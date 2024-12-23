  • Новость часаОАК передала российским войскам новые Су-34 и Су-57
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    ВС России приблизились к крупнейшему угольному предприятию Украины
    Уничтожены бежавшие из Великой Новоселки иностранные наемники ВСУ
    Генсек НАТО призвал Зеленского прекратить критиковать Шольца
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как НЛО могут помешать Трампу

    Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему такого масштаба, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние вопросы (депортацию миллионов нелегальных мигрантов), и внешние (решение украинского, ближневосточного, тайваньского и других кризисов), ударив по дееспособности администрации нового президента.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Эрдогану не удастся построить трубу через Сирию

    Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужно ли в России многоженство

    В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.

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    23 декабря 2024, 09:17 • Новости дня

    ОАК передала российским войскам новые Су-34 и Су-57

    ОАК передала российским войскам новые Су-34 и Су-57
    @ t.me/uac_ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в Ростех, передала российским войскам истребитель Су-57 и бомбардировщик Су-34, отличающийся высокими тактико-техническими характеристиками.

    Эти самолеты пополнят авиационный парк войск и будут использоваться для выполнения различных задач. Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов, слова которого приводят в Telegram-канале компании, подчеркнул важность Су-34 для летчиков благодаря его высоким тактико-техническим и боевым характеристикам. По его словам, истребитель Су-57, прозванный «королем неба», является самой совершенной машиной в линейке оперативно-тактических самолетов.

    Глава ОАК Вадим Бадеха отметил, что Су-57 и Су-34 решают важнейшие задачи, демонстрируя свои маневренные и боевые качества. Он также отметил, что сотрудники ОАК продолжают интенсивно работать над выполнением гособоронзаказа, а компания гарантирует повышение заработной платы и развитие социальных программ.

    Су-57 – российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Он обладает рядом уникальных характеристик, включая сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение и радиопоглощающее покрытие, реализующее технологию «стелс». Интеллектуальные системы Су-57 позволяют ему частично брать на себя функции летчика, включая пилотирование и подготовку к применению оружия.

    В ноябре ОАК передала ВКС России партию новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые уже доказали эффективность в реальных боевых условиях.

    21 декабря 2024, 12:19 • Новости дня
    Россия применила новинки для борьбы с украинскими БПЛА

    Россия использовала новейшие технологии для борьбы с украинскими беспилотниками

    Россия применила новинки для борьбы с украинскими БПЛА
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Россия использует инновационные технологии для борьбы с украинскими беспилотниками, а также эффективно предотвращает артиллерийские удары.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС заявил, что Россия активно использует «изюминки и новинки» в борьбе с украинскими беспилотными летательными аппаратами. Он подчеркнул важность применения передовых технологий в этой области.

    «Все больше и больше применяются технологии, связанные с летательными аппаратами. Здесь мы тоже имеем кое-какие изюминки и новинки», – сказал Сальдо.

    Кроме того, он отметил, что российские военные успешно предотвращают артиллерийские удары со стороны Украины. По его словам, любой выстрел сразу фиксируется, и артиллерийские орудия противника могут быть поражены. Это позволяет минимизировать ущерб и повышает эффективность обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России начали испытывать лазерный излучатель «Слепыш» для подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Холдинг «Высокоточные комплексы» разработал модификацию дрона «Депеша» с управлением по оптоволокну, что делает его защищенным от радиоэлектронной борьбы и позволяет доставлять грузы в труднодоступные места.

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    22 декабря 2024, 03:50 • Новости дня
    Польские наемники уничтожены при зачистке Курахово

    Российские войска уничтожили польских наемников при зачистке Курахово в ДНР

    Польские наемники уничтожены при зачистке Курахово
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Польские наемники были уничтожены во время зачистки Курахово от ВСУ, рассказал военнослужащий с позывным «Купол». Операция проводилась российскими войсками в Донецкой Народной Республике.

    Как передает РИА «Новости», заместитель командира роты 110-й бригады 51-й армии ВС РФ с позывным «Купол» сообщил об уничтожении польских наемников во время зачистки Курахово от ВСУ.

    «Из захваченных радиостанций нам было слышно, что на территории присутствуют иностранные специалисты», – отметил военнослужащий. Он также подчеркнул, что среди них были чернокожие и польские специалисты, последние были уничтожены в ходе операции.

    Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов упоминал, что украинским войскам было приказано удерживать Курахово до инаугурации нового президента США. Российские войска окружили город и освободили около 90% его территории. Основные бои продолжаются в северо-западной части города, тогда как украинские силы отступают в западное село Дачное.

    Курахово, находящийся в 46 километрах от Донецка, играет важную стратегическую роль. Это крупнейший населенный пункт в юго-западной части Донбасса, который еще остается под контролем ВСУ после освобождения Угледара. Контроль над Курахово позволит российским войскам продвигаться к западной границе ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили группу из 12 иностранных наемников в районе населенного пункта Двуречное в Харьковской области. Российские следователи обвинили гражданку Дании Аннабель Йоргенсен в участии в нападении на Курскую область совместно с ВСУ и возбудили против нее уголовное дело о наемничестве и теракте. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Лукаша Рибейру ди Жезуса из Бразилии, подозреваемого в наемничестве и убийстве двух российских военнослужащих в Курской области.

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    22 декабря 2024, 19:05 • Видео
    Еще две страны Евросоюза пошли против Киева

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал Киеву крупный конфликт в случае, если Украина, как собирается, остановит перекачку газа из России. В то же время вероятный будущий премьер Болгарии Бойко Борисов отказался от соглашения с Киевом об оборонном сотрудничестве, хотя раньше выступал «за». Для Владимира Зеленского настают плохие времена.

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    22 декабря 2024, 14:45 • Новости дня
    Эксперты объяснили, почему американский крейсер сбил истребитель ВМС США

    Военный эксперт Козюлин: В напряженной обстановке оператор на крейсере мог по ошибке обстрелять свой самолет

    Эксперты объяснили, почему американский крейсер сбил истребитель ВМС США
    @ imago-images/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Иногда система «свой/чужой», призванная исключить возможность дружественного огня, не срабатывает. Свою роль мог сыграть и человеческий фактор, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Сергей Ищенко и Вадим Козюлин. Ранее крейсер США по ошибке сбил американский истребитель над Красным морем.

    «Инциденты, подобные тому, что произошел с американским F/A-18, иногда случаются. Дело в том, что система «свой/чужой» хотя и существует, но она не гарантирует стопроцентную защиту от дружественного огня», – рассказал Сергей Ищенко, капитан I ранга запаса.

    «Бывает, что система отключается, а порой оператор комплекса в боевом кураже просто ее игнорирует. Насколько я помню, когда система работает, цель отражается на экране в виде точки, вокруг которой образуется дуга, сигнализирующая о том, что это свой самолет. Однако техническая возможность совершить атаку сохраняется», – пояснил он.

    В свою очередь военный эксперт Вадим Козюлин допускает, что система либо была принудительно выключена, либо свою роль сыграл человеческий фактор. «Полагаю, американцы опасались ответного ракетного удара со стороны хуситов. В такой напряженной обстановке оператор мог допустить ошибку или просто не заметить, что система «свой/чужой» отключена», – предположил спикер.

    Ранее истребитель ВМС США F/A-18 был сбит над Красным морем в результате ошибки крейсера USS Gettysburg. Инцидент произошел во время авиаударов по объектам хуситов. Крейсер с управляемым ракетным вооружением открыл огонь и сбил истребитель, который взлетал с палубы авианосца USS Harry S. Truman.

    В Центральном командовании Вооруженных сил США подтвердили, что оба пилота истребителя были спасены. Один из них получил незначительные травмы и был доставлен на борт авианосца для оказания медицинской помощи.

    Ситуация стала темой для дальнейшего расследования, чтобы выяснить причины и обстоятельства ошибки, приведшей к инциденту.

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    22 декабря 2024, 06:55 • Новости дня
    Крейсер США по ошибке сбил американский истребитель над Красным морем

    Крейсер USS Gettysburg сбил истребитель F/A-18 ВМС США над Красным морем

    Крейсер США по ошибке сбил американский истребитель над Красным морем
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Истребитель ВМС США F/A-18 был сбит над Красным морем в результате ошибки крейсера USS Gettysburg, входящего в авианосную группу USS Harry S. Truman. Оба пилота были спасены, но один из них получил незначительные травмы.

    Как сообщает ТАСС, истребитель ВМС США F/A-18 был сбит над Красным морем в результате ошибки крейсера USS Gettysburg. Инцидент произошел во время авиаударов по объектам хуситов. Крейсер с управляемым ракетным вооружением открыл огонь и сбил истребитель, который взлетал с палубы авианосца USS Harry S. Truman.

    В Центральном командовании Вооруженных сил США подтвердили, что оба пилота истребителя были спасены. Один из них получил незначительные травмы и был доставлен на борт авианосца для оказания медицинской помощи.

    Ситуация стала темой для дальнейшего расследования, чтобы выяснить причины и обстоятельства ошибки, приведшей к инциденту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация США атаковала здание министерства обороны хуситов в столице Йемена Сане. Газета также сообщала, что истребитель EA-18G Growler, принадлежащий 130-й эскадрилье, разбился у вулкана Рейнир во время тренировочного полета, и его статус пилотов пока неизвестен.

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    22 декабря 2024, 02:57 • Новости дня
    В Московском регионе произошла серия поджогов и взрывов

    В Москве и области совершено более 10 поджогов и взрывов по заданию мошенников

    В Московском регионе произошла серия поджогов и взрывов
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В Московском регионе за сутки произошло свыше десяти случаев поджогов банкоматов и взрывов пиротехники в торговых центрах и других общественных местах по заданию телефонных мошенников.

    Как передает ТАСС, за последние сутки в Москве и области было зафиксировано более десяти поджогов банкоматов и взрывов фейерверков в общественных местах. Все действия совершались по указаниям телефонных мошенников, а среди задержанных много пожилых людей. В настоящее время ведется разбирательство по каждому случаю, и по итогам будут приняты решения в соответствии с законодательством.

    Адвокат и бывший следователь прокуратуры Сталина Гуревич ранее сообщила ТАСС, что участие в подобных действиях по заданию мошенников с Украины может привести к уголовным делам по тяжким статьям. Она отметила, что совершение преступлений под влиянием аферистов не освободит от ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге задержали 68-летнюю женщину, подозреваемую в поджоге банкомата в отделении «Сбера» по указанию неизвестных лиц, также возбудили уголовное дело о теракте против двух пенсионерок за попытку поджога полицейского автомобиля на улице Есенина по указанию неизвестных злоумышленников, а в Ростове-на-Дону арестовали двух подростков за поджог электровоза, их сообщницу отправили под домашний арест.

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    21 декабря 2024, 21:41 • Новости дня
    Песков объяснил слова Путина о «технологической дуэли» с Западом

    Tекст: Вера Басилая

    Предложение президента Владимира Путина о «технологической дуэли» с Западом касались уникальных свойств ракетной системы «Орешник» и были ответом тем, кто говорит об уязвимости этого оружия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков объяснил, что комментарий Владимира Путина о «технологической дуэли» с Западом касался уникальных характеристик новой ракетной системы «Орешник». Песков отметил, что эта система на поколение опережает все существующие виды вооружения, при этом не будучи ядерным оружием, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что слова Путина были прямым ответом на заявления западных экспертов, которые сомневаются в возможностях «Орешника».

    «Это действительно абсолютная революция в технологиях вооружения», – пояснил пресс-секретарь Кремля.

    Песков также отметил, что слова президента о «технологической дуэли» были реакцией на заявления западных экспертов об уязвимости «Орешника», таким образом, Путин предложил провести своего рода испытание, в ходе которого «Орешник» продемонстрирует свои возможности, показав, что он не уязвим, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль», выбрав объект в Киеве для испытаний комплекса «Орешник», и заявил о готовности России к такой «технологической дуэли» с западными системами ПВО в любой момент.

    Ирландский журналист Чей Боуз заявил о неспособности Североатлантического альянса противостоять «Орешнику» и России, отметив, что надежды Запада на технологическую отсталость Москвы не оправдались.

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил уверенность в том, что российские вооружения способны гарантированно обеспечить безопасность страны в гипотетической дуэли с ПРО США.

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    22 декабря 2024, 04:14 • Новости дня
    Тысячи британских солдат уволились из армии

    Более 15 тыс британских солдат покинули армию, несмотря на рост зарплат

    Tекст: Денис Тельманов

    Несмотря на рекордное повышение зарплат, британские солдаты массово увольняются из армии, что свидетельствует о глубоком кризисе в вооруженных силах страны.

    По информации издания Telegraph, британские солдаты увольняются из армии в больших количествах, несмотря на повышение заработной платы, введенное для решения кризиса в вооруженных силах. За последний год армию покинули более 15 тыс. военнослужащих, из которых почти 8 тыс. сделали это добровольно. Это происходит на фоне самого значительного за 22 года повышения зарплаты на 6%, что должно было привлечь и удержать персонал.

    В статье также сообщается, что на тысячу человек в Британии сейчас приходится всего два военнослужащих, что является историческим минимумом для страны. Проблемы вооруженных сил связаны не только с уровнем зарплат, но и с нехваткой личного состава.

    Ранее министр обороны Британии Джон Хили отметил, что вооруженные силы страны способны проводить военные операции, но не готовы к полноценным боевым действиям. В июле он подчеркнул, что армия сталкивается с серьезными вызовами, требующими немедленного решения.

    В докладе комитета обороны было указано на неподготовленность британской армии к масштабной и длительной войне из-за дефицита личного состава и сложностей с набором. Комитет предложил правительству увеличить инвестиции в армию или сократить количество задач, чтобы приоритеты могли быть расставлены правильно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обозреватель Daily Mail выразил тревогу, что Британия не сможет отразить ядерную ракету, запущенную Москвой, в отличие от Израиля, и участие Лондона в применении Украиной ракет Storm Shadow повысило угрозу. В плену в Курской области британский наемник Джеймс Андерсон продемонстрировал татуировки с языческими и религиозными символами, включая рунический компас викингов на правой ладони. Британская армия впервые применила лазерное оружие на бронеавтомобиле для уничтожения дронов.

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    22 декабря 2024, 07:20 • Новости дня
    Трамп пригрозил вернуть Панамский канал США

    Трамп заявил о возможности возврата Панамского канала в собственность США

    Трамп пригрозил вернуть Панамский канал США
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выразил недовольство условиями использования Панамского канала, предложив вернуть его США, если правила передачи не будут соблюдены.

    Как пишет Newsweek, избранный президент США Дональд Трамп выразил недовольство условиями использования Панамского канала. Он указал, что плата за проход судов через канал, взимаемая Панамой, является «смехотворной», учитывая щедрость, проявленную США при передаче канала. Трамп подчеркнул, что Панамский канал имеет жизненно важное значение для экономики и национальной безопасности Соединенных Штатов.

    Трамп также отметил, что Китай, по его мнению, не должен пользоваться Панамским каналом, так как это противоречит условиям его передачи. Он акцентировал внимание на том, что, когда президент Джимми Картер передал канал Панаме, управление им должно было осуществляться исключительно Панамой.

    «Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам полностью и без вопросов», – заявил Трамп. Он также напомнил, что канал, проложенный американцами в начале XX века, стал нейтральным в 1977 году. Это произошло после подписания договоров между США и Панамой, согласно которым Панама получила контроль над трансокеанским маршрутом, гарантируя безопасный транзит кораблей всех наций.

    Ранее Трамп предлагал Канаде и Мексике войти в состав США вместо продолжения субсидирования этих стран. Также он заявил, что Канада могла бы стать 51-м штатом США, на что правительство Канады выразило решительное намерение отстаивать свои интересы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предупредил Европейский союз о введении постоянных пошлин, если Европа не увеличит закупки нефти и газа из США для устранения дефицита в торговых отношениях. Трамп заявил, что не приглашал украинского лидера Владимира Зеленского на инаугурацию, но отметил, что тот может приехать. Также Трамп в шутливой манере назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо губернатором «великого штата Канада» на фоне споров о возможных введениях жестких тарифов на товары из Канады.

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    22 декабря 2024, 06:11 • Новости дня
    Бастрыкин поручил возбудить дело об истязании детей в Адыгее

    Председатель СК поручил расследовать систематическое насилие над детьми в Адыгее

    Бастрыкин поручил возбудить дело об истязании детей в Адыгее
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Следком начал проверку после сообщений о систематическом насилии над тремя детьми в Адыгее, двое из которых сбежали к матери.

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил адыгейским следователям возбудить уголовное дело после информации о систематическом истязании троих детей, передает РИА «Новости». По сообщениям, отец и мачеха регулярно подвергали детей насилию, включая избиения и издевательства. Согласно предварительным данным, двое старших детей смогли сбежать к своей матери, в то время как младший остается в доме отца.

    В социальных медиа распространяется информация о жителе Республики Адыгея и его супруге, которые, по имеющимся данным, систематически издеваются над детьми. «Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело», – говорится в официальном сообщении.

    Следственными органами СК России по Адыгее организована проверка по данному факту. Ход проверки находится под контролем прокуратуры республики, что подчеркивает серьезность ситуации и важность ее скорейшего разрешения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела об истязании школьника в Бурятии, который потерял сознание после насилия со стороны сверстников. В Кемеровской области следователи обвинили женщину в истязании и неисполнении родительских обязанностей по отношению к своему 12-летнему сыну. Суд в Ульяновской области постановил заключить под стражу жительницу и ее внука, подозреваемых в издевательствах над приемными детьми.

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    22 декабря 2024, 02:43 • Новости дня
    Пожар на объекте в Орловской области возник после атаки БПЛА

    В Орловской области дроны атаковали топливный объект, произошел пожар

    Tекст: Денис Тельманов

    В Орловской области в результате атаки дронов вспыхнул пожар на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь, где сейчас работают оперативные службы.

    Возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа произошло после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает ТАСС. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

    «В настоящее время Орловская область в очередной раз подвергается массированной вражеской атаке БПЛА, в результате которой снова произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь», – написал Клычков.

    На месте происшествия работают оперативные службы, которые предпринимают меры по ликвидации последствий пожара. Губернатор отметил, что пока информация о пострадавших и жертвах не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО сбили украинскую ракету вечером над Курской областью. В субботу Казань была атакована восемью беспилотниками, три из которых были нацелены на объекты ОПК и были уничтожены, остальные ударили по жилым домам, пострадавших нет. В течение получаса силы ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над Крымом, задействовав дежурные средства обороны.

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    22 декабря 2024, 05:58 • Новости дня
    ВС России поразили более 30 установок Patriot на Украине

    Российская армия уничтожила более 30 установок Patriot в ходе СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские вооруженные силы поразили в ходе специальной военной операции на Украине не менее 30 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot, включая последние удары по Киеву и Харьковской области.

    Российские вооруженные силы уничтожили на Украине более 30 пусковых установок комплекса Patriot производства США, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальные данные Минобороны России. Один из наиболее результативных ударов был нанесен 15 декабря, когда были поражены четыре пусковые установки и оборудование управления, включая радиолокационную станцию AN/MPQ-65.

    В августе также были уничтожены четыре пусковые установки и две радиолокационные станции. Ранее в июле было поражено по две установки в двух отдельных случаях. Наиболее эффективным остается удар 16 мая, когда были уничтожены пять пусковых установок и радиолокационная станция в Киеве при помощи комплекса «Кинжал».

    В начале 2024 года российские силы продолжили атаки на установки Patriot, в том числе 26 января, 22 февраля, а также в августе и октябре. В мае сообщалось о поражении дивизиона, где число пораженных машин не уточнялось, но в состав батареи входят от четырех до восьми пусковых установок и вспомогательное оборудование.

    Кроме того, 13 марта Минобороны заявило о поражении двух боевых машин в Харьковской области. О недавних ударах по позициям Patriot также шла речь в сообщении МО от 20 декабря, однако детали не были раскрыты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили радиолокационную станцию AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки ЗРК Patriot в зоне спецоперации, используя авиацию и артиллерию. Соединенные Штаты передали Украине 847 зенитных ракет Patriot MSE на сумму 3,26 млрд долларов, как следует из бюджетных отчетов Пентагона. Германия разместит в Польше американскую систему ПРО Patriot около Жешува, через который проходит транспортировка военной продукции на Украину.

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    23 декабря 2024, 06:16 • Новости дня
    Командующий дальней авиацией рассказал о «воздушных хулиганах»

    Командующий дальней авиацией сообщил о селфи иностранных летчиков на фоне российских ракетоносцев над нейтральными водами

    Tекст: Денис Тельманов

    Летчики иностранных государств, сопровождая российские стратегические ракетоносцы над нейтральными водами, иногда подходят настолько близко, что делают селфи на их фоне, сообщил генерал-майор Сергей Кувалдин.

    Генерал-майор Сергей Кувалдин, командующий дальней авиацией России, рассказал в интервью газете «Красная звезда» о ситуации с так называемыми «воздушными хулиганами». Как передает ТАСС, некоторые иностранные летчики, сопровождающие российские стратегические ракетоносцы над нейтральными водами, подходят ближе установленного расстояния и делают фотографии на их фоне. «К таким относимся очень внимательно и предельно осторожно», – отметил Кувалдин.

    Он подчеркнул, что российские летчики дальних бомбардировщиков обладают крепкими нервами и опытом общения с такими «гостями», и все их полеты сопровождаются истребителями. По его словам, взаимодействие с иностранными летчиками в воздухе чаще всего проходит корректно.

    Кувалдин заверил, что все российские экипажи выполняют полеты в нейтральных водах строго по запланированным маршрутам без нарушений государственной границы. На самолетах дальней авиации установлено современное навигационное оборудование, позволяющее выполнять полеты с высокой точностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Эт-Танф истребитель F-16 коалиции во главе с США опасно сблизился с российским Су-35. Истребитель Typhoon коалиции, возглавляемой США, опасно сблизился с российским Ан-30 в небе над провинцией Хомс. Над районом Эт-Танф истребитель-бомбардировщик F/A-18 коалиции США опасно сблизился с самолетом воздушного наблюдения Ан-30 ВКС России.

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    23 декабря 2024, 03:56 • Новости дня
    Бразильские наемники создали боевую группу на стороне Украины

    Группа бразильских наемников Expeditionaries присоединилась к украинским силам

    Tекст: Денис Тельманов

    Наемники из Бразилии сформировали группу Expeditionaries для участия в боевых действиях на стороне Киева, среди них бывшие военные и полицейские. Стало известно, что они делятся подробностями своей подготовки через соцсети.

    Бразильские наемники, воюющие на стороне Киева, создали боевую группу под названием Expeditionaries, сообщает РИА «Новости». Среди участников группы есть бывшие военные и полицейские. Один из них поделился в соцсетях, что раньше использовал автомат Калашникова, а теперь предпочитает пулемет FN Minimi Mk2.

    Другой член группы выразил сомнения в боеготовности армии Бразилии и рассказал о своем опыте службы во французском иностранном легионе. Он также опубликовал фотографии, сделанные во время подготовки во Франции, и отметил, что именно с этим подразделением отправился на Украину.

    Группа Expeditionaries сотрудничает с 2-м отрядом спецподразделения «КОРД» ГУР Украины и публикует фотографии с символикой батальона «Омега». Наемники из разных стран, включая Италию, США и Британию, создали аккаунт в соцсетях для демонстрации своих тренировок в США.

    Минобороны РФ неоднократно указывало на использование иностранных наемников киевским режимом, заявляя, что российские военные будут продолжать их уничтожать. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова и министр иностранных дел Сергей Лавров также подчеркивали роль Запада в эскалации конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Лукаша Рибейру ди Жезуса из Бразилии, подозреваемого в наемничестве и убийстве двух российских военнослужащих в Курской области. Польские наемники были уничтожены во время зачистки Курахово от ВСУ, которая проводилась российскими войсками в Донецкой Народной Республике. Российские следователи обвинили гражданку Дании Аннабель Йоргенсен в участии в нападении на Курскую область совместно с ВСУ и возбудили против нее уголовное дело о наемничестве и теракте.

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    23 декабря 2024, 04:27 • Новости дня
    Японцы обвинили американских военных в изнасилованиях девушек в Окинаве

    Японцы обвинили военных США в серии изнасилований несовершеннолетних на Окинаве

    Tекст: Денис Тельманов

    Тысячи протестующих на Окинаве, включая губернатора, потребовали извинений и компенсаций от США за изнасилование 15-летней девушки американским военным в декабре прошлого года.

    Тысячи жителей Окинавы, в том числе губернатор Дэнни Тамаки, потребовали извинений и компенсаций от американских военных, сообщает ТАСС. Протесты связаны с изнасилованием 15-летней девушки американским военным в декабре прошлого года.

    По данным следствия, 25-летний американский военнослужащий обманом заманил школьницу в свою квартиру, где ее изнасиловал. Военнослужащий был приговорен к пяти годам тюрьмы. На суде он свою вину отрицал, заявив, что девушка пришла добровольно и он считал ее совершеннолетней.

    Губернатор Тамаки заявил: «Многие жители Окинавы вынуждены в тревоге сосуществовать с американскими базами. Мы должны говорить громче и принимать более решительные меры». Местная студентка Соранэ Сакихама выразила возмущение: «Почему мы должны быть лишены нашей молодости только потому, что мы родились рядом с американскими базами?»

    В мае этого года полиция арестовала еще одного американского военного по подозрению в изнасиловании местной жительницы. В связи с инцидентом Токио направил ноту протеста послу США в Японии Раму Эмануэлю, требуя принять меры по укреплению дисциплины среди военных на Окинаве.

    На Окинаве расположена крупнейшая за пределами США база ВВС Кадена. Там же находится дивизия морской пехоты, что делает остров важной стратегической точкой для вооруженных сил США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, акция протеста против серии инцидентов сексуального насилия, совершенных американскими военнослужащими в отношении местных жительниц, прошла у базы ВВС США Кадена в префектуре Окинава сообщило японское общественное телевидение.

    После этого командование Вооруженных сил США в Японии объявило о начале перевода американских морских пехотинцев с Окинавы на Гуам, куда уже отправились первые 100 морпехов, а всего предполагается переместить более 4 тыс. военнослужащих.

    На Окинаве сейчас размещены примерно 19 тыс. морпехов, объединенных в дивизию быстрого реагирования, и план их частичного перевода на Гуам был согласован еще в 2012 году, но выполнение постоянно откладывалось.

    Для размещения морпехов на американском острове будет построена специальная база, в том числе за счет японского финансирования, причем ее сооружение полностью завершится ориентировочно к 2026 году, рядом построят дополнительные дороги и объекты инфраструктуры.

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    22 декабря 2024, 09:28 • Новости дня
    Стало известно о пополнении ВМФ атомной подлодкой «Архангельск» в декабре

    Стало известно о скором принятии подлодки «Архангельск» в состав ВМФ России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейшая атомная подводная лодка «Архангельск», представляющая модернизированный проект 885М «Ясень-М», пройдет все испытания и присоединится к Военно-морскому флоту России в конце декабря, увеличив его мощь и возможности.

    Как сообщает ТАСС, новейшая многоцелевая атомная подводная лодка К-564 «Архангельск» модернизированного проекта 885М, шифр «Ясень-М», в конце декабря войдет в состав Военно-морского флота России. Лодка была построена на северодвинском предприятии ОСК «Севмаш» и успешно прошла заводские ходовые и государственные испытания в море, что подтвердило ее готовность к сдаче флоту и подъему флага.

    Источник в судостроительной отрасли подтвердил, что «Архангельск» будет введен в строй буквально под Новый год. Подлодка была выведена из эллинга северодвинского «Севмаша» 29 ноября 2023 года для достройки на плаву.

    В настоящее время на предприятии «Севмаш» ведется строительство еще четырех подлодок проекта 885М: «Пермь», «Ульяновск», «Владивосток» и «Воронеж». Эти подлодки также должны усилить Военно-морской флот России в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судостроительное предприятие «Севмаш» сообщило о проведении испытаний атомной подводной лодки (АПЛ) «Архангельск» с опережением графика, а передача этой АПЛ Военно-Морскому Флоту России запланирована на 2025 год.

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