Россия и Индия подписали крупные контракты по авиации и боеприпасам
Россия и Индия в 2025 году заключили ряд новых оборонных контрактов в авиационной сфере, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
Шугаев на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества подчеркнул, что Индия остается для России стратегическим партнером с крупным портфелем заказов, передает ТАСС.
«Индия наш хороший и стратегический партнер с большим объемом портфеля заказов. Несколько контрактов мы подписали в этом году, они касаются авиационной тематики», – отметил Шугаев. Он также добавил, что Россия продолжает выполнять просьбы Индии по срочным поставкам различных видов боеприпасов.
Несмотря на то, что сейчас приоритетом для России являются нужды гособоронзаказа в условиях спецоперации на Украине, страна старается оперативно реагировать на индийские запросы. Шугаев подчеркнул: «Мы внимательно смотрим за тем, чтобы удовлетворить по возможности все те заявки, которые приходят с индийской стороны», пишет РИА «Новости».
Ранее на полях саммита ШОС президент РФ Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди уделили особое внимание расширению партнерства в экономике, финансах и энергетике между Россией и Индией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Моди отметил важность своей встречи с Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине.