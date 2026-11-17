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Песков заявил о первоочередной роли России и США в контроле над вооружениями
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы стратегической безопасности и контроля над вооружениями должны в срочном порядке обсуждаться между Россией и США, при этом Москва с пониманием относится к позиции Китая.
Вопросы контроля над вооружениями и стратегической безопасности должны обсуждаться прежде всего между Россией и США как двумя крупнейшими ядерными державами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Россия считает, что, безусловно, вопросы контроля над вооружениями, вопросы стратегической безопасности должны срочно обсуждаться – в первую очередь, конечно, между Российской Федерацией и США. Мы две самые большие ядерные державы», – приводит слова Пескова РИА «Новости».
Песков подчеркнул, что Москва и Вашингтон должны как можно скорее начать такой диалог, поскольку тема стратегической безопасности остается крайне актуальной.
По его словам, Россия с пониманием относится к позиции Пекина по контролю над вооружениями, поскольку китайский ядерный потенциал несопоставим с арсеналами России и США, что и определяет нежелание Китая участвовать в соответствующих переговорах, сообщил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии точного времени двусторонней встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС в Китае.
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в понедельник допустил заключение нового рамочного соглашения в сфере контроля над вооружениями с участием России и Китая.
Старший научный сотрудник Университета Цинхуа Чжоу Бо в понедельник предложил России, США и Китаю пять шагов для снижения ядерной угрозы на предстоящем саммите АТЭС в Шэньчжэне.