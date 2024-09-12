«Несокрушимая свобода» положила конец романтическому глобализму с надеждой на единые правила, уважение к правам человека и малых стран, «невиданную личную свободу» и «свободу информации». Свобода проиграла «безопасности», а безопасность трансформировалась в контроль и принуждение.3 комментария
Ростех передал армии новую партию Су-57 и Су-35С
Входящая в Ростех ОАК отправила ВКС России новые Су-57 и Су-35С, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Ростеха, самолеты прошли полный цикл испытаний и были протестированы в различных рабочих режимах летчиками Минобороны, они были приняты техсоставом.
Там добавили, что следующие партии уже в производстве, они находятся в разной степени готовности.
Для расширения серийного производства Су-57 началось возведение дополнительного здания, где будет проходить отработка систем самолетов пятого поколения. Также завершены строительно-монтажные работы на новых объектах летно-испытательной станции.
Ранее Ростех показал уникальные кадры производства Су-57.