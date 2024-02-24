Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.3 комментария
Су-34 и Су-35 уничтожили командный пункт ВСУ на купянском направлении
Бомбардировщики Су-34 под прикрытием истребителей Су-35 уничтожили бомбами пункт ВСУ на купянском направлении
Звено бомбардировщиков Су-34 под прикрытием истребителей Су-35 нанесли удар по командному пункту украинских Вооруженных сил на купянском направлении, сообщает Минобороны России.
Отмечается, что удары были нанесены бомбами с универсальными модулями планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары не входя в зону поражения ПВО противника, передает ТАСС.
После выполнения боевого задания вся группа успешно вернулась на аэродром базирования, по данным разведки, цель была успешно поражена, добавили в Минобороны.