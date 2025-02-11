Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какой работы, ради какого результата государство должно ее поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.4 комментария
Су-57Э вызвал ажиотаж на Aero India среди зарубежных журналистов
На презентации Су-57Э в рамках Aero India собралось более ста журналистов
На выставке Aero India в Индии представили экспортную версию истребителя Су-57Э. Мероприятие привлекло более сотни журналистов из России и других стран, что свидетельствует о большом интересе к российской авиационной технике.
На выставке Aero India, проходящей в Бангалоре, Индия, состоялась презентация экспортной версии российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э. Как сообщает ТАСС, мероприятие было организовано компанией «Рособоронэкспорт» и вызвало значительный интерес среди представителей зарубежных СМИ.
На уличной экспозиции, где был представлен Су-57Э, собрались более ста журналистов из России и других стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты отказались тренировать пилотов для программ F-35 и F-16 из-за успешных показателей российского Су-57, который произвел фурор на выставке Aero India, где представил свои технические возможности.
Индийские летчики во вторник выстроились в очередь на VR-тренажер Су-57Э, демонстрируя высокий интерес к российскому истребителю нового поколения.