Чемезов заявил об эффективности Су-57 в условиях работы ЗРК Patriot

Чемезов: Су-57 подтвердил эффективность против Patriot, NASAMS и IRIS-T в боевых условиях

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российский истребитель пятого поколения Су-57 стал единственным в мире, кто доказал свою эффективность в условиях противодействия американским системам ПВО, таким как Patriot, сообщает ТАСС.

В преддверии авиасалона Airshow China в Чжухае Чемезов отметил, что самолет успешно выполняет боевые задачи, используя современные средства поражения, включая малозаметные крылатые ракеты Х-69. Производство истребителя осуществляется при широкой кооперации предприятий Ростеха.

На Airshow China будет представлена экспортная версия Су-57, известная как Су-57Э. Истребитель станет «звездой» российской экспозиции, благодаря своей способности применять управляемые высокоточные средства поражения и малой заметности для средств обнаружения. Во время летной программы на авиасалоне в Чжухае Су-57 покажет фигуры высшего пилотажа, что станет его первым выступлением за рубежом.

На авиасалоне также будет представлено множество других российских новинок, включая разведывательно-ударный вертолет Ка-52Э, оснащенный системой радиоэлектронной защиты и устройствами снижения заметности. Кроме того, посетители смогут ознакомиться с самолетом-заправщиком Ил-78МК-90А, который может преобразовываться в военно-транспортный самолет, а также с решениями для Воздушно-десантных войск и комплексами ПВО.

Представители «Рособоронэкспорта» планируют впервые показать новые управляемые ракеты и авиационные бомбы для самолетов пятого поколения, а также противокорабельную и модульную управляемую ракету для вертолета Ка-52. В сегменте ПВО будет представлена зенитная ракетная система С-350Е «Витязь». По словам главы «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, участие России в этом авиасалоне способствует укреплению дружбы с Китаем и вызовет большой интерес среди гостей и участников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех показал уникальные кадры производства Су-57, а также передал армии новую партию самолетов Су-57 и Су-35С.