Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.0 комментариев
Глава ОАК сообщил о достижении высоких темпов производства Су-57
ОАК достигла темпов производства Су-57 для экспорта и нужд Минобороны РФ
Комсомольский-на-Амуре авиационный завод увеличил темпы производства истребителей Су-57, обеспечивая как экспортные поставки, так и потребности Министерства обороны.
Комсомольский-на-Амуре авиационный завод, занимающийся производством истребителей пятого поколения Су-57, достиг новых темпов производства, передает ТАСС. Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха рассказал, что эти темпы позволяют удовлетворить потребности Министерства обороны, а также обеспечить экспортные поставки зарубежным партнерам.
Су-57 является единственным в мире истребителем пятого поколения, который подтвердил свою эффективность в реальных боевых условиях. Самолет способен применять широкий спектр управляемых высокоточных средств поражения и отличается малой заметностью для радаров противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия намерена оценить возможности российского истребителя Су-57 для возможного приобретения. В США признали российский Су-57 лучшим по боевой испытанности среди современных истребителей. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала российским войскам новые партии истребителей Су-34 и Су-57.