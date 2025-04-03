Индия решила участвовать в проекте истребителя с Японией и Британией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Индия проявила интерес к участию в разработке истребителя шестого поколения, который ведут Британия, Италия и Япония, сообщает ТАСС.

Для обсуждения этого вопроса Нью-Дели ведет переговоры с японскими властями. Участие Индии может сократить финансовые затраты и расширить рынок сбыта новых самолетов.

Однако в Токио осторожно относятся к инициативе Индии из-за опасений утечки технологий, так как у Индии есть тесные связи с Россией в военной сфере. Японская сторона оценивает возможные риски, связанные с передачей технологий.

Вопрос о сотрудничестве в проекте истребителя может быть рассмотрен в ходе визита министра обороны Японии Гэна Накатани в Индию. Сейчас согласовываются сроки его визита, который планируется на первую половину мая этого года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия склоняется к покупке истребителей Су-57 вместо F-35. Также сообщалось, что Рособоронэкспорт рассматривает возможность начала производства Су-57Э в Индии. Бывший главком НАТО заявил о возможности США отключить европейские F-35 одной кнопкой.