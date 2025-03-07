У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.0 комментариев
«Рособоронэкспорт» сообщил о возможном начале производства Су-57Э в Индии
«Рособоронэкспорт» сообщил о возможности начать производство Су-57Э в Индии в короткие сроки
«Рособоронэкспорт» заявил, что индийские заводы могут быстро начать производство Су-57Э при положительном решении властей Индии.
В «Рособоронэкспорте» отметили, что индийские заводы, где сейчас производятся Су-30МКИ, в короткие сроки могут приступить к выпуску российских истребителей пятого поколения Су-57Э, если индийские власти примут положительное решение по этому вопросу, сообщает ТАСС.
Компания также выразила готовность модернизировать парк Су-30МКИ ВВС Индии, привлекая индийские предприятия. Представители «Рособоронэкспорта» подчеркнули, что прирост боевых возможностей Су-30МКИ может быть достигнут за счет интеграции новых авиационных средств поражения и совершенствования систем бортового оборудования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на выставке Aero India истребитель Су-57Э впервые продемонстрировал высший пилотаж, вызвав ажиотаж среди зарубежных журналистов, и Индия склоняется к покупке этих истребителей вместо F-35.