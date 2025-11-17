Выпуск юаневых ОФЗ – это шаг к многополярному финансовому миру, где ни одна валюта не обладает абсолютной монополией, а страны свободно выбирают инструменты расчетов исходя из практической целесообразности.0 комментариев
Шугаев сообщил о росте заказов на российское боевое оружие
Количество заявок зарубежных партнеров на поставки подтвердившего свои характеристики в боевых условиях вооружения возросло на фоне спецоперации, заявил на полях международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025 глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
Шугаев на выставке Dubai Airshow 2025 сообщил ТАСС, что число заявок от иностранных партнеров на поставки российского оружия, подтвердившего свою эффективность в боевых условиях, значительно увеличилось.
По его словам, «специальная военная операция на Украине, безусловно, значительно усиливает интерес зарубежных партнеров к российскому вооружению и влияет на продвижение современных образцов вооружения и военной техники на мировой рынок».
Шугаев подчеркнул, что выросшее число обращений связано с репутацией российского вооружения, хорошо проявившего себя в настоящих боевых условиях и подтвердившего высокие технические характеристики. Директор ФСВТС отметил также появление общего интереса со стороны зарубежных заказчиков к дальнейшему развитию двустороннего военно-технического сотрудничества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия допустила возобновление переговоров с Индией о поставках систем С-400.
Москва предложила Турции комплексное обслуживание уже поставленных комплексов С-400.
Ранее Россия и Индия подписали крупные контракты в сферах авиации и боеприпасов.