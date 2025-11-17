Шугаев сообщил о росте заказов на российское боевое оружие

Tекст: Дмитрий Зубарев

Шугаев на выставке Dubai Airshow 2025 сообщил ТАСС, что число заявок от иностранных партнеров на поставки российского оружия, подтвердившего свою эффективность в боевых условиях, значительно увеличилось.

По его словам, «специальная военная операция на Украине, безусловно, значительно усиливает интерес зарубежных партнеров к российскому вооружению и влияет на продвижение современных образцов вооружения и военной техники на мировой рынок».

Шугаев подчеркнул, что выросшее число обращений связано с репутацией российского вооружения, хорошо проявившего себя в настоящих боевых условиях и подтвердившего высокие технические характеристики. Директор ФСВТС отметил также появление общего интереса со стороны зарубежных заказчиков к дальнейшему развитию двустороннего военно-технического сотрудничества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия допустила возобновление переговоров с Индией о поставках систем С-400.

Москва предложила Турции комплексное обслуживание уже поставленных комплексов С-400.

Ранее Россия и Индия подписали крупные контракты в сферах авиации и боеприпасов.