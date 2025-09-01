Моди назвал отличной встречу с Путиным на саммите ШОС

Tекст: Дарья Григоренко

Моди написал на русском языке на своей странице в Х (бывший Twitter, заблокирован в России), что переговоры были отличными и позволили обсудить углубление сотрудничества между странами в самых разных сферах, передает ТАСС.

По словам индийского премьера, ключевыми темами стали торговля, поставки удобрений, освоение космоса, вопросы безопасности, а также сотрудничество в области культуры. Лидеры также обменялись мнениями по региональным и мировым вопросам, включая ситуацию и мирное урегулирование конфликта на Украине.

Моди подчеркнул, что стратегическое партнерство между Индией и Россией остается одной из важнейших опор стабильности как на региональном, так и на глобальном уровне.

Напомним, в понедельник прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Путин и Моди почти час вели личную беседу в автомобиле «Аурус» по пути в отель Ritz-Carlton. Ранее сообщалось, что Путин и Моди выбрали для совместного проезда к месту переговоров в рамках ШОС автомобиль российской марки «Аурус».