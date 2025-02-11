На презентации Су-57Э в рамках Aero India собралось более ста журналистов

Tекст: Дмитрий Зубарев

На выставке Aero India, проходящей в Бангалоре, Индия, состоялась презентация экспортной версии российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э. Как сообщает ТАСС, мероприятие было организовано компанией «Рособоронэкспорт» и вызвало значительный интерес среди представителей зарубежных СМИ.

На уличной экспозиции, где был представлен Су-57Э, собрались более ста журналистов из России и других стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты отказались тренировать пилотов для программ F-35 и F-16 из-за успешных показателей российского Су-57, который произвел фурор на выставке Aero India, где представил свои технические возможности.

Индийские летчики во вторник выстроились в очередь на VR-тренажер Су-57Э, демонстрируя высокий интерес к российскому истребителю нового поколения.