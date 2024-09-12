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    «Несокрушимая свобода» положила конец романтическому глобализму с надеждой на единые правила, уважение к правам человека и малых стран, «невиданную личную свободу» и «свободу информации». Свобода проиграла «безопасности», а безопасность трансформировалась в контроль и принуждение.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Империя – это веротерпимость

    Консервативные христианские силы на Западе, недовольные всей радужной повесткой – это если не союзники, то люди, с которыми можно и нужно работать. В этом отношении поддерживать хорошие отношения с западными исповеданиями, католиками, лютеранами, протестантами – в интересах России.

    8 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Щадя свои чувства, мы отделяем себя от правды

    Что испытывают те, кто бежал из зоны обстрелов, кто жил годами в аду, кто лишился дома и близких? Что испытывают парни, которые каждый день смотрят в глаза смерти? Что испытывают матери и жены, узнавшие, что их родных больше нет в живых?

    33 комментария
    12 сентября 2024, 08:15 • Новости дня

    Ростех передал армии новую партию Су-57 и Су-35С

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Входящая в Ростех ОАК отправила ВКС России новые Су-57 и Су-35С, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Ростеха, самолеты прошли полный цикл испытаний и были протестированы в различных рабочих режимах летчиками Минобороны, они были приняты техсоставом.

    Там добавили, что следующие партии уже в производстве, они находятся в разной степени готовности.

    Для расширения серийного производства Су-57 началось возведение дополнительного здания, где будет проходить отработка систем самолетов пятого поколения. Также завершены строительно-монтажные работы на новых объектах летно-испытательной станции.

    Ранее Ростех показал уникальные кадры производства Су-57.

    9 сентября 2024, 19:28 • Новости дня
    ВС России выбили украинские войска из Красногоровки
    ВС России выбили украинские войска из Красногоровки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска оставили свои позиции в Красногоровке. Об этом сообщили силовые структуры ДНР.

    «Оставшаяся группировка противника в Красногоровке сбежала с оставшихся позиций. ВСУ в городе нет», – передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    Ранее сообщалось, что украинские подразделения могли попасть в окружение на Покровском направлении.


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    9 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Названа причина смерти Героя России Игоря Родобольского

    Tекст: Денис Тельманов

    Полковник в отставке Игорь Родобольский, ставший обладателем наибольшего числа военных наград, скончался из-за тяжелой болезни. Об этом сообщили родственники офицера.

    «Он долгое время тяжело болел», – приводит слова родных Родобольского «Российская газета». По данным издания, у Родобольского были проблемы с сердцем, а недавно он перенес пневмонию.

    Игорь Родобольский – участник войны в Афганистане и обеих чеченских кампаний. Он считается обладателем наибольшего числа боевых наград в истории российской армии, в том числе Звезды Героя России.

    Ранее сообщалось, что летчик-снайпер Игорь Родобольский умер в возрасте 64 лет в Екатеринбурге.

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    11 сентября 2024, 20:56 • Видео
    Камала Харрис наконец-то себя показала

    Первые и, вероятно, последние дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис не завершились так, как рассчитывали сторонники Трампа – полным разгромом «глупой Камалы». Итог более чем неожиданный: несмотря на колоссальную разницу между ними, Харрис, как оказалось, во многом похожа на Трампа – у них одинаковые недостатки.

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    11 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Захарова: За ударом по Раменскому стоят США и Британия

    Представитель МИД Мария Захарова обвинила США и Великобританию в причастности к атаке на Раменское

    Tекст: Денис Тельманов

    США и Великобритания стоят за атакой на Раменское, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Мы прекрасно понимаем, что киевский режим – это всего лишь инструмент, что за ним, его руками водят, безусловно, Вашингтон и Лондон», – сказала она, передает ТАСС.

    Напомним, в ночь на вторник беспилотник атаковал городской округ Раменское в Подмосковье.

    В результате атаки пострадали несколько человек. 25-летнего мужчину с черепно-мозговой травмой доставили вертолетом в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Еще четверо пострадавших были госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения.

    Всего в ночь на вторник над Московской областью было сбито 20 беспилотников.

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    10 сентября 2024, 20:48 • Новости дня
    Адвокат: Арестованный экс-военком из Москвы подписал контракт о службе на СВО
    Адвокат: Арестованный экс-военком из Москвы подписал контракт о службе на СВО
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший военком Преображенского района Москвы Сергей Тригилев, арестованный по статье о получении взятки, подписал контракт с Минобороны РФ о прохождении службы в зоне специальной военной операции.

    «Тригилев... обратился с заявлением на имя министра обороны и председателя следственного комитета о заключении контракта. На сегодняшний день все подготовительные мероприятия с разрешения следователя проведены, он прошел медкомиссию, собеседование», – сказал адвокат Тригилева Дмитрий Чуков, передает РИА «Новости».

    По словам защиты, Минобороны подпишет контракт при условии приостановления производства по делу следователем. «Это не попытка избежать уголовного наказания, а попытка быть полезным для страны в такое трудное время, потому что Сергей Анатольевич – профессиональный военный», – добавил адвокат.

    Сегодня Замоскворецкий райсуд продлил Тригилеву арест до декабря. Следствие мотивировало ходатайство о продлении меры пресечения необходимостью проведения ряда следственных действий.

    Экс-военком обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Такое же обвинение предъявлено начальнику отделения этого же военкомата Игорю Титовцу. 5 июля они были заключены под стражу на два месяца. Позже суд продлил им арест до 13 сентября.

    Ранее сообщалось, что Тригилев, будучи в должности военного комиссара Преображенского района Москвы, наградил орденом Мужества бойца, спасшего командира танка «Алеша».

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    9 сентября 2024, 18:39 • Новости дня
    В Румынии нашли обломки дрона у границы с Украиной

    Tекст: Денис Тельманов

    Минобороны Румынии сообщило об обнаружении обломков дрона якобы российского происхождения вблизи границы с Украиной. Обломки были найдены в окрестностях населенного пункта Периправа в уезде Тулча.

    «Обломки дрона российского происхождения будут подвергнуты экспертизе в соответствии с установленными законодательными процедурами», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости»

    Ранее румынские СМИ сообщали, что в ответ на сигналы о возможном нарушении воздушного пространства страны Румыния подняла в воздух истребители F16.

    В настоящее время продолжаются дополнительные поисковые операции в других возможных зонах падения обломков, в том числе в районе населенного пункта Караорман. По данным Минобороны, обломки упали в заболоченных районах, за пределами населенных пунктов, и элементы инфраструктуры не пострадали.

    Ранее сообщалось, что США объявили в Румынии набор военных летчиков для обучения пилотов ВСУ.

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    10 сентября 2024, 16:46 • Новости дня
    Минобороны опубликовало видео пусков «Калибра» с «Адмирала Головко»
    Минобороны опубликовало видео пусков «Калибра» с «Адмирала Головко»
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На учениях «Океан-2024» во вторник фрегат «Адмирал Головко» провел пуск ракеты «Калибр», сообщило Министерство обороны России.

    Моряки Тихоокеанского флота запустили крылатые ракеты «Оникс» и «Уран» с береговых комплексов «Бастион» и «Бал», моряки Северного флота – ракету «Калибр» с фрегата «Адмирал Головко», сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Министерство опубликовало видеозаписи пусков ракет с комплексов и с корабля.

    Во вторник начались о учения «Океан-2024», президент Владимир Путин принял участие в них с помощью видеосвязи.

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    10 сентября 2024, 16:02 • Новости дня
    Путин: США наращивают военное присутствие у границ России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США желают нанести России стратегическое поражение, для чего наращивают военное присутствие у ее границ, заявил президент Владимир Путин, принимая по видеосвязи участие в начале активной фазы учений «Океан-2024».

    «Мы видим, что Соединенные Штаты Америки пытаются любой ценой сохранять свое глобальное военно-политическое доминирование. С этой целью, используя Украину, стремятся нанести стратегическое поражение нашей стране. Под предлогом противодействия якобы существующей российской угрозе и сдерживания Китайской Народной Республики США и их сателлиты наращивают военное присутствие вблизи западных рубежей России, в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее во вторник Путин в формате видеосвязи принял участие в командно-штабных учениях «Океан-2024».

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    10 сентября 2024, 16:25 • Новости дня
    Путин: Россия впервые за 30 лет проводит такие масштабные учения, как «Океан-2024»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские вооруженные силы впервые за три десятилетия проводят столь масштабные командно-штабные учения, как «Океан-2024». Такую оценку дал президент Владимир Путин, принимая по видеосвязи участие в начале активной фазы маневров.

    «Начинается активная фаза, в ходе которой будут отработаны самые сложные, максимально приближенные к боевым задачи. Отмечу, что за последние три десятилетия мы впервые проводим столь масштабные учения на море», – передает ТАСС слова российского лидера.

    По словам президента, учения одновременно пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного и Каспийского и Балтийского морей, в них примут участие не только корабли ВМФ, но и дальняя, и военно-транспортная авиация.

    Ранее Минобороны анонсировало масштабные учения «Океан-2024», целью учений ведомство назвало защиту Арктического побережья России.

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    10 сентября 2024, 20:57 • Новости дня
    Гладков опроверг взятие Журавлевки в Белгородской области силами ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Село Журавлевка Белгородского района не находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Он призвал жителей региона не верить непроверенным новостям из «странных источников». «Журавлевка и год, и два назад как была, так и остается и останется навсегда российской территорией. В ней нет врага, она остается под нашим контролем», – сказал Гладков, передает ТАСС. Глава региона отметил, что всех жителей из села ранее отселили.

    Напомним, что в СМИ и соцсетях появились сообщения о захвате ВСУ части территории Белгородской области, в том числе села Журавлевка.

    Ранее Гладков сообщил, что ВСУ выпустили по Белгородской области более 50 снарядов за сутки. Среди пострадавших населеных пунктов Октябрьский, Журавлевка, Красный Хутор, Петровка, Щетиновка и Ясные Зори.

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    10 сентября 2024, 14:28 • Новости дня
    Российский военный рассказал о «дружественном огне» ВСУ в Курской области

    Российский военный: Подразделения ВСУ обстреливают друг друга в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отряды ВСУ неоднократно обстреливали друг друга в Курской области, рассказал командир одного из подразделений 14-го армейского корпуса, действующего в составе российской группировки «Север», с позывным «Лазарь».

    По его словам, были такие моменты, когда противник не знал, где находятся ВС России, заезжал в лесополосу и открывал огонь по собственным подразделениям, передает РИА «Новости».

    «Лазарь» отметил, что подобное взаимодействие между подразделениями ВСУ стало следствием плохой связи и неправильной организации.

    «Мы хотели уничтожить их малую группу, нам повезло – они открыли огонь друг по другу. Позиции (ВСУ) оставили, эвакуировали раненых, это позволило нам зайти в Гапонов лес», – добавил он.

    Ранее дрон ВСУ стал причиной гибели двух групп украинских солдат в Курской области.

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    10 сентября 2024, 10:06 • Новости дня
    В России начали создавать легкую ракету для ПТРК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Входящее в «Ростех» Тульское КБ приборостроения холдинга «Высокоточные комплексы» сообщило, что разрабатывает легкую управляемую ракету 9М134 для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) для поражения легкобронированной техники.

    Как указывается в сообщении в Telegram-канале холдинга, Тульское КБП в данный момент разрабатывает легкую управляемую ракету 9М134 для ПТРК, предназначенную для поражения легкобронированной техники. Она в четыре раза легче ракет семейства «Корнет», имеет помехозащищенную систему управления с телеориентированием в лазерном луче, ее максимальная дальность стрельбы составляет не менее 3,5 км. Ракета обладает тандемной кумулятивной боевой частью.

    Там добавили, что новейшая ракета предназначена для поражения среднебронированных целей, а также небронированной и легкобронированной техники.

    Расчет ПТРК может нести необходимое для решения задач количество боеприпасов.

    Ранее Тульское конструкторское бюро приборостроения разработало ракету «Х-БПЛА» для беспилотников, предназначенную для поражения легкобронированной техники.

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    10 сентября 2024, 09:29 • Новости дня
    Военно-морской флот начал масштабные учения «Океан-2024»

    Tекст: Александра Юдина

    Российский Военно-морской флот приступил к проведению масштабных стратегических командно-штабных учений «Океан-2024». В маневрах, которые пройдут в различных акваториях мирового океана, примут участие десятки тысяч военнослужащих, сотни кораблей, самолетов и единиц вооружения.

    В Telegram-канале ведомства указано, что учения проходят с 4 по 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.

    В них задействованы более 400 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, более 120 самолетов и вертолетов, а также свыше 90 тыс. военнослужащих.

    Основной целью учений является отработка взаимодействия различных войск и служб, совершенствование навыков управления крупными военно-морскими группировками в сложных условиях, а также отработка новых тактик и приемов ведения боевых действий.

    В ходе учений будут отрабатываться различные сценарии, включая противовоздушную оборону, противолодочную борьбу, высадку морского десанта, защиту морских коммуникаций и другие.

    В учениях примут участие не только российские военные моряки, но и представители других силовых ведомств, таких как Министерство внутренних дел, МЧС, ФСБ, Росгвардия и ФСО. Кроме того, к маневрам будут привлечены военные контингенты из дружественных стран.

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    10 сентября 2024, 16:20 • Новости дня
    Путин назвал цели учений «Океан-2024»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе учений «Океан-2024» планируется отработать удары высокоточным оружием и проверить слаженность Военно-морского флота и Воздушно-космических сил, заявил президент Владимир Путин.

    «Цель учения – детально проверить ключевые моменты боеготовности органов управления частей и соединений Военно-морского флота и ВКС, определить слаженность их действий», – цитирует Путина ТАСС.

    Планируется отработать комплексное применение высокоточного оружия и другие современные и перспективные образцы вооружений, в том числе с учетом опыта СВО.

    Напомним, Минобороны заявило о начале масштабных учений «Океан-2024», в них по видеосвязи принял участие президент Владимир Путин.

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    10 сентября 2024, 22:15 • Новости дня
    Минобороны показало новые видео пуска «Калибров» с фрегата «Адмирал Головко»

    Tекст: Вера Басилая

    Минобороны России опубликовало новые видео пуска ракет «Калибр» с фрегата «Адмирал Головко» на стратегических командно-штабных учениях «Океан-2024».

    В ходе учений «Океан-2024» фрегат отработал по условным целям ракетами «Калибр», все цели были поражены, а поставленные задачи выполнены, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее моряки Тихоокеанского флота запустили крылатые ракеты «Оникс» и «Уран» с береговых комплексов «Бастион» и «Бал», моряки Северного флота – ракету «Калибр» с фрегата «Адмирал Головко».

    Во вторник начались о учения «Океан-2024».

    Президент России Владимир Путин принял участие в них с помощью видеосвязи.

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    11 сентября 2024, 15:07 • Новости дня
    Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В небе над Баренцевым и Норвежским морями прошли плановые полеты стратегических ракетоносцев Ту-160, они проводились в рамках учений «Океан-2024», сообщили в Минобороны.

    Полет проводился над нейтральными водами этих двух морей в рамках учений «Океан-2024», при выполнении полетного задания экипажи отработали нанесение авиаударов крылатыми ракетами по критически важным объектам условного противника, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Их сопровождали истребители Су-35С и Су-30СМ ВКС России. Продолжительность полета составила более девяти часов. Подчеркивается, что все полеты ВКС России проводятся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

    Ранее американский журнал The National Interest сообщал, что в случае военного столкновения России и НАТО Ту-160 может стать «молотом» российского президента Владимира Путина.

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