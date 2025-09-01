Россия и Индия подписали крупные контракты по авиации и боеприпасам

Tекст: Дарья Григоренко

Шугаев на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества подчеркнул, что Индия остается для России стратегическим партнером с крупным портфелем заказов, передает ТАСС.

«Индия наш хороший и стратегический партнер с большим объемом портфеля заказов. Несколько контрактов мы подписали в этом году, они касаются авиационной тематики», – отметил Шугаев. Он также добавил, что Россия продолжает выполнять просьбы Индии по срочным поставкам различных видов боеприпасов.

Несмотря на то, что сейчас приоритетом для России являются нужды гособоронзаказа в условиях спецоперации на Украине, страна старается оперативно реагировать на индийские запросы. Шугаев подчеркнул: «Мы внимательно смотрим за тем, чтобы удовлетворить по возможности все те заявки, которые приходят с индийской стороны», пишет РИА «Новости».

Ранее на полях саммита ШОС президент РФ Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди уделили особое внимание расширению партнерства в экономике, финансах и энергетике между Россией и Индией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Моди отметил важность своей встречи с Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине.