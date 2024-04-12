Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опасный потенциал тут имеется.15 комментариев
Комсомольский-на-Амуре авиазавод передал Минобороны партию истребителей Су-35С
Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина (входит в госкорпорацию «Ростех») изготовил и передал Минобороны России первую в этом году партию многофункциональных истребителей Су-35С.
Как сообщает пресс-служба «Ростеха», самолеты прошли все необходимые испытания и совершили перелет к месту несения службы.
«Перед нашими авиастроителями стоит задача обеспечить ритмичность производства и поставок новых самолетов, востребованных Минобороны России», – отметил первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков, передает ТАСС.
Су-35С – российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения «4++». Он предназначен для завоевания господства в воздухе, поражения наземных и надводных целей, а также объектов инфраструктуры противника.
Ранее сообщалось, что бомбардировщики Су-34 под прикрытием истребителей Су-35 уничтожили бомбами пункт ВСУ на купянском направлении.
Удары были нанесены бомбами с универсальными модулями планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары не входя в зону поражения ПВО противника.