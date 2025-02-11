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Индийские летчики выстроились в очередь на VR-тренажер Су-57Э
Индийские летчики испытали VR-тренажер российского истребителя Су-57Э на Aero India
На международной выставке Aero India индийские летчики образовали очередь к VR-тренажеру Су-57Э, представленному Объединенной авиационной корпорацией в рамках экспозиции Рособоронэкспорта.
На международной авиакосмической выставке Aero India в Бангалоре индийские летчики активно используют возможность опробовать тренажер российского истребителя Су-57Э. Тренажер оборудован технологиями виртуальной реальности и представлен на стенде Объединенной авиационной корпорации. Экспозиция проходит в рамках выставочной программы Рособоронэкспорта, сообщает ТАСС.
Су-57Э является новейшим многофункциональным истребителем пятого поколения. На данный момент выставка открыта только для специалистов, и индийские пилоты активно выстраиваются в очередь, чтобы испытать возможности виртуального тренажера. «Российский Су-57 – невероятная машина. Для меня было очень интересным опытом опробовать тренажер этого истребителя», – отметил один из индийских летчиков .
Истребитель Су-57Э также демонстрируется в рамках выставки под управлением заслуженного летчика-испытателя Сергея Богдана, который является Героем России. 11 февраля состоялся первый демонстрационный полет российского истребителя на Aero India. Выставка завершит свою работу 14 февраля, проходя на территории военно-воздушной базы Елаханка в Бангалоре.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США отказались от полетных программ F-35 и F-16 из-за успеха российского Су-57, который произвел фурор на выставке Aero India, а глава ОАК сообщил о достижении высоких темпов производства этих самолетов.