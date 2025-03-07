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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Православие как способ приблизить к России пять стран

    У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ничтожество Европы стало угрожающим

    Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.

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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин «Безумство» Трампа как продолжение «управляемого хаоса» Байдена

    Дональд Трамп, вопреки своим демонстративным установкам фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного хаоса, активно внедрявшуюся командой Джо Байдена. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.

    12 комментариев
    7 марта 2025, 10:15 • Новости дня

    «Рособоронэкспорт» сообщил о возможном начале производства Су-57Э в Индии

    «Рособоронэкспорт» сообщил о возможности начать производство Су-57Э в Индии в короткие сроки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Рособоронэкспорт» заявил, что индийские заводы могут быстро начать производство Су-57Э при положительном решении властей Индии.

    В «Рособоронэкспорте» отметили, что индийские заводы, где сейчас производятся Су-30МКИ, в короткие сроки могут приступить к выпуску российских истребителей пятого поколения Су-57Э, если индийские власти примут положительное решение по этому вопросу, сообщает ТАСС.

    Компания также выразила готовность модернизировать парк Су-30МКИ ВВС Индии, привлекая индийские предприятия. Представители «Рособоронэкспорта» подчеркнули, что прирост боевых возможностей Су-30МКИ может быть достигнут за счет интеграции новых авиационных средств поражения и совершенствования систем бортового оборудования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на выставке Aero India истребитель Су-57Э впервые продемонстрировал высший пилотаж, вызвав ажиотаж среди зарубежных журналистов, и Индия склоняется к покупке этих истребителей вместо F-35.

    5 марта 2025, 04:43 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о попытках Пригожина завладеть ядерным оружием

    Лукашенко рассказал о стремлении Пригожина захватить ядерное оружие в июне 2023 года

    Лукашенко рассказал о попытках Пригожина завладеть ядерным оружием
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евгений Пригожин пытался завладеть ядерным оружием во время мятежа «Вагнера» в июне 2023 года, что вызвало тревогу в России и на Западе.

    Как передает ТАСС, президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу заявил о том, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин стремился захватить ядерное оружие в ходе мятежа в июне 2023 года. Лукашенко отметил, что это вызывало беспокойство не только в России, но и в западных странах. «Я почувствовал, что Женя Пригожин рвался к ядерной кнопке», – процитировал Лукашенко агентство. Он добавил, что власти России не допустили бы реализации такого сценария.

    Во время попытки мятежа, по словам Лукашенко, он предложил президенту Владимиру Путину поддержку силами белорусских спецподразделений для защиты Москвы. Также в ходе телефонных переговоров с Пригожиным стороны договорились о том, что члены ЧВК «Вагнер» покинут Россию и отправятся в Белоруссию. Таким образом, по словам Лукашенко, конфликт был урегулирован.

    Президент Белоруссии также сообщил, что после урегулирования ситуации представители стран Запада в неофициальном порядке выражали ему благодарность за содействие в разрешении кризиса.

    Напомним, мятеж ЧВК «Вагнер» начался 23 июня 2023 года, когда Евгений Пригожин обвинил российское военное руководство в нанесении ударов по своим подразделениям. Минобороны отвергло эти обвинения. Поддержавшие Пригожина бойцы ЧВК направились в Ростов-на-Дону, а затем в сторону Москвы. 24 июня Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и 25 июня конфликт был завершен.

    Ранее в интервью президент Белоруссии пригласил Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Минск.

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    6 марта 2025, 21:04 • Новости дня
    На саммите ЕС вывесили российский флаг

    На экстренном саммите ЕС в Брюсселе в буфете вывесили флаг России

    На саммите ЕС вывесили российский флаг
    @ rbc_news

    Tекст: Денис Тельманов

    На экстренном саммите Европейского союза в Брюсселе журналисты заметили российский флаг в буфете среди национальных символов других стран, включая флаги Китая, Ирана и Украины.

    Российский флаг был замечен в буфете во время проведения экстренного саммита Европейского союза в Брюсселе, сообщает Euractiv. По данным портала, флаг России находился среди флагов других стран, таких как Китай, Иран и Украина, что вызвало интерес у журналистов.

    Экстренный саммит ЕС проходит 6 марта и посвящен кризису на Украине, а также усилению обороноспособности ЕС в свете изменившейся политики США. Присутствие флага России на мероприятии, несмотря на конфронтацию с ЕС, стало неожиданным моментом для участников и гостей саммита.

    Наличие флагов Китая и Ирана дополнительно привлекло внимание, учитывая последние международные события и изменения в геополитической ситуации. Важность саммита усиливается на фоне продолжающегося конфликта на Украине и необходимости ЕС адаптировать свою оборонительную стратегию в свете новых вызовов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не видит возможности для компромисса в обсуждении размещения европейских военных контингентов на Украине с враждебными целями.

    Евросоюз намерен достичь мира на Украине через усиление оборонных возможностей и планирует инвестиции в оборону на сумму 800 млрд евро, как отмечала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен; пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Россия считает неприемлемым размещение европейских военных на Украине после прекращения огня.

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    6 марта 2025, 14:58 • Видео
    Зеленскому пора «ответить за шмот»

    Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

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    5 марта 2025, 21:34 • Новости дня
    Объявлены сроки исчерпания запасов ракет Patriot на Украине без поставок США

    CNN: Киеву грозит дефицит ракет для Patriot через несколько недель без поставок США

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские власти могут столкнуться с нехваткой ракет для зенитных комплексов Patriot уже в ближайшие недели, если не будет новых поставок от США, передает CNN.

    Как сообщает CNN, запасы ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot в Киеве могут истощиться в течение нескольких недель, если не будут осуществлены новые поставки из США. Украинский чиновник отметил, что в настоящее время нет альтернативы, способной заменить комплексы Patriot. Однако точное количество оставшихся ракет для американских комплексов по-прежнему неясно.

    Телеканал CNN подчеркивает, что отсутствие ясности в вопросе о запасах ракет вызывает обеспокоенность среди украинских властей. Комплексы Patriot играют ключевую роль в обороне Киева, и их утрата может значительно ослабить обороноспособность Украины.

    По данным CNN, Киев остается в ожидании решений Вашингтона о дальнейшем снабжении ракетами для комплексов, которые являются одной из основных систем ПВО страны. Между тем, отсутствие четкого ответа со стороны США может стать серьезным вызовом для украинской обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник польского министра обороны генерал Мечислав Бенек считает, что без помощи США Украине хватит оружия на два месяца, при этом наибольшие проблемы возникнут с запасами ракет для системы Patriot.

    Приостановка поставок американского вооружения и боеприпасов Украине может увеличить число жертв среди украинских военных из-за невозможности поддерживать эффективную оборону против атакующих сил. ВСУ совместно с союзниками начали искать замену американским системам ПВО на фоне встречи Трампа с Зеленским.

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    6 марта 2025, 14:55 • Новости дня
    NBC: США могут передать России секретные данные

    NBC: Администрация Трампа может делиться с Россией конфиденциальными данными

    NBC: США могут передать России секретные данные
    @ Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывшие сотрудники американской разведки считают, что США могут делиться секретной информацией с Россией, поскольку страна больше не является главной угрозой.

    Администрация президента США Дональда Трампа может начать делиться конфиденциальными данными с Россией, сообщает NBC со ссылкой на бывших сотрудников американской разведки. По мнению источников, США могут сократить сбор разведывательной информации, направленной против России, так как она больше не рассматривается как главная угроза.

    «Бывшие сотрудники разведки сообщили, что администрация даже может предоставлять Москве конфиденциальную информацию», – говорится в сообщении NBC. Еще один бывший сотрудник разведки США Эмили Хардинг отметила, что администрация Трампа могла договориться с Россией о «киберразрядке» – отказе от агрессивных кибератак.

    Некоторые союзники США обдумывают возможность сокращения объемов разведданных для обмена с Вашингтоном из-за «примирительного отношения» администрации Трампа к России, пишет NBC. В числе таких стран могут быть Израиль, Саудовская Аравия и входящие в разведывательный альянс «Пять глаз» Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия. Однако власти Британии, Канады и Израиля отрицают наличие подобных планов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США временно приостановили обмен разведданными с Украиной, о чем заявил глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила о проникновении в США сотен человек из Центральной Азии, связанных с террористической группировкой ИГ, за последние несколько лет. Среди стран НАТО усилилось недоверие при обмене разведданными из-за позиции США и действий американского президента, о чем пишет Politico.

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    6 марта 2025, 21:50 • Новости дня
    США решили лишать экономные страны НАТО права на военную защиту
    США решили лишать экономные страны НАТО права на военную защиту
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп рассматривает возможность изменения формата участия США в НАТО, чтобы страны, не увеличившие расходы на оборону, лишились права на коллективную защиту в случае нападения на них.

    Как сообщает NBC News, президент США Дональд Трамп изучает перспективы изменения формата участия Вашингтона в НАТО. Американский лидер планирует акцентировать внимание на тех союзниках, которые выполняют финансовые обязательства перед организацией.

    Согласно информации телеканала, Трамп рассматривает возможность изменения обязательства США по защите союзников в случае нападения. Это может касаться тех стран, которые не вносят достаточные средства в бюджет НАТО. Такие меры могут позволить Соединенным Штатам пересмотреть свое участие в альянсе и распределение своих обязательств.

    Чиновники США отмечают, что такие изменения могут повлиять на традиционную политику коллективной защиты. Это предложение обсуждается на фоне многократных призывов Вашингтона к союзникам увеличить свои взносы до предусмотренного уровня в 2% от ВВП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Финляндия продолжит поддерживать Украину, несмотря на приостановку военной помощи от США. Эксперты оценили освобождение Хельсинки задержанного танкера как считывание сигналов от президента США Дональда Трампа. Европейские политики обеспокоены возможным выводом 20 тыс. американских военных из региона, считая это частью возможной договоренности между США и Россией.

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    4 марта 2025, 19:15 • Новости дня
    Лукашенко подписал договор с Россией о безопасности в рамках Союзного государства
    Лукашенко подписал договор с Россией о безопасности в рамках Союзного государства
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил закон, который ратифицирует договор с Россией о гарантиях безопасности, подписанный в рамках Союзного государства.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора с Россией о гарантиях безопасности, сообщает ТАСС. Данный закон, ратифицирующий соглашение, был ранее принят Палатой представителей и одобрен Советом Республики Национального собрания Белоруссии.

    Как указывается, данный договор заключается в рамках Союзного государства и предусматривает совместные меры по обеспечению безопасности обоих государств. Он нацелен на укрепление сотрудничества в сфере обороны и защиту от внешних угроз.

    Эти меры направлены на координацию действий по обеспечению военной безопасности и создание соответствующих условий для совместного реагирования на потенциальные угрозы. Ратификация договора подчеркивает намерение обеих стран усиливать взаимодействие в вопросах обороны и безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Федерации одобрил ратификацию договора с Белоруссией о взаимных гарантиях безопасности, предусматривающего совместные действия в случае агрессии против одной из сторон.

    Совет Республики Национального собрания Белоруссии одобрил законопроект о ратификации договора с Россией, который предусматривает размещение российских военных объектов в стране для обеспечения безопасности.

    Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора, направленного на обеспечение гарантий безопасности с Белоруссией в рамках Союзного государства.

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    4 марта 2025, 18:44 • Новости дня
    Кнайсль: Переговоры Путина и Трампа пройдут без участия Украины

    Кнайсль: Трамп и Путин обсудят урегулирование на Украине без приглашения Киева

    Tекст: Денис Тельманов

    По мнению Карин Кнайсль, переговоры между Путиным и Трампом пройдут без участия Украины, несмотря на первоначальное предложение включить украинскую сторону.

    Как передает ТАСС, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин будут обсуждать урегулирование на Украине без участия Киева.

    Кнайсль отметила, что наследный принц Саудовской Аравии предлагал включить Украину в переговоры, однако Вашингтон и Москва предпочли двусторонний формат.

    Кнайсль считает, что следующий этап – это саммит между Трампом и Путиным, который нужно тщательно подготовить, чтобы избежать ошибок и не потратить время напрасно. Экс-министр подчеркнула, что переговоры направлены на перезапуск отношений между США и Россией на всех уровнях.

    В последние недели контакты между Москвой и Вашингтоном усилились. 12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, обсудив широкий спектр вопросов, включая украинский конфликт. Встречи представителей двух стран проходили в Эр-Рияде и Стамбуле, где обсуждались вопросы работы посольств и назначение послов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что США приостановили поставки военных грузов на Украину через логистический хаб в аэропорту Ясенки в польском Жешуве.

    Приостановка поставок американского вооружения и боеприпасов Украине может увеличить число жертв среди украинских военных из-за невозможности поддерживать эффективную оборону против атакующих сил.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что для нормализации отношений России и США необходимо снятие санкций, однако пока нет признаков таких шагов.

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    6 марта 2025, 06:19 • Новости дня
    Истребитель Южной Кореи по ошибке сбросил бомбу на деревню с мирными жителями

    ВВС Южной Кореи сбросили бомбу на деревню, пострадали семь человек

    Tекст: Максим Попов

    Во время учений в Пхочхоне истребитель ВВС Южной Кореи сбросил бомбу на деревню, ранив мирных жителей, сообщило Ренхап.

    По информации агентства, истребитель ВВС Южной Кореи в ходе учебных боевых стрельб случайно сбросил бомбу на деревню в районе города Пхочхон, передает РИА «Новости». Это произошло в результате совместных учений Южной Кореи и США с участием ВВС и сухопутных войск обеих стран. По данным южнокорейских военных, семь человек получили ранения.

    В четверг в районе полигона Сынчжин в Пхочхоне проходили учения с участием боевых самолетов F-35A, F-15K, KF-16 и FA-50. «По заявлению ВВС, восемь бомб MK-82 были аномально сброшены с истребителя KF-16 и упали за пределами полигона», – отметил представитель воздушных сил.

    Телеканал YTN сообщил, что в деревне Ногок, куда упала бомба, пострадали несколько зданий, включая церковь, а также поврежден 1-тонный фургон. Бомба MK-82, предназначенная для разрушения зданий и мостов, создает воронку диаметром восемь метров. Ее радиус поражения сопоставим с размером футбольного поля.

    ВВС Южной Кореи сформировали специальную комиссию по расследованию инцидента и оценке нанесенного ущерба. «Наши основные усилия направлены на выяснение причин и предотвращение подобных случаев в будущем», – заявил представитель ВВС.

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    4 марта 2025, 16:57 • Новости дня
    Рогов: ВСУ укрупнят бригады из-за потерь

    ВСУ начали укрупнять бригады из-за невосполнимых потерь солдат на фронте

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Рогов заявил о начале укрупнения бригад ВСУ в связи с большими потерями среди солдат, что создает проблемы с оперативной заменой бойцов.

    Как передает РИА «Новости», Владимир Рогов сообщил, что ВСУ начали укрупнять бригады из-за невозможности оперативно заменить потери среди солдат на фронте. Он отметил, что режим Владимира Зеленского скрывает правду о реальных потерях. По словам Рогова, новые солдаты, прибывающие на фронт, сразу же вовлекаются в атаки с низкими шансами на выживание.

    Рогов также указал на реорганизацию 126-й отдельной бригады территориальной обороны из Одессы, которая будет переведена в 39-ю отдельную бригаду береговой обороны. Темпы потерь в ВСУ ускорились, но, по его словам, Зеленский пока не проявляет заинтересованности в поиске мира.

    «Темпы потерь в рядах ВСУ ускорились, но Зеленский по-прежнему ни о каком мире слышать не хочет», – добавил Рогов, подчеркивая, что репрессивная машина не успевает поставлять новых солдат на фронт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения нанесли значительные потери украинским вооруженным силам на различных направлениях, уничтожив более 1,4 тыс. военнослужащих и значительное количество техники.

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    5 марта 2025, 00:18 • Новости дня
    Би-би-си: Индия склоняется к покупке истребителей Су-57 вместо F-35

    Аналитики предположили покупку Индией Су-57 из-за проблем с локализацией F-35

    Tекст: Максим Попов

    Индийское правительство рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-57 для замены американских F-35 из-за трудностей с организацией локального производства и интеграцией в военные системы.

    Как сообщает Би-би-си, Индия рассматривает возможность отказа от покупки истребителей F-35 в пользу российских Су-57 из-за сложностей с организацией локального производства и интеграцией американских самолетов в боевые порядки индийской армии. Аналитики считают, что даже недавние заявления Дональда Трампа о возможности поставок F-35 для Индии не решат эти проблемы.

    По словам бывшего чиновника Пентагона Стивена Брайена, индийское правительство сталкивается с проблемами высокой стоимости F-35, сложного обслуживания и эксплуатационных вызовов. Брайен отметил, что Индии предстоит принять решение, готовы ли они инвестировать значительные средства в F-35, зная о более выгодном предложении от России.

    Российская сторона предоставляет более привлекательные условия, включая передачу технологий производства, что может оказаться решающим фактором для Индии. В условиях, когда Пентагон не соглашается на требования Нарендры Моди о совместном производстве элементов F-35 в Индии, предложение России выглядит более перспективным, говорится в публикации.

    Ранее Дональд Трамп заявил о намерении США увеличить поставки вооружений в Индию на «многие миллиарды», включая планируемые поставки истребителей F-35. До это посол России в Индии Денис Алипов рассказал, что истребитель Су-57Э демонстрирует превосходство над американским F-35 на международном авиасалоне.

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    4 марта 2025, 16:10 • Новости дня
    Финляндия поддержит Украину после приостановки помощи США

    Финский премьер заявил о поддержке Украины после приостановки помощи США

    Tекст: Денис Тельманов

    Финляндия продолжит оказывать поддержку Украине, несмотря на приостановку военной помощи от США, о чем заявил финский премьер-министр Петтери Орпо во время пресс-конференции.

    Финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что Финляндия продолжит поддерживать Украину, несмотря на приостановку военной помощи США, передает РИА «Новости». Заявление Орпо прозвучало во вторник на пресс-конференции по итогам заседания парламентских партий.

    «Мы все намерены поддерживать Украину и продолжать поддерживать ее, мы хотим укрепить позиции Украины на фронте и за столом переговоров, чтобы приложить усилия для достижения мира», – подчеркнул Орпо.

    Ранее телеканал Fox News сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине до тех пор, пока американский президент Дональд Трамп не увидит приверженности Киева к мирным переговорам. По данным СМИ, поставки прекратились во вторник около 4:30 мск, что подтвердил представитель Белого дома газете Washington Post.

    Как отмечает «РИА Новости», Россия считает, что поставки вооружений Украине затрудняют урегулирование конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Британии, Германии и Италии. Кремль также высказывал мнение, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и окажет негативное влияние на ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дания и Финляндия подписали соглашение о расширении военного сотрудничества с акцентом на Балтийский регион и освоение истребителей F-35. Президент Финляндии Александер Стубб отметил, что напряженные отношения между лидерами США и Украины похожи на ссору в браке. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна не планирует открывать границу с Россией из-за возможного наплыва мигрантов и подчеркнул необходимость усиления контроля в сфере безопасности.

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    6 марта 2025, 17:43 • Новости дня
    Украина подготовила альтернативу Starlink в Харькове

    Спецслужбы Украины в Харьковской области разработали резервную систему связи

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские спецслужбы в Харьковской области провели мониторинг мобильной связи и интернета, чтобы подготовить альтернативу Starlink для ВСУ на случай его отключения.

    Как сообщает РИА «Новости», заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил о подготовке украинскими спецслужбами альтернативной системы связи для ВСУ в Харькове. Это связано с возможностью отключения системы Starlink, что может негативно повлиять на оперативные возможности украинских военных.

    Первого марта представители украинских спецслужб и ВСУ провели проверку качества связи и зоны покрытия мобильного интернета в Богодуховском районе Харьковской области. Эти мероприятия служат частью более масштабной работы по обеспечению устойчивости военной инфраструктуры в случае отключения Starlink.

    Лисняк подчеркнул, что в связи с данной ситуацией украинские власти активизируют усилия по поиску альтернативных решений. В частности, рассматривается расширение покрытия традиционных сотовых операторов и внедрение новых технологий связи для обеспечения надежной коммуникации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что у Киева есть альтернатива Starlink на случай отключения Украины от спутниковой сети компании SpaceX.

    Согласно испанской газете El Mundo, отключение от системы Starlink может оставить Украину без связи и разведданных, что отбросит ее в прошлый век.

    Украина не сможет оперативно заменить систему спутниковой связи Starlink, если США решат ее отключить, из-за длительного процесса подготовки к развертыванию аналогичных технологий.

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    4 марта 2025, 12:34 • Новости дня
    Китай создал радиопоглощающий материал для стелс-самолетов по древней технологии

    Китайские инженеры разработали новый радиопоглощающий материал на основе древней технологии

    Tекст: Мария Иванова

    Китайские инженеры разработали новый радиопоглощающий материал на основе древнего ткачества, который поглощает более 90% радиолокационных волн и превосходит по эффективности существующие покрытия.

    Китайские инженеры из области аэрокосмической техники представили революционное достижение в создании радиопоглощающих материалов для самолетов-невидимок, пишет ТАСС.

    Разработанная двухслойная композитная ткань поглощает 90,6% радиолокационных волн в диапазоне 8-26 ГГц, что делает ее более эффективной по сравнению с существующими аналогами.

    Как сообщили разработчики, они вдохновились техникой ткачества шелка, используемой мастерами в эпоху династии Хань. Достижение стало возможным благодаря интеграции проводящих нитей в двустороннюю жаккардовую структуру композитной ткани. Современные жаккардовые станки, аналогичные тем, что использовались около 200 г. до н. э., позволили создать материал, сочетающий в себе древние традиции и современные технологии.

    Профессор Цзян Цянь, руководитель группы разработчиков, отмечает, что новый материал представляет собой уникальное сочетание древней структуры и современного электромагнетизма. Кварцевые волокна формируют базовый диэлектрический слой, а нити из нержавеющей стали образуют резонансные контуры, рассеивающие электромагнитное излучение.

    Инженеры уверены, что их инновация станет более надежной и долговечной альтернативой для современных радиопоглощающих покрытий, которые требуют частой замены на самолетах-невидимках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый фрегат «Лохэ», представленный как корабль нового поколения и обладающий улучшенными стелс-технологиями, пополнил ряды ВМС Народно-освободительной армии Китая.

    А в конце прошлого года в Китае был зафиксирован полет неизвестного истребителя, который может быть прототипом Baidi B-Type, разработанного в рамках проекта Nantianmen для обеспечения технологического превосходства.

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    6 марта 2025, 08:18 • Новости дня
    В Ростехе сравнили дальность стрельбы БМП-2М и Bradley

    В Ростехе заявили о двойном превосходстве БМП-2М по дальности стрельбы над Bradley

    Tекст: Вера Басилая

    БМП-2М с модулем «Бережок» может поражать цели на расстоянии до 8 км, что значительно превосходит дальность стрельбы американской Bradley, достигающей цели лишь на 4 км, сообщили в Ростехе.

    Как сообщается в Telegram-канале Ростеха, российская БМП-2М с модулем «Бережок» значительно превосходит по огневым возможностям американскую БМП Bradley. БМП-2М оснащена 30-мм пушкой, четырьмя ракетами «Корнет» и автоматическим гранатометом, что позволяет поражать цели на расстоянии до 8 км.

    В свою очередь, старший механик-водитель БМП-2 с боевым модулем «Бережок» отметил обновленное вооружение, плавность хода машины, удобство боевого отделения.

    В «Ростехе» подчеркнули, что такая дальность стрельбы существенно превышает возможности Bradley, у которой она ограничена 4 км. Это делает БМП-2М более эффективной в боевых условиях, особенно в зоне СВО, где она широко применяется для поддержки штурмовых действий и танков.

    Кроме того, БМП-2М оборудована современной цифровой системой управления огнем, комбинированным прицелом и автоматом сопровождения. Это позволяет машине эффективно поражать танки, огневые точки и скопления живой силы противника.

    Модернизированная БМП-2М также поступает в войска с дополнительной защитой, включая противокумулятивные решетки, броневые экраны и защиту от FPV-дронов. Потенциал дальнейшей модернизации машины сохраняется, и инженеры продолжают работать над ее улучшением, учитывая боевой опыт и пожелания военнослужащих.

    Ранее на «Курганмашзаводе» сообщили, что российская боевая машина пехоты БМП-3 может уничтожать американскую БМП Bradley и немецкую Marder с нескольких километров.

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    4 марта 2025, 11:59 • Новости дня
    УВЗ решил поддержать российских производителей игрушек в борьбе с импортом

    УВЗ и АИДТ заключили соглашение для поддержки производителей игрушек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Уралвагонзавод» и АИДТ подписали соглашение, поддерживающее российских производителей игрушек в борьбе с западными брендами и продвижении отечественных моделей танков.

    Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ), входящий в «Ростех», и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) подписали соглашение о сотрудничестве, отмечает ТАСС. В рамках этого соглашения УВЗ предоставит правовую поддержку и консультации отечественным производителям игрушек. Основное внимание будет уделено лицензированию моделирования и игр с использованием товарных знаков концерна, таких как танки Т-72, Т-80 и Т-90.

    Заместитель гендиректора по правовому обеспечению и корпоративному управлению УВЗ, Роман Васиян, отметил важность замены западных игрушек, таких как «Абрамсы» и «Леопарды», на отечественные модели на полках магазинов. «История боевых машин УВЗ – это история подвига и массового героизма наших воинов», – заявил он, подчеркивая значимость патриотического воспитания.

    Президент АИДТ Антонина Цицулина указала на проблемы с недобросовестными производителями, которые нарушают права интеллектуальной собственности и допускают технические ошибки при создании моделей. Она подчеркнула, что сотрудничество с УВЗ поможет минимизировать вредную продукцию и повысить безопасность игрушек для детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уральский вагоностроительный завод (УВЗ) сообщил о возможной смене названия боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» на российское название. УВЗ также отметил высокую эффективность тяжелой огнеметной системы (ТОС)-1А в зоне специальной военной операции (СВО). Завод заявил о мировой уникальности танка Т-90М.

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