, по его мнению, должны привлечь молодежь в бундесвер. В частности, он упоминал различные льготы, например, бесплатное получение водительских прав или скидки на образование и языковые курсы. Также министр предложил выдавать 18-летним людям анкеты о состоянии их физического здоровья, что требует изменений в законодательстве о защите личных данных.

Напомним, в начале марта издание Der Spiegel также отмечало, что Писториус хочет ввести воинский призыв в Германии. Более того, сообщалось, что министр планировал претворить эту инициативу в жизнь к 2025 году, а варианты реализации такой меры должны были появиться уже в апреле.

За основу хотели взять действующую в Швеции систему, в рамках которой ежегодно на службу поступают около 10% обучающихся. Для ФРГ это означало бы привлечение 40 тыс. новобранцев, что само издание называет крайне нереалистичной цифрой. При этом Писториус в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности говорил о намерении ограничиться призывом трех-четырех тысяч человек.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о причинах, которые могли побудить Германию вернуться к разговору о воинском призыве.