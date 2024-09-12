Ростех передал армии новую партию Су-57 и Су-35С

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении в Telegram-канале Ростеха, самолеты прошли полный цикл испытаний и были протестированы в различных рабочих режимах летчиками Минобороны, они были приняты техсоставом.

Там добавили, что следующие партии уже в производстве, они находятся в разной степени готовности.

Для расширения серийного производства Су-57 началось возведение дополнительного здания, где будет проходить отработка систем самолетов пятого поколения. Также завершены строительно-монтажные работы на новых объектах летно-испытательной станции.

Ранее Ростех показал уникальные кадры производства Су-57.