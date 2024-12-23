Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему такого масштаба, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние вопросы (депортацию миллионов нелегальных мигрантов), и внешние (решение украинского, ближневосточного, тайваньского и других кризисов), ударив по дееспособности администрации нового президента.2 комментария
ОАК передала российским войскам новые Су-34 и Су-57
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в Ростех, передала российским войскам истребитель Су-57 и бомбардировщик Су-34, отличающийся высокими тактико-техническими характеристиками.
Эти самолеты пополнят авиационный парк войск и будут использоваться для выполнения различных задач. Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов, слова которого приводят в Telegram-канале компании, подчеркнул важность Су-34 для летчиков благодаря его высоким тактико-техническим и боевым характеристикам. По его словам, истребитель Су-57, прозванный «королем неба», является самой совершенной машиной в линейке оперативно-тактических самолетов.
Глава ОАК Вадим Бадеха отметил, что Су-57 и Су-34 решают важнейшие задачи, демонстрируя свои маневренные и боевые качества. Он также отметил, что сотрудники ОАК продолжают интенсивно работать над выполнением гособоронзаказа, а компания гарантирует повышение заработной платы и развитие социальных программ.
Су-57 – российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Он обладает рядом уникальных характеристик, включая сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение и радиопоглощающее покрытие, реализующее технологию «стелс». Интеллектуальные системы Су-57 позволяют ему частично брать на себя функции летчика, включая пилотирование и подготовку к применению оружия.
В ноябре ОАК передала ВКС России партию новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые уже доказали эффективность в реальных боевых условиях.