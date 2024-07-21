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    Париж вступает в Олимпиаду чистками и скандалами
    Борис Джонсон: Трамп добьется победы Украины
    Белоруссия предложила Германии решение по приговоренному к расстрелу наемнику
    «Искандеры» одним ударом уничтожили до 240 украинских военных в ДНР
    Российский офицер сообщил о случаях расстрела ВСУ жителей Красногоровки
    Байден и фон дер Ляйен обсудили меры по «призыву России к ответу»
    Польша призвала просветить молодых американцев насчет России
    Истребители ВКС России перехватили два американских B-52 над Баренцевым морем
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как происходящее в США отразится на майданной Украине

    А если президентом станет Трамп? Для ЗЕ-команды это очень плохая новость. Из-за Зеленского против Трампа в 2019 году начали процедуру импичмента. А серый кардинал Андрей Ермак отказался помочь команде Трампа «утопить» семейство Байденов по делу компании Burisma.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Шестидневная рабочая неделя в Европе – уже реальность

    От былого благодушия паразитического капитализма Запада не осталось и следа. Первой пала зелёная энергетика. На очереди – любимая идея сокращенного рабочего времени. Что дальше?

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов У глобального сбоя Windows есть политическое измерение

    Главный публичный враг Китая и России в американском хайтеке. Инициатор и драйвер всех главных процессов против «влияния Китая и России» в киберпространстве. Наш бывший соотечественник. Сегодня он показал, как выглядит трансформация политического, медийного и силового влияния в деньги и технологии и обратно.

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    21 июля 2024, 13:55 • Новости дня

    Ростех показал уникальные кадры производства Су-57

    Ростех показал уникальные кадры производства Су-57

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-служба Ростеха показала процесс сборки Су-35С и Су-57 в цехе Комсомольского-на-Амуре авиазавода имени Гагарина, входящего в ОАК.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина в этом году отмечает 90-летний юбилей. Там добавили, что завод прошел путь от небольшой строительной площадки в тайге до крупнейшего предприятия военной авиационной техники в России, при этом за годы работы 13 тыс. самолетов вышли с линий сборки завода.

    «Комсомольские самолеты крайне востребованы сегодня в боевых условиях, они вносят важный вклад в обороноспособность страны», – подчеркнули в ОАК.

    Ранее Комсомольский-на-Амуре авиазавод передал Минобороны партию истребителей Су-35С.

    20 июля 2024, 16:50 • Новости дня
    В Киеве разгорелся скандал между таксистом и пассажиркой из-за Крыма

    В Киеве разгорелся скандал между таксистом и пассажиркой из-за принадлежности Крыма

    В Киеве разгорелся скандал между таксистом и пассажиркой из-за Крыма
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Жительницу Киева возмутил таксист, который заявил, что Крым никогда не был украинским, она отказалась с ним ехать и пожаловалась в сервис-агрегатор, пишут украинские СМИ.

    Женщина попросила водителя выключить русский шансон, а он ей в ответ на украинском языке заявил, что Украине Крым «просто дали», он никогда не был украинским.

    «Все понятно, я выхожу. Я не поеду с тем, кто не знает, чей Крым», – приводит RT слова пассажирки.

    В итоге она пожаловалась на «пророссийского таксиста» в сервис-агрегатор, где «уже разбираются в ситуации».

    Ранее жительницы Киева потребовали от водителя такси перейти на украинский язык и устроили скандал после его отказа.

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    20 июля 2024, 16:16 • Новости дня
    Белоруссия предложила Германии решение по приговоренному к расстрелу наемнику
    Белоруссия предложила Германии решение по приговоренному к расстрелу наемнику
    @ Наталия Федосенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Белоруссия предложила конкретные решения по развитию ситуации с приговоренным к смертной казни гражданином Германии, ведутся консультации по линии министерств иностранных дел, сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

    По его словам, конкретные решения по вариантам развития ситуации с приговоренным к смертной казни немецким наемником были предложены по просьбе МИД ФРГ, передает ТАСС.

    Глаз отметил, что Белоруссии «понятна забота о нем германской стороны», потому что преступник является гражданином ФРГ, ему обеспечен консульский доступ, передает РИА «Новости».

    Ранее белорусский суд приговорил к смертной казни через расстрел 30-летнего гражданина Германии Рико Кригера, воевавшего на стороне Украины против России.

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    20 июля 2024, 16:05 • Новости дня
    Швейцарский военный аналитик назвал причину пересмотра Западом итогов ВОВ

    Военный аналитик Боссхард: Запад фальсифицирует историю, чтобы развязать новую войну

    Швейцарский военный аналитик назвал причину пересмотра Западом итогов ВОВ
    @ Александр Устинов/РИА Новости

    Запад целенаправленно фальсифицируют историю, чтобы приуменьшить вклад СССР в победу над нацизмом и обесценить его роль, а также развязать новую войну против России, заявил военный аналитик, подполковник Швейцарской армии в отставке Ральф Боссхард.

    В своей статье для «Донецкого агентства новостей» он привел примеры попыток обелить немецких военных и приукрасить их роль в войне.

    По его словам, немецкие генералы, нанятые США после войны, писали историю, выставляя вермахт героями, а советских солдат – «недочеловеками».

    «Теория о том, что нацисты «боролись с большевизмом» за Западную Европу, уже не за горами. Один молодой человек пытался объяснить мне эту теорию много лет назад в книжном магазине в центре Киева, а также хотел использовать эту возможность, чтобы продать мне портрет Адольфа Гитлера», – пишет Босхард.

    Он также рассказал, что в Швейцарии принял участие в дискуссионном мероприятии, посвященном Второй мировой войне, на котором со вступительным докладом выступил белорусский коллега. Ему была интересна реакция, присутствовавших журналистов, историков и преподавателей для которых, информация о страданиях белорусов в 1941–1945 годах была для них новой.

    «Они не знали ни о трагедиях Озаричей и Хатыни, ни об операции «Багратион». Они едва ли знали о бесчисленных преступлениях, совершенных немецким вермахтом – не только СС и гестапо», – пишет аналитик, отмечая, что ему ясны причины такой ситуации.

    По его словам, стратегия Запада по обелению нацизма и очернению России преследует несколько целей. Он считает, что таким образом США хотят оправдать новую войну против России, представить ее как агрессора, а себя – как защитников «цивилизованного мира».

    «Но дело идет даже дальше: вообще русских стремятся демонизировать как народ, отрицать, что они культурная нация, и изображать их не как людей, а как агрессивных монстров, которым надо не дать напасть на «цивилизованный Запад», – отметил швейцарский аналитик.

    Также, по его словам, Запад хочет разделить и ослабить постсоветские страны, уничтожить память о Великой Отечественной войне, которая является важным фактором национальной идентичности России и других стран, поэтому ее стремятся ослабить.

    Историк подчеркнул, что фальсификация истории – это опасная игра, которая может привести к новым трагедиям.

    «Германия вела войну на чужой территории в течение пяти лет, с осени 1939 по осень 1944 года. США и западноевропейские колониальные державы вели войны на чужих континентах в течение 45 лет после окончания войны. А с 1991 года НАТО, которое на самом деле создано было как инструмент самообороны, ведет войны за пределами территории своего альянса. Эти народы не знают, что означает война в их собственной стране, и поэтому легкомысленно относятся к войне. Пересмотр истории – это подготовка к войне, и мы должны оказать решительное сопротивление, пока не стало слишком поздно»», – призвал Босхард.

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    20 июля 2024, 21:15 • Новости дня
    Байден и фон дер Ляйен обсудили меры по «призыву России к ответу»
    Байден и фон дер Ляйен обсудили меры по «призыву России к ответу»
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден обсудил по телефону с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен помощь Украине и усилия по призыву России к ответу, сообщили в Белом доме.

    Байден поздравил фон дер Ляйен с переизбранием на пост главы ЕК, оба подтвердили приверженность по совместному решению крупнейших мировых проблем, а также обсудили поддержку Украины и меры по противостоянию России, передает ТАСС.

    Ранее фон дер Ляйен была избрана на пост председателя Еврокомиссии на второй срок.

    Она пообещала превратить ЕС в оборонный союз.

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    20 июля 2024, 20:36 • Новости дня
    В Британии заявили о приближении финальной битвы за Донбасс

    Меркурис: В Донбассе скоро произойдет последняя кульминационная битва

    В Британии заявили о приближении финальной битвы за Донбасс
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Финальная битва за Донбасс может произойти через три или четыре месяца после того, как будут взяты под контроль России большая часть населенных пунктов, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

    По его словам, основные украинские укрепленные позиции начинают разрушаться, сопротивление ВСУ снижается, после этого, когда будет взято больше деревень, в Донбассе начнется последняя кульминационная битва, передает РИА «Новости».

    Меркурис также заявил, что оборона ВСУ крайне дезорганизована, украинские солдаты утратили способность сдерживать натиск российских войск в какой-либо степени.

    «Так что, куда бы вы ни посмотрели, везде на фронте ситуация снова очень плохая», – подчеркнул эксперт.

    Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что контрнаступление ВСУ закончится провалом.

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    20 июля 2024, 15:54 • Новости дня
    Мэр Краснодара разрешил приковать себя наручниками к столбу

    Мэр Краснодара Наумов разрешил приковать себя к столбу из-за отсутствия света

    Мэр Краснодара разрешил приковать себя наручниками к столбу
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Мэр Краснодара Евгений Наумов предложил протестующим из-за отключения электричества жителям приковать его к столбу.

    В Telegram-канале «Краснодар и край» указано, что мэр приехал к людям, которые в знак протеста перекрыли дорогу, и заявил, что не уедет, пока не включат свет.

    Кроме того, он разрешил приковать себя наручниками к столбу.

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    21 июля 2024, 07:39 • Новости дня
    Подпольщик сообщил о возросшей активности на украинских аэродромах

    Tекст: Максим Попов

    На каждом украинском аэродроме обычно базируется один или два самолета, сообщил представитель подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, в последнее время Украина начала использовать ранее не задействованные аэродромы, в том числе гражданские, передает ТАСС.

    Лебедев отметил, что на некоторых аэродромах можно увидеть и услышать реактивные двигатели взлетающих самолетов. Однако пока в основном это небольшие одномоторные машины, которые, вероятно, используются для обучения пилотов, сказал он.

    Напомним, до этого Лебедев отметил, что потери ВСУ в Крынках Херсонской области превысили пять тысяч человек.

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    20 июля 2024, 18:03 • Новости дня
    Посол Антонов: Заявления США о приговоре Гершковичу не выдерживают критики

    Tекст: Вера Басилая

    Американский журналист Эван Гершкович осужден в России не за журналистику, его шпионская деятельность доказана, заявления властей США не выдерживают критики, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    «Эван Гершкович осужден не за журналистику, а [за] шпионскую деятельность. Его вина доказана в ходе судебного процесса. Заявления же о том, что, дескать, Россия подрывает свободу слова и устроила «охоту» за американцами, не выдерживают критики», – цитирует ТАСС Антонова.

    Посол напомнил, что Вашингтон сплошь и рядом проявляет двойные стандарты в отношении так называемой свободы слова, приведя в пример многолетние гонения на Джулиана Ассанжа, а также Или трагическую гибель в украинской тюрьме американского журналиста Гонсало Лиры.

    Антонов указал, что по версии США, «борцами за свободу» объявляются только те, кто занимается подрывной деятельностью против неугодных для США стран.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что намерен добиться освобождения своего соотечественника и журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича.

    В пятницу журналист Гершкович был признан виновным в шпионаже и приговорен к 16 годам заключения. Генпрокуратура России пояснила, что американец по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о работе Уралвагонзавода, что доказано.

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    20 июля 2024, 15:38 • Новости дня
    В Киргизии попросили Канделаки «не вносить разлад» в отношения с Россией
    В Киргизии попросили Канделаки «не вносить разлад» в отношения с Россией
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Заявления некоторых публичных личностей, способные вызвать напряженность в отношениях между Киргизией и Россией, недопустимы и противоречат духу взаимопонимания и уважения, который существует между двумя государствами, заявил Дайырбек Орунбеков, руководитель пресс-службы президента Киргизии, комментируя обвинения телеведущей Тины Канделаки в адрес властей республики в русофобии.

    Канделаки опубликовала пост в своем Telegram-канале, в котором осудила снос в Киргизии памятника архитектуры – музея Панфиловской дивизии, передает РБК.

    Она заявила, что «у аварийного здания был шанс на спасение, но его отобрали, плюнув в лицо защитникам».  

    «Мы уже наблюдали подобное на Украине, в Казахстане, Армении, и теперь это происходит в Киргизии... <…> Все начинается вот так – со старого музея», – добавила телеведущая.

    В ответ Орунбеков подчеркнул, что решение о сносе музея было принято на основе тщательного анализа состояния здания, подтвержденного соответствующим техническим заключением. Этот документ фиксирует неудовлетворительное состояние сооружения, наличие следов пожара, протечек и трещин, а также несоответствие сейсмическим нормам.

    «Эксплуатация здания представляла угрозу безопасности и жизни людей, а реставрация была невозможна», — заявил он.

    Орунбеков также отметил, что Киргизия является суверенным и многонациональным государством, где русский язык имеет официальный статус, а решения властей принимаются в интересах народа.

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    21 июля 2024, 10:43 • Новости дня
    «Искандеры» одним ударом уничтожили до 240 украинских военных в ДНР

    Удар «Искандерами» по воинским эшелонам ВСУ в ДНР уничтожил до 240 украинских военных

    «Искандеры» одним ударом уничтожили до 240 украинских военных в ДНР
    @ Bulkin Sergey/news.ru/GLobal Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесли удар по двум воинским эшелонам с личным составом и техникой ВСУ в районе города Барвенково в ДНР, сообщило Минобороны России.

    В результате удара уничтожено до 240 украинских боевиков и свыше 60 единиц военной техники, в том числе западного производства, указало ведомство, передает РИА «Новости».

    Ранее в результате удара «Искандеров» по ж/д эшелону 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ было уничтожено до 120 украинских военнослужащих и до 20 единиц техники.

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    20 июля 2024, 18:48 • Новости дня
    Бастрыкин поручил проверить слова украинского националиста об «убийстве русских»

    Бастрыкин поручил проверить данные об украинце, призывавшего убивать русских

    Бастрыкин поручил проверить слова украинского националиста об «убийстве русских»
    @ Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с призывами украинского националиста Назара Приходько убивать российских граждан, сообщили в Следственном комитете России.

    Поручение организовать проверку в связи с высказываниями украинского националиста Приходько, сведения о них были опубликованы в СМИ и социальных медиа, после чего будет дана правовая оценка опубликованным публикациям, следует из сообщения в Telegram-канале ведомства.

    Ранее Бастрыкин дал поручение проверить высказывания актрисы и иноагента Яны Трояновой с призывами убивать русских.

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    20 июля 2024, 20:20 • Новости дня
    Экс-разведчик США спрогнозировал итог контрнаступления ВСУ

    Экс-разведчик США Риттер спрогнозировал безуспешное контрнаступление ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ будут продолжать безуспешные попытки контрнаступления до последнего украинца, поставки истребителей F-16 только ускорят поражение украинских войск, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

    По его словам, украинцы будут атаковать до гибели последнего профессионального солдата, Киев будет использовать любые ресурсы, которых недостаточно, передает РИА «Новости».

    Риттер призвал прекратить говорить об  F-16. «Их уничтожат, у них нет шансов. У них нет хороших пилотов и у них нет аэродромов, они не могут поддерживать эти самолеты. Это мечта», – заявил разведчик.

    Он считает, что поставки истребителей только ускорят поражение ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему итоги саммита НАТО срывают «контрнаступ» ВСУ.

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    21 июля 2024, 12:14 • Новости дня
    Борис Джонсон: Трамп добьется победы Украины
    Борис Джонсон: Трамп добьется победы Украины
    @ IMAGO/Roberto Casimiro/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дональд Трамп в случае победы на выборах президента США сможет добиться усиления киевского режима до такой степени, что России придется вывести войска в том числе из новых регионов, заявил бывший британский премьер Борис Джонсон.

    Трамп, по словам британского политика, может в случае переизбрания главой американского государства окончить конфликт на украинской территории на выгодных для Запада и киевских властей условиях, заявил Джонсон в статье для Mail Online.

    Для этого будущему главе Белого дома нужно в качестве первого шага снять бюрократические препоны и задержки в помощи Украине и дать украинцам разрешения, которые им требуются для достижения своих целей.

    В таком случае российские войска будут вынуждены отойти до границ минимум 2022 года, и в этот момент Трамп сможет сделать предложение. По мнению Джонсона, президенту России Владимиру Путину во избежание будущих конфликтов «придется признать Украину свободной страной, способной выбирать свою судьбу в ЕС и НАТО».

    Москва же взамен сможет объявить о том, что спецоперация увенчалась успехом, и о том, что Украина денацифицирована, а для русскоязычных на Украине могут предусмотреть меры защиты.

    Также при Трампе возможно возвращение сближения с Россией, когда она была «уважаемым партнером G8 и НАТО», но добиться этого получится только с помощью силы. Вашингтону придется показать, что «Советскую империю нельзя возродить силой», отметил Джонсон.

    Экс-премьер Британии добавил, что если бы Трампа переизбрали на второй срок раньше, то Россия бы «не вторглась на Украину». Также победа Украины может привести к улучшению отношений с Россией, заключил политик.

    В ноябре 2023 года лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что военные действия на Украине могли завершить еще весной 2022 года, но их продолжили после призыва Джонсона ничего не подписывать с Москвой.

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    20 июля 2024, 19:50 • Новости дня
    Порт йеменской Ходейды атаковали 12 самолетов ВВС Израиля

    Al Hadath: Порт йеменской Ходейды атаковали 12 самолетов ВВС Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    В налете на порт йеменского города Ходейда были задействованы не менее 12 самолетов ВВС Израиля, в том числе истребители американского производства F-35, сообщил телеканал Al Hadath.

    Представитель министерства здравоохранения подтвердил, что в результате атаки  Израиля имеются убитые и раненые, передает ТАСС.

    В армии Израиля заявили, что удары по военным объектам хуситов были нанесены в ответ на сотни атак хуситов, совершенных против Израиля в последние месяцы.

    Ранее сообщалось, что несколько нефтяных объектов, расположенных в порту йеменского города Ходейда, подверглись удару с воздуха, есть погибшие и раненые.

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    21 июля 2024, 04:28 • Новости дня
    Обвиняемый в подрыве грузового состава в Рязанской области ожидал от СБУ 15 тыс. долларов

    Tекст: Максим Попов

    Обвиняемый в подрыве грузового состава в Рязанской области в 2023 году Руслан Сидики признал свою вину и заявил, что за совершенное преступление должен был получить от украинских спецслужб 15 тыс. долларов, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Отмечается, что Сидики связался с украинскими спецслужбами по своей инициативе в одном из мессенджеров, запрещенных в России, и был завербован. За совершенный подрыв он должен был получить обещанные деньги, но этого не произошло, передает ТАСС.

    Сидики был задержан российскими силовиками в прошлом году в своей квартире в Рязани. Он ждал от СБУ схему радиодетонатора, который должен был самоуничтожиться на расстоянии одного километра от места подрыва самодельного взрывного устройства. Он обвиняется в совершении теракта, повлекшего причинение тяжкого имущественного ущерба. До задержания он проживал в Рязанской области и работал сантехником-электриком в одном из торговых центров.

    По данным Следственного комитета, 11 ноября 2023 года в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м километре пути между станциями Рыбное и Блокпост 204-й километр в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Были повреждены 15 вагонов.


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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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