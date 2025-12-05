Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.11947 комментариев
Экс-премьер Британии Лиз Трасс объявила о запуске своего политического шоу
Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс анонсировала еженедельное политическое шоу и пригрозила «разоблачить людей, которые свергли» ее.
Трасс объявила о старте политического шоу The Liz Truss Show. Первый выпуск ожидается 5 декабря, шоу будет выходить каждую пятницу, передает ТАСС.
«Я разоблачу людей, которые свергли меня. Я буду бороться с глубинным государством. Я расскажу правду о том, что происходит в нашей стране и на Западе», – сказала она.
По версии Трасс, она хотела «вытащить страну из роковой петли», но ее «сместили с поста», обвинив в «кризисе на рынках». Трасс заявила, что «глубинное государство и его союзники» решили «сломить» ее, поскольку она осмелилась бросить им вызов. «Теперь я вернулась», – сказала Трасс.
По данным Politico, программа будет выходить на популярных онлайн-платформах, включая видеохостинги YouTube и Rumble и сервис Spotify. Соведущим программы станет американский журналист Джон Соломон.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трасс занимала пост премьер-министра Британии только 49 дней. В июле 2024 года она потерпела поражение на выборах в Палату общин парламента Британии.