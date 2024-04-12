Комсомольский-на-Амуре авиазавод передал Минобороны партию истребителей Су-35С

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает пресс-служба «Ростеха», самолеты прошли все необходимые испытания и совершили перелет к месту несения службы.

«Перед нашими авиастроителями стоит задача обеспечить ритмичность производства и поставок новых самолетов, востребованных Минобороны России», – отметил первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков, передает ТАСС.

Су-35С – российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения «4++». Он предназначен для завоевания господства в воздухе, поражения наземных и надводных целей, а также объектов инфраструктуры противника.

Ранее сообщалось, что бомбардировщики Су-34 под прикрытием истребителей Су-35 уничтожили бомбами пункт ВСУ на купянском направлении.

Удары были нанесены бомбами с универсальными модулями планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары не входя в зону поражения ПВО противника.