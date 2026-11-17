Tекст: Ольга Иванова

Вопросы контроля над вооружениями и стратегической безопасности должны обсуждаться прежде всего между Россией и США как двумя крупнейшими ядерными державами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия считает, что, безусловно, вопросы контроля над вооружениями, вопросы стратегической безопасности должны срочно обсуждаться – в первую очередь, конечно, между Российской Федерацией и США. Мы две самые большие ядерные державы», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

Песков подчеркнул, что Москва и Вашингтон должны как можно скорее начать такой диалог, поскольку тема стратегической безопасности остается крайне актуальной.

По его словам, Россия с пониманием относится к позиции Пекина по контролю над вооружениями, поскольку китайский ядерный потенциал несопоставим с арсеналами России и США, что и определяет нежелание Китая участвовать в соответствующих переговорах, сообщил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии точного времени двусторонней встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС в Китае.

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в понедельник допустил заключение нового рамочного соглашения в сфере контроля над вооружениями с участием России и Китая.

Старший научный сотрудник Университета Цинхуа Чжоу Бо в понедельник предложил России, США и Китаю пять шагов для снижения ядерной угрозы на предстоящем саммите АТЭС в Шэньчжэне.