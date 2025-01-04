Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.3 комментария
В США признали российский Су-57 лучшим по боевой испытанности
MWM: Су-57 подтвердил превосходство среди истребителей пятого поколения
Российский истребитель Су-57, участвующий в операциях на Украине с 2022 года, признан наиболее боеспособным среди самолетов пятого поколения, сообщил американский журнал Military Watch Magazine.
Американский журнал Military Watch Magazine отметил, что с начала 2022 года Су-57 участвует в высокоинтенсивных операциях на Украине, что делает его лидером среди истребителей пятого поколения по испытанности, передает Ura.Ru.
Издание также назвало потенциальных покупателей Су-57. Среди них – Алжир, Индия, Вьетнам и Северная Корея. Известно, что российский истребитель демонстрирует высокую эффективность в условиях плотного.
Ранее журнал Military Watch Magazine отмечал, что российские истребители пятого поколения Су-57 задействованы на Украине в районах с высокой концентрацией ПВО благодаря своим малозаметным свойствам.
Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов подтвердил, что Су-57 показал высокий уровень эффективности в условиях противодействия западным системам ПВО, включая комплексы Patriot.
Также сообщалось, что Ростех передал армии России новые партии истребителей Су-57 и Су-35С, которые прошли заводские испытания и совершили перелет на аэродром базирования.